Экологично и безопасно: Сызранский НПЗ внедряет цифровые технологии для повышения надежности трубопроводов

Сызранский нефтеперерабатывающий завод (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть») ввел в промышленную эксплуатацию цифровую систему для контроля герметичности трубопроводов, по которым готовые нефтепродукты - бензин и дизельное топливо - отгружаются на нефтебазу.

Общая протяженность трубопроводов - 42 км. Новое цифровое оборудование позволяет с высокой точностью определить место разгерметизации. Зафиксировав малейшее отклонение в режиме эксплуатации, система дает сигнал о прекращении перекачки нефтепродуктов. Мгновенная реакция сверхчувствительного оборудования позволяет предотвратить нештатную ситуацию в зародыше. Производственные перемены стали возможны благодаря стратегии «Роснефть-2022». Она ориентирована на качественное изменение бизнеса в сегменте нефтепереработки, предусматривает снижение операционных затрат, увеличение межремонтного пробега на НПЗ, а также повышение промышленной и экологической безопасности, в том числе, за счет внедрения цифровых решений.

Программно-аппаратный комплекс Сызранского НПЗ работает нон-стоп. В режиме онлайн комплекс выполняет непрерывный круглосуточный мониторинг всех параметров безопасной эксплуатации трубопроводов. Автоматизированная система собирает и обрабатывает информацию при помощи высокоточных контрольно-измерительных приборов, установленных по всей трассе трубопроводов. Учитывается три ключевых показателя: давление, количество прокачиваемого нефтепродукта и отклонения за определенный промежуток времени.

Программно-аппаратный комплекс Сызранского НПЗ работает нон-стоп. Фото: СНПЗ

Внедрение современных информационных решений позволило усилить контроль герметичности трубопроводов, значительно повысить уровень экологической безопасности.

Ввод в эксплуатацию системы для контроля герметичности трубопроводов стал еще одним проектом, который реализуется в рамках программы цифровизации на Сызранском НПЗ с целью повышения операционной эффективности, надежности и безопасности работы производства.

Сейчас в стадии реализации еще два важнейших проекта: оптимизационное смешение нефтепродуктов и контроль периметра НПЗ на базе дронов.