Тольяттинские ученые вырастили частицу в форме футбольного мяча, которая не должна была существовать

Тольяттинские ученые сумели вырастить частицу, которая не могла существовать. Она выглядит как футбольный мяч: сотрудники тольяттинского университета хотели приурочить ее создание к ЧМ 2018 и даже сделать на ней гравировку с цифрами, но немного не успели. Но уникальна частица вовсе не из-за схожести с мячом. Это - разновидность пентагонных кристаллов, которые просто не должны существовать.

- В каждом кристалле есть решетка, для которой характерны оси симметрии третьего, четвертого и шестого порядка. Это значит, что, если, к примеру, кристалл поворачивать на шестую часть относительно полного угла поворота, он должен совпасть сам с собой. Осей симметрии пятого порядка в кристаллах не существует, - рассказывает главный научный сотрудник кафедры «Нанотехнологии, материаловедение и механика» ТГУ Анатолий Викарчук.

Но тольяттинским ученым удалось невозможное. Такие кристаллы из меди они уже выращивали и даже научились использовать. Но на мяч частица получилась похожей впервые. Что же, может быть ее еще получится использовать в имиджевых целях.

- Это уникальная частица. На её поверхности наблюдается 12 пятиугольников и 20 шестиугольников. Такое сочетание позволяет обеспечить ей сферическую форму – поделился открытием Анатолий Викарчук. – Когда на неё садится какое-то загрязнение, например, аммиак, то строение этой частицы позволяет разложить его на газ и воду. Мы понимаем, что это должно работать на уровне теории, и уже наблюдаем, что это работает на практике.

Благодаря необычным свойствам, частицу можно будет использовать для получения водорода из аммиака в экологически чистых авто, для очистки токсичных сточных вод, которые образуются в аэропортах, на предприятиях химической промышленности.

- Интересно, что кристаллы сначала посчитали уродцами. И не придали значения их появлению. К тому же никто не верил, что кристаллы можно получить, но теперь наш вуз - передовик в их использовании, - резюмирует Анатолий Викарчук.