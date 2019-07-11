Андрей и Мария. Финальная неделя проекта: «Чувствуем себя замечательно»

Проект «Комсомольской правды» «Худеем вместе» завершается. Три месяца наши герои боролись с искушениями, меняли тарелки на кукольные, пробовали новые блюда, учились любить спорт и привыкали к новой системе питания. Получилось!

Мария, минус 2,5 кг

Когда Мария впервые пришла в медицинский центр «Открытие» и встала на весы, стрелка показала 81 кг. Мария улыбнулась и сказала: «Мне бы до 70 кг похудеть». Сейчас она уже сбросила самые сложные первые 2,5 кг и настроилась избавиться от остального лишнего веса, а потом прокатиться на велосипеде по парку.

- Страхи были, что не получится. Это же надо входить в систему, перестраивать себя. Это нелегко, сразу скажу. Во-первых, нужно иметь время на это все. С моим режимом работы – сутки через сутки – это было непросто. Кто-то скажет, что ушло не так много, но я довольна своими результатом, потому что стало легче, и чувствовать себя стала лучше.

Думаю, что весь этот год мы будем продолжать придерживаться рекомендаций. Как нам сказала психолог-диетолог, подвести окончательный итог можно будет только через год.

Новым для меня стал бассейн и пешие прогулки, про которые я уже говорила.

Нас удивили весы. Мы решили, что наши электронные весы сломались. За сутки вес менялся в пределах килограмма, но психолог-диетолог отметил, что это нормально. Оказалось, что за день вес может меняться в пределах дух килограммов.

Мария сбросила 2,5 кгФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Андрей, минус 8,8 кг

Андрей в начале проекта весил 127,5 кг, а теперь почти на 9 килограммов меньше. Сложнее всего Андрею было соблюдать режим питания. Пришлось научиться брать с собой на работу перекусы: коктейли, яблоки. Способствовали такому хорошему результату режим труда и отдыха и спор с супругой.

- Перед проектом я ничего не боялся, все продумал, знал, к чему готовиться. Перед первым визитом в медицинский центр с супругой поспорили, что если я буду весить 96 кг через год, она мне частично профинансирует покупку новой машины. Это и для меня стимул, и для нее.

У меня все прошло нормально. Я - всеядный. Так что смена системы питания для меня прошла почти незаметно. Конечно, немного скучаю по сложным блюдам, но не бывает такого, чтобы все сразу было и ничего за это не было.

Думаю, поставленной цели я добьюсь к весне.

Андрею удалось похудеть на 9 кгФото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Владимир Решетников, психолог, диетолог медицинского центра «Открытие»:

- У Марии и Андрея в начале было много сомнений, такое не редкость. Однако в ритм они вошли сразу. Оба старались. У Марии минус 2,5 кг за три месяца. С одной стороны это не так много, с другой стороны для нее, как мне кажется, это хороший результат. Потому что с ее графиком работы трудно организовать свою жизнь так, чтобы все обменные процессы в организме ускорялись. Андрею в этом плане проще. Поэтому его результат гораздо лучше. Стартовый вес здесь значения не имеет.

Похудение без присмотра специалиста, как правило, основано на запретах. В итоге люди изнуряют себя придуманной системой запретов, терпят, сколько могут, а в итоге срываются. Здесь такого быть не может. Работа в команде это исключает. Мы индивидуально подобрали такой режим питания, систему разгрузок, форму активности, которая с комфортом вписалась в образ жизни Марии и Андрея.