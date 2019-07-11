«За нас голосовали даже из-за границы!»: «Комсомолка» наградила победителей конкурса «Мой веселый дружный класс!»

- Таня! Теперь ты за ведущую! Задавай мне вопросы!

Мальчишки и девчонки и их классные руководители в середине лета не загорают на пляже, а знакомятся с работой журналистов – пробуют микрофоны в радиостудии, фотографируют друг друга в пресс-центре «Комсомолки». Эта экспромт-экскурсия стала одной из наград для самых дружных и активных учеников Самарской области, которые прислали фото класса на конкурс «КП», активно голосовали и победили!

Отправимся в город профессий!

Первое место занял 4 «Б» класс школы поселка городского типа Петра-Дубрава им Климова. Их фотография набрала 3346 «лайка». За активное голосование ребята получили приглашение в город профессий «КидБург».

- Участвовать в конкурсе предложила моя мама. Я сразу согласилась, а одноклассники поддержали. Задача была простой – ставить «лайки» под нашим фото на сайте, - рассказывает улыбчивая Алина Ковалева. - Рада, что мы победили, мы еще не были в «КидБурге», не терпится побывать там всем классом.

Фотографию класса на конкурс «Комсомолки» выложила Ирина Нифатова. Она призналась, что давно подписана на социальные сети «КП-Самара», оттуда и узнала о конкурсе.

Фотографию класса на конкурс выложила Ирина НифатоваФото: Евгения ВАСИНА

- Как увидела «Мой веселый, дружный класс» поняла, что это про нас. К голосованию подключили всех, даже друзей из разных уголков страны и мира, - рассказывает Ирина. - За нас, наверное, голосовал весь Волжский район. Старались как могли до последнего держались и смогли! Спасибо нашим учителям за поддержку и низкий поклон нашему руководителю Татьяне Александровне Афанасьевой. Она - самая лучшая учительница в мире!

«Ура, скалодром!»

Второе место в голосовании завоевал 5 «Б» класс школы №1 поселка городского типа Стройкерамика. У их снимка 3275 «лайка». За победу ребята боролись до последнего. Уж очень хотели занять первое место, но не хватило совсем немного. Но приз за второе место всех порадовал.

- Вы слышали, как они обрадовались, когда узнали, что награда за второе место пригласительные на скалодром «На Пределе»! – поблагодарила Светлана Ерина, одна из самых активных мам в классе. - От нашей школы в конкурсе участвовали четыре класса, но мы оказались самые дружные. Как только фотография появилась на сайте samara.kp.ru весь класс включился в голосование. Родители просили голосовать коллег и родственников. Получилось так, что мы в числе последних выложили фото, но очень активно стали набирать голоса. Родителям очень понравился конкурс, мы теперь будет внимательно следить за тем, какие конкурсы проводит «Комсомолка».

Школьники в пресс-центре «Комсомолки»Фото: Евгения ВАСИНА

Сами школьники ни минуты не сомневались в том, что займут призовое место.

- Мы самый дружный класс и голосовали все каждый день. Мы не только в школе вместе, наш класс каждый год ездит на природу, в музеи, мы ездили вместе в Казань, - рассказывает серьезная Таня Ивлева.

- Учителя и родители, все за нас переживали. Родители обзванивали друзей, родственников, - добавляет Алина Сорокина. – Рады, что идем на скалодром!

«Эта экскурсия нас еще больше сплотит»

3253 «лайков» и третье место у 7 «Г» школы №176. Наградой стала обзорная экскурсия по Самаре.

- Мы так вам признательны за конкурс и за подарок. Думаю, за что экскурсия от туристической компании "ПРОФЦЕНТР" сплотит наш дружный класс еще больше. Ребята у нас очень любят своего учителя Татьяну Сергеевну Болтунову. Она у нас высшей похвалы, самая лучшая и школа у нас отличная! – говорит одна из мам Татьяна Хрянина. - Про конкурс мы узнали от нашего учителя. Она была уверена в победе, потому что она в наших детях не сомневается, верит в них. Родители от конкурса были в восторге, активно голосовали.

7 «Г» школы №176 отправится на обзорную экскурсию по СамареФото: Евгения ВАСИНА

А редакция «КП» надолго запомнит шумных и веселых гостей. Возможно, кто-то и них поступит учиться на журналистов и придет к нам на практику, а потом и работать.

Как принять участие в конкурсе «Я люблю театр», читайте на samara.kp.ru