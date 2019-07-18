«Крылья Советов» — «Арсенал» 20 июля 2019 года: прогноз на матч 2-го тура РПЛ

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Арсенал» 20 июля 2019 года на «Самара Арене» — 2-1.

В ближайшую субботу, 20 июля, на «Самара Арене» местные «Крылья Советов» принимают тульский «Арсенал» в рамках 2-го тура РПЛ. Хозяева сейчас на первом месте в турнирной таблице, в гости на 8 строчке с 1-м очком в запасе. Впереди длинный сезон и для команд, которым эксперты приписывают борьбу за выживание, набирать баллы в начале чемпионата важно.

«Крылья Советов» в стартовом матче — также домашним, с московским ЦСКА — удивили. Они довольно уверенно обыграли фаворита со счетом 2-0, отличный матч выдал вернувшийся из аренды в «Енисее» Александр Соболев — забил два гола, второй с пенальти, который сам и заработал. Хорошо смотрелись новички — Анюков, Кабутов, Гынсарь, Комбаров. Действовали слаженно, хотя играют вместе совсем недавно. Приятное впечатление оставил и центральный защитник Карпов, которому из-за проблем в оборонительной линии, вероятно, предстоит стать безоговорочным представителем старта в этом первенстве. Главное, чтобы обошлось без травм и дисквалификации. Кстати, к матчу с «канонирами» опустел лазарет волжан — восстановились Канунников и Якуба.

«Арсенал» оба дебютных тура проводит в гостях. Во встрече с «Динамо» подопечные Игоря Черевченко не считались фаворитом, тем не менее показали достойный уровень и в концовке, благодаря отличному выстрелу с дальней дистанции Гии Григалавы — экс-футболисту «КС». Банду, Кангву, Тудория — перспективные приобретения «красно-желтых» под Лигу Европы, от них фанаты «пушкарей» тоже ждут яркого футбола. На днях объявлено было и еще об одном подписании — защитника Александра Довбня, который должен укрепить оборонительную линию.

Букмекеры ставят на «Крылья Советов. Средний коэффициент на их победу 2,83. На ничью — 3,17. На гостей — 3,48.

Как все закончится на самом деле, станет ясно в субботу вечером. Стартовый свисток арбитр Павел Кукуян из Сочи даст в 17-30 по самарскому времени. Прямую онлайн-трансляцию матча смотрите на samara.kp.ru.