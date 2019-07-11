2019-07-10T21:01:20+03:00
Общество

25 лет и пять скважин: Речное месторождение в Алексеевском районе празднует свой юбилей

АО «Самаранефтегаз» продолжает разработку здесь старых скважин и бурение новых
Александра БЕЛОВА
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Тонны добытой на Речном нефти - вклад АО "Самаранефтегаз" в развитие региона.Тонны добытой на Речном нефти - вклад АО "Самаранефтегаз" в развитие региона.
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Нефтегорск - один из тех городов Самарской области, которые появились благодаря развитию нефтяной отрасли. Окрестности этого населенного пункта - настоящая кладезь черного золота. «Биография» города начинается в 1958 году, когда буровики разведочной конторы № 4 треста «Куйбышевнефтеразведка» заложили скважину № 50. Она и стала «прародительницей» нового посёлка в заволжской степи. 29 апреля 1959 года скважина с глубины 1817 м дала фонтанный приток нефти с суточным дебитом 100 тонн. И природные запасы не иссякают и поныне. Совсем рядом с Нефтегорском, в Алексеевском районе находится Речное месторождение АО «Самаранефтегаз». Оно было открыто в 1992 году, а в промышленную разработку введено в 1994 году. Началась история Речного месторождения со скважины № 90. Она является добывающей и по сей день. Всего за 25 лет на Речном месторождении пробурили пять скважин, но это еще не предел: в ближайшее время появятся и новые.

В наши дни Речное месторождение обслуживает бригада №5 ЦДНГ №9 АО «Самаранефтегаз». В бригаде трудятся 10 операторов. Один из самых опытных сотрудников обслуживающей бригады - Олег Згонников. В нефтяную промышленность он пришел в 1992 году, а в ЦДНГ №9 работает с 2000 года.

- Основная задача оператора по добыче — это проверка действующего фонда скважин. Она включает в себя проверку работы скважин, осмотр и проверку наземного оборудования, передачу данных параметров скважин. От меня требуется, чтобы скважины работали в тех параметрах, которые заданы. Ну и конечно, самое главное – поддерживать порядок на скважинах, - рассказывает Олег Владимирович.

Речное месторождение, как и многие другие, имеет свои особенности. По ним операторы сразу понимают, что происходит на скважинах и принимают решения для дальнейших действий. Заместитель начальника ЦДНГ №9 Андрей Кудрин рассказал, что за 25 лет сотрудники выучили наизусть все «повадки» Речного месторождения.

- С недавнего времени скважины снабдили системой «Телескоп +», которая во многом помогает деятельности операторов. Телемеханизация фонда скважин дает косвенно понять, как работает скважина, при каком давлении «идет» жидкость», - объясняет опытный нефтяник.

За 25 лет сделано немало, тонны здесь добытой нефти являются вкладом в общее развитие региона. Несмотря на то, что степень выработанности месторождения достаточно высока, в будущее на Речном месторождении смотрят смело, и с полной уверенностью можно говорить, что юбилей этого года для месторождения – далеко не последний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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