2019-07-11T20:31:40+03:00
Наука

Тольяттинские ученые вырастили частицу в форме футбольного мяча, которая не должна была существовать

Частицу можно использовать для получения водорода из аммиака в эко-авто, системах очистки сточных вод и на химических предприятиях
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Тольятти вывели частицу, похожую на футбольный мячВ Тольятти вывели частицу, похожую на футбольный мяч
Изменить размер текста:

Тольяттинские ученые сумели вырастить частицу, которая не могла существовать. Она выглядит как футбольный мяч: сотрудники тольяттинского университета хотели приурочить ее создание к ЧМ 2018 и даже сделать на ней гравировку с цифрами, но немного не успели. Но уникальна частица вовсе не из-за схожести с мячом. Это - разновидность пентагонных кристаллов, которые просто не должны существовать.

- В каждом кристалле есть решетка, для которой характерны оси симметрии третьего, четвертого и шестого порядка. Это значит, что, если, к примеру, кристалл поворачивать на шестую часть относительно полного угла поворота, он должен совпасть сам с собой. Осей симметрии пятого порядка в кристаллах не существует, - рассказывает главный научный сотрудник кафедры «Нанотехнологии, материаловедение и механика» ТГУ Анатолий Викарчук.

Но тольяттинским ученым удалось невозможное. Такие кристаллы из меди они уже выращивали и даже научились использовать. Но на мяч частица получилась похожей впервые. Что же, может быть ее еще получится использовать в имиджевых целях.

- Это уникальная частица. На её поверхности наблюдается 12 пятиугольников и 20 шестиугольников. Такое сочетание позволяет обеспечить ей сферическую форму – поделился открытием Анатолий Викарчук. – Когда на неё садится какое-то загрязнение, например, аммиак, то строение этой частицы позволяет разложить его на газ и воду. Мы понимаем, что это должно работать на уровне теории, и уже наблюдаем, что это работает на практике.

Благодаря необычным свойствам, частицу можно будет использовать для получения водорода из аммиака в экологически чистых авто, для очистки токсичных сточных вод, которые образуются в аэропортах, на предприятиях химической промышленности.

- Интересно, что кристаллы сначала посчитали уродцами. И не придали значения их появлению. К тому же никто не верил, что кристаллы можно получить, но теперь наш вуз - передовик в их использовании, - резюмирует Анатолий Викарчук.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Военный эксперт - о сообщениях про утечку радиации на затонувшей подлодке: Нельзя делать выводы о "страшном заражении моря" по одному замеру
Военные эксперты прокомментировали «КП» сенсационное сообщение норвежцев о «фонящей» подлодке К-278 («Комсомолец»), которая 30 лет лежит на дней Норвежского моря
Новости 24
Минприроды РФ проведет внеплановую проверку нацпарка "Самарская Лука"
Спортсменка из Самарской области выиграла серебряную медаль по тхэквондо на универсиаде в Италии
Суд в Самаре начал рассматривать дело о миллиардной афере сотрудников банка "Волга-Кредит"
В Самаре на Гагарина водитель иномарки сбил насмерть пешехода-нарушителя
В Сызрани водитель Lada сломал ногу женщине с инвалидностью
В Тольятти прокуратура потребовала через суд приостановить работу кооператива "Вкусно и Сытно"
Баскетболист «Самары» Баден Яксен стал гостем премии Мохаммеда Али вместе с игроком «Лос Анджелес Лейкерс» Буллоком
Предстала в роли тренера: уроженка Самары снялась в новом клипе группы «На-На»
Дмитрий Комбаров – о капитанской повязке: «Помимо меня здесь есть опытные ребята, но если команда выберет, буду рад»
Туристы назвали Самару «шоколадной» столицей России
Ботанический сад в Самаре продлил время работы в летние месяцы
Приемная кампания 2019 в СГСПУ: количество бюджетных мест, как подать документы
Дмитрий Комбаров: «Кроме «Крыльев» были и другие варианты продолжения карьеры»
Жительница Самары заявила, что ее сына жестоко избили в колонии в Пугачеве
МЧС: В Самарской области 12 июля ожидаются дождь, гроза и сильный ветер
В Самаре 14 июля закроют проезд по дублеру Московского шоссе
В Самарской области проверят правильность тарифов на вывоз мусора
Суперкубок России по гандболу среди женщин пройдет в Тольятти
В Самарской области парня поймали на 39 наркопреступлениях и отправили в колонию строгого режима
Миодраг Божович рассказал, чем будет заниматься Сергей Корниленко в «Крыльях Советов» как тренер
В Самаре начальник участка одного из предприятий получил электротравму и умер
«Полностью готов к предстоящей работе»: в Самарской области представили нового главу арбитражного суда
В Самаре собственники жилья обсудили с УК "Авиакор-Стандарт" дальнейшую работу
Времени на раскачку нет: приемная кампания СамГУПС вошла в активную стадию
Приехала на свадьбу и не смогла улететь: жительницу Октябрьска из-за долгов не пустили в Германию
Стену на площади Славы в Самаре предложили превратить в «крылатые качели»