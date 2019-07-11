50 плюс - вес минус: как людям солидного возраста похудеть без вреда для здоровья

Лишний вес может стать настоящей проблемой для людей любого возраста, но особенно остро этот вопрос стоит перед теми, кто уже отметил 50-летний юбилей. Многие даже считают, что похудение после 50 лет невозможно, но как уверяют специалисты медцентра «Открытие», возможно все! Просто каждому возрасту «свое похудение».

Виноваты не только гормоны

Когда мы молоды и подвижны, обмен веществ быстрее, и лет до 30-35 физнагрузки отлично сжигают лишний жир. После 40-45 лет все процессы замедляются, снижается и уровень тестостерона в крови, а ведь именно он отвечает за скорость жирового обмена. Потому даже если вы мучаете себя в спортзале сутками, результат будет почти незаметен. Кстати, тестостерон вырабатывается как у мужчин, так и у женщин.

- Прежде чем начать худеть, людям старшего возраста нужно точно определить, какое у них ожирение: метаболическое или эндокринное. Эндокринное связано с дисфункцией щитовидной железы, гипофиза, надпочечников, яичников у женщин или яичек у мужчин. Оно лечится с помощью медицинских препаратов. С такой проблемой сталкиваются только 3-5% от всей массы людей, страдающих ожирением. У 95-97% ожирение метаболическое. Иначе говоря, они просто слишком много едят, едят неподходящие им продукты или слишком мало двигаются, - подробно рассказывает врач общей практики, главный специалист медицинского центра «Открытие» Дмитрий Осипов.

А вот предпосылок к ожирению у людей солидного возраста становится больше. В большинстве случаев в виду возраста снижается физическая активность, а желание поднять себе настроение повышается и все сложнее становится отказаться от искушения съесть что-то вкусное и побольше.

Не так страшен вес, как сопутствующие заболевания

Врач медицинского центра «Открытие» утверждает, что не столько опасен лишний вес, как заболевания, которые приходят вместе с ним.

- Когда человек после 50 набирает лишние килограммы, за это отвечает весь его организм, - уверяет Дмитрий Осипов. - Начинают болеть суставы нижних конечностей. Если их не лечить, сустав может полностью разрушиться. Ну а лечение этого недуга маловероятно без нормализации веса. Еще одна проблема - варикозное расширение вен. Это может осложниться тромбозом, а тот, в свою очередь, привести к инфаркту легкого.

И это далеко не все проблемы, которыми может обернуться лишний вес в солидном возрасте.

- Также увеличение объемы тела - это нагрузка на сердце, что приводит к гипертонической болезни и, как следствие, может привести к инфаркту или инсульту, - предупреждает врач.

Именно поэтому людям серебряного возраста привести себя в порядок и избавится от лишнего веса даже важнее, чем молодым.

Диеты не помогут?

Начиная борьбу с лишним весом, люди старшего возраста, иногда вредят своему организму намного сильнее, чем лишние килограммы.

- Вред организму наносит неправильное похудение, пищевые добавки и диеты из интернета. При неверном подходе к борьбе с лишними килограммами сжигается не подкожная жировая клетчатка, а мышцы и ткань, образующая стенки внутренних органов. В результате внешний вид человека почти не изменяется, но состояние здоровья из-за недоедания сильно ухудшается. Поэтому в любом возрасте, а уж после 50 лет точно, важно не просто снизить лишний вес, а сделать это грамотно, не нанеся вреда своему здоровью, - заверил врач.

Согласитесь, быть худым, но больным, куда хуже, чем полным, но более здоровым. Поэтому худеть после 50 нужно только под присмотром врача.

- Врач подберет подходящий рацион и правильный график физических нагрузок, который заставит организм терять именно жировую ткань и воду, а мышцы и костную ткань, - рассказал Дмитрий Осипов.

Лицензированная клиника «Открытие» предлагает уникальную систему похудения, которая без проблем воспринимается организмом, позволяет улучшить здоровье и удержаться в новом весе без диет и голодания. С пациентами в центре «Открытие» работают по двум направлениям: психологическом и диетологическом. Здесь для борьбы с лишними килограммами активно используют иглорефлексотерапию, аппаратную прессотерапию и ТЭС-терапию. Все это помогает комфортно перестроить систему питания, избавится от лишнего и поддержать здоровье.

Помощь людям – главное предназначение центра!

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