2019-07-08T20:48:30+03:00
Экономика

Экологично и безопасно: Сызранский НПЗ внедряет цифровые технологии для повышения надежности трубопроводов

Герметичность контролируют при помощи самого современного оборудования
Александра БЕЛОВА
Поделиться:
Место разгерметизации теперь поможет определить высокоточное цифровое оборудование. Фото: СНПЗМесто разгерметизации теперь поможет определить высокоточное цифровое оборудование. Фото: СНПЗ
Изменить размер текста:

Сызранский нефтеперерабатывающий завод (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть») ввел в промышленную эксплуатацию цифровую систему для контроля герметичности трубопроводов, по которым готовые нефтепродукты - бензин и дизельное топливо - отгружаются на нефтебазу.

Общая протяженность трубопроводов - 42 км. Новое цифровое оборудование позволяет с высокой точностью определить место разгерметизации. Зафиксировав малейшее отклонение в режиме эксплуатации, система дает сигнал о прекращении перекачки нефтепродуктов. Мгновенная реакция сверхчувствительного оборудования позволяет предотвратить нештатную ситуацию в зародыше. Производственные перемены стали возможны благодаря стратегии «Роснефть-2022». Она ориентирована на качественное изменение бизнеса в сегменте нефтепереработки, предусматривает снижение операционных затрат, увеличение межремонтного пробега на НПЗ, а также повышение промышленной и экологической безопасности, в том числе, за счет внедрения цифровых решений.

Программно-аппаратный комплекс Сызранского НПЗ работает нон-стоп. В режиме онлайн комплекс выполняет непрерывный круглосуточный мониторинг всех параметров безопасной эксплуатации трубопроводов. Автоматизированная система собирает и обрабатывает информацию при помощи высокоточных контрольно-измерительных приборов, установленных по всей трассе трубопроводов. Учитывается три ключевых показателя: давление, количество прокачиваемого нефтепродукта и отклонения за определенный промежуток времени.

Программно-аппаратный комплекс Сызранского НПЗ работает нон-стоп. Фото: СНПЗ

Программно-аппаратный комплекс Сызранского НПЗ работает нон-стоп. Фото: СНПЗ

Внедрение современных информационных решений позволило усилить контроль герметичности трубопроводов, значительно повысить уровень экологической безопасности.

Ввод в эксплуатацию системы для контроля герметичности трубопроводов стал еще одним проектом, который реализуется в рамках программы цифровизации на Сызранском НПЗ с целью повышения операционной эффективности, надежности и безопасности работы производства.

Сейчас в стадии реализации еще два важнейших проекта: оптимизационное смешение нефтепродуктов и контроль периметра НПЗ на базе дронов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Промышленность Самарской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Руслан Байсаров: «Мост через Амур – важная часть международной торговой инфраструктуры»
К весне 2020 года планируется открыть движение по первому автомобильному мосту через реку Амур. С российской стороны реализацией проекта занимается СК «Мост» Руслана Байсарова
АО «Российский аукционный дом» сообщает
Торги по продаже объектов недвижимости ПАО Сбербанк назначены на 08 августа 2019 года и 07 октября 2019 года; торги на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, являющихся собственностью ПАО Сбербанк, назначены на 05 августа 2019 года
Новости 24
В Тольятти девушка проехала перекресток на «красный» и устроила ДТП с 5 пострадавшими
«Ростелеком» запустил услугу дистанционного управления сим-картами в устройствах и датчиках М2М
Жителя Тольятти будут судить за попытку дать полицейскому взятку за нелегальный алкоголь в гараже
«Незабудка» против «Изгиба гитары желтой»: что слушали гости Грушинского фестиваля в такси
В Самарской области назначили ответственного за контроль качества госуслуг
«Крылья Советов» не стали выкупать Гасилина у «Томи»
В Тольятти арестовали яхту мошенника из Москвы, который похитил 714 млн рублей
Главный тренер гандбольной «Лады» Алексей Алексеев рассказал, кем намерен заменить Дарью Дмитриеву
В Тольятти водитель на «Калине» сбил во дворе 16-летнюю девушку и уехал
Житель Новокуйбышевска выловил сома-гиганта весом в 93 килограмма
В Самарской области Daewoo Nexia опрокинулась в кювет: пострадали женщина и двое детей
В Самарской области сотрудники ФСБ задержали двух членов ОПГ с 208 г героина
Экс-министр транспорта Самарской области стал членом Общественной палаты региона
В Тольятти состоялось ежегодное собрание дилеров «АКОМ»
Защитник «Крыльев Советов» Агустин Рохель может переехать в итальянскую Серию А
На проспекте Ленина в Самаре встали трамваи
В Тольятти росгвардейцы задержали находившегося в федеральном розыске мужчину
Билеты на матч "Крылья Советов" - ЦСКА 14 июля на "Самара Арене": цены, где купить
В Самаре в парке Гагарина упавшая ветка едва не покалечила двух женщин с младенцами
Подготовка к зиме: в Самаре до конца лета обновят 449 крыш и переложат 7,5 тысяч п.м. теплосетей
В Самарской области на берегу Волги нашли 5 незаконных построек
И грянет гром: синоптики обещают грозу и порывистый ветер в Самарской области 9 июля
Ширяево станет центром событийного туризма, а на горе Отважная построят горнолыжный комплекс
Ромашки, сердечки, памятки по ПДД: сотрудники Госавтоинспекции поздравили самарцев с Днем семьи, любви и верности!