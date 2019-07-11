Вода из 1942 года и телевизор меньше телефона: в Самаре открылся Музей советского быта "Сделано в СССР"

В Самаре на улице Молодогвардейская, 66 появился уникальный "Музей Советского быта". Здесь собраны предметы, способные вызвать ностальгию и добрую улыбку у старших членов семьи. А для младших экскурсия точно превратится в урок истории: ну кто из современных детей не удивится, увидев телевизор, экран которого даже меньше в диаметре, чем дисплей смартфона?

Экран у этого телевизора меньше, чем дисплей современного смартфонаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Идея открыть такой музей появилась у руководителя самарского поискового отряда "Запасная столица" Александра Чикова после поездки в Казань. Там подобное собрание экспонатов есть уже давно. А чем волжская столица хуже?

Александр Чиков рассказал, как родилась идея создания музеяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы решили, что в нашем музее экспозиция будет разбита по периодам. Часть вещей уже была, часть пришлось покупать, собирать по знакомым. Моя особенная гордость - это послевоенные игрушки, деревянные, фарфоровые. Это целый пласт истории, и очень душевное собрание. Оно напоминает о детстве, лучших его моментах, - рассказывает Александр Чиков.

Музыкальный уголокФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самарском музее есть уголок, посвященный игрушкам, которые производили в Куйбышеве. Это и те самые заводные роботы с "Прогресса", и грузовички, которые делали на заводе "Экран" - производителе телевизоров.

Эту фляжку с водой 1942 года нашли в поисковой экспедицииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А начинается музей не с вешалки, а с собрания экспонатов, которые поисковики находили в своих экспедициях. Вот витрина с тем, что было у советского солдата: самодельная алюминиевая миска, простреленная вилка, котелок. А вот уже вещи немецких военных: бутылка из-под пива, столовый набор. Все это - подлинные артефакты. В одной из витрин лежит темно-зеленая бутылка с водой - ее так и нашли, частично наполненной в одном из окопов. Воду 42-го года не стали выливать, так и хранится она - с отпечатком истории.

На таком мопеде в фильме катался ЭлектроникФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы уверены, что экскурсия в музей будет интересна всем. Многие вещи здесь можно трогать, примерять. Можно сфотографироваться на мопеде "Верховина-3" - на таком же катался Электроник в известном фильме. Можно посмотреть, как выглядел первый компьютер, поиграть в ТВ-стрелялку или аэродром с магнитными машинками, - говорит директор музея.

В музее есть и свой "красный уголок" - с портретом Ленина, горном и барабаном, советские магнитофоны и настоящий патефон, который можно послушать! По некоторым предметам даже невозможно определить, для чего они служили: например, штука, похожая на пистолет, помогала лепить пельмени.

Косметические средства из прошлогоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Музей будет пополняться и дальше. Мы надеемся, что наша инициатива найдет отклик и в сердцах горожан. Если у них есть дома какие-то вещи из советского прошлого, мы будем рады принять их в дар для музея. Ведь здесь их смогут увидеть множество людей, в том числе и школьники, которые смогут лучше понять, чем жили их родители, бабушки и дедушки, - говорит Александр Чиков.

Вот так выглядел один из первых компьютеровФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Музей советского быта на ул. Молодогвардейской, 66 в Самаре работает каждый день кроме понедельника с 11.00 до 20.00. Получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (939) 707-79-73. Стоимость билетов: 200 рублей для взрослых, 150 для детей, детям до 7 лет - бесплатно.