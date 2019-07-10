Сбежавшая невеста или жертва преступника? В Самаре ищут девушку, которая уехала за свадебным платьем и пропала

Последний раз ее видели женщины, торгующие очками на вокзале

«Красила губы и курила сигарету» — последнее, что известно на текущий момент о 27-летней Ксении Аносовой. Девушка утром в субботу, 6 июля, примерно в 10-40 села в электричку в родном Безенчуке, а уже через 20 минут перестала выходить на связь с близкими.

— В тот день она должна была ехать в Самару по свадебным салонам, платье себе смотреть. У нас свадьба на 24 августа намечена, — рассказывает корреспонденту «Комсомолки» мама пропавшей Вера. — Ее утром разбудила моя подружка, соседка, она ушла на электричку. Видели как она поднималась на мост, заходила в поезд.

До областной столицы Ксения, по всей видимости, тоже добралась. Женщины, торгующие очками на железнодорожном вокзале города, узнали ее по фотографиям, которые им показывали родственники разыскиваемой.

— Одна нам сказала, да-да, я видела, такая губастенькая стояла у остановки, курила, губы красила, — продолжает Вера Александровна. — И все. Больше ее никто не видел.

Перед исчезновением невесты ничего странного не происходило. Она не планировала встреч, ни с кем не конфликтовала.

— Я в пятницу уезжала, а потом к сыну, была в командировке, давно внучку не видела. Она сказала — езжай, не волнуйся. Я съезжу, по салонам похожу, если что-то подберу, доедем на машине, платье заберем, — вспоминает наша собеседница.

В полиции считают, что погуляет и придет

На телефон Ксения перестала отвечать также 6 числа. С ней связывались после обеда, но сначала шли гудки, а потом фраза — «связь с абонентом невозможна». По геолокации мобильного удалось выяснить, что девушка добралась до рынка «Караван» на Московском шоссе, где планировала искать наряды:

Девушка, судя по геолокации телефона, дошла до рынка "Караван"Фото: соцсети

— Охранники нам разрешили посмотреть камеры 10 июля. 6-го с 11 до 16-00 ее мы здесь не увидели.

Мама пропавшей не может даже и представить, куда могла деться ее дочь. Все ее самарские знакомые «уже на ушах», они не в курсе, где Ксения.

— Карты банковские дома, кошелек дома лежит. Она ушла просто с сумкой посмотреть, у нее тысяча, может, с собой была, и все. Зарядка от телефона тоже дома. Она не собиралась задерживаться. Хотела посмотреть платья в Самаре и ехать в Чапаевск к бабушке, — объясняет Вера Аносова. — В полицию мы обращались, но там сказали: «Нагуляется и придет. Она, может, у вас убежала от жениха». Видимо, у них все, кто пропадает — непутевые. Но у Ксюши нет никаких вредных привычек.

Не подключились к поискам и волонтеры «Лизы Алерт». Как считают родные исчезнувшей, активистам не разрешила полиция.

Познакомились «Вконтакте» и хотели вместе жить после свадьбы

Жених Ксении — 36-летний Андрей Пилюгин хоть и родился в Безенчуке, но уже давно живет в Рязани. Занимается строительным и автомобильным бизнесом, а еще руководит центром реабилитации людей, у которых есть зависимость от алкоголя и наркотиков. Куда пропала невеста — он не знает.

— Мы подали заявление на 24 августа. Последний раз я с ней был на связи 5 июля, не ругались, общались хорошо. 6-го с утра ее видела соседка, в магазине видели — она водичку покупала и шоколадку, — делится с «КП-Самара» Андрей.

Мужчина и его возлюбленная познакомились через социальные сети:

— Я знаю ее старшего брата, а ее не знал. «Вконтакте» лайкнули фото и начали общаться год тому назад. Второй год общались и наобщались до семейной жизни почти что. Ну и, конечно, мы виделись. Она приезжала ко мне, я к ней.

Андрей и Ксения познакомились около года назадФото: соцсети

Но проживала пара не вместе. Переехать в Рязань Аносова планировала уже в статусе жены.

— У нас была помолвка, потом венчание и только потом должна быть совместная жизнь. Сожительство мы не принимаем. Я человек верующий, хожу в церковь. Она тоже познала это, стала ходить в церковь и читать библию. Стала христианкой, как и я. — говорит Андрей. — И поэтому такие вещи, которые говорят в полиции, что «она 100 процентов загуляла, прочифирит деньги на платье и вернется», в нашей вере недопустимы. Ни у меня, ни у родственников в голове нет таких мыслей, что она где-то пьет.

В момент пропажи на девушке были коричневые босоножки, голубое платье. В руках — черная сумка.

Андрей вместе с матерью Ксении Аносовой очень надеются, что девушка не попала в руки к преступникам и найдется живой и здоровой. Они просят отозваться всех, кто видел ее или знает, где она может находиться. Обращаться можно по телефонам 8-930-882-55-12 и 8-917-961-90-33 либо на почту kpsamara@phkp.ru.