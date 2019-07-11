Акуна Матата! Приключения Симбы выходят на новый уровень
18 июля в прокат в кинотеатрах Самары выходит обновленная версия знаменитого мультфильма "Король Лев". Приключения маленького Симбы теперь отсняли в Приключения маленького Симбы теперь отсняли в 3D формате: когда будущего правителя Земель Прайда представляют обитателям территорий под ту же самую "Circle Life", как и в оригинальном мультфильме, у львенка видно каждую шерстинку - о, теперь это не движущейся рисунок, а настоящий почти живой царь природы.
Современный "Король Лев" - это шикарная возможность для семейного объединения в походе в кинотеатр. Признайтесь, кто из вас не рыдал над смертью Муфасы много лет назад? Не напевал акуна матата? Может быть, вам не раз хотелось поделиться со своими детьми теми самыми чувствами и эмоциями, но смотреть анимацию из прошлого им было не так интересно? Теперь звезды сошлись: старую историю рассказывают в новых красках, над картиной работали лучшие сценаристы, режиссеры, художники и властители спецэффектов. И, хотя фильм можно посмотреть хоть в 2D, хоть в 3D формате, есть сразу несколько причин порадоваться тому, что пару лет назад в Самаре все-таки открылся IMAX в кинотеатре КИНОМАКС в молле Аврора.
Стать частью обитателей Земель Прайда
В кинозале IMAX зритель становится полноценным героем происходящего на сцене. Во-первых, добиться такого эффекта позволяет выверенная геометрия зала в сочетании с уникальным киноэкраном. Он дает зрителям более широкую картинку, задействует периферийное зрение. Кажется, что действие происходит не где-то впереди, а вокруг вас. Поэтому минута - и вы уже вместе со стадом зебр и антилоп мчитесь за малышом львенком через пропасть и как будто даже чувствуете запах пыли, поднимающейся из-под их копыт.
Насладиться картинкой в лучшем качестве получится в кинотеатрах IMAX
Рассмотреть Симбу в мельчайших подробностях
Создатели фильма постарались, чтобы все герои выглядели макисмально реалистично. Поэтому у Симбы двигается в такт ветру шерсть, Тимон очень подвижен и каждое выражение его лица даже уловить не получается, а в глазах Шрама можно найти отражение всех его черных помыслов. Фирменная технология IMAX Digital Re-Mastering повышает качество изображения, так что вы не пропустите ни единого момента на экране и сможете заново познакомиться с любимыми с детства героями. А еще камеры IMAX имеют самое высокое разрешение в мире!
Услышать новое звучание известных песен
Мощный цифровой звук IMAX обеспечивает эффект присутствия и каллибруется с помощью лазерного выравнивания. Услышать лай шакалов - приспешников Шрама, львиное рычание, новое исполнение Акуны Мататы в цифровом качестве - дорогого стоит. А ведь в кинозале установлена специальная звуковая система, благодаря которой звук ощущается всем телом. С помощью кинотеатральной системы D-Box можно услышать все: малейший шорох, шепот, хлопанье крыльев летучей мыши. Весь замысел режиссеров откроется вам на 100%.
Оценить известные стоп-кадры в объеме
Помните момент, когда Симба подходит к краю скалы и стоит, глядя вдаль? Теперь представьте, что это не плоская, нарисованная картинка, а объемное изображение да еще и практически рядом с вами, только руку протянуть! Неужели не дрогнет сердце?
Станцевать вместе с Тимоном и Пумбой
Революционная система проекции IMAX обеспечивает эффект погружения. Через несколько минут начинаешь забывать, что это только кино, поэтому не удивляйтесь, если обнаружите себя подтанцовывающим Тимону и Пумбе.
Насладиться красотами природы
Создатели фильма постарались: дикая природа в киноленте действительно прекрасна. Бескрайние просторы, глубокие трещины и провалы, возвышающиеся скалы, деревья-зонтиками, застывшие горы, улетающие вдаль стаи птиц - все это хочется оценить в максимально высоком качестве. Единственный в Самаре зал IMAX оснащен цифровыми проекционными системами IMAX, включающими сразу два проектора со встроенной запатентованной системой настройки изображения. Поверьте, это будут незабываемые несколько часов.
ЧТО ЕЩЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ В IMAX в САМАРЕ ЭТИМ ЛЕТОМ
Прямо сейчас в IMAX Самара можно стать супергероем вместе с фильмом "Человек-паук: вдали от дома". Говорят, что после титров здесь даже две сцены. Которые ну очень сильно удивляют!
С 18 июля в прокат выходит новый фильм Дисней "Король Лев"
А с 1 августа всех любителей больших скоростей ждет новинка "Форсаж: Хоббс и шоу", в которой главному герою предстоит объединиться со своим старым врагом, опаснейшим преступником Деккардом Шоу, чтобы противостоять общему противнику.
Король Лев Русский трейлер (2019). Новый русский трейлер фильма Король Лев 2019года Русские трейлеры к фильмам, сериалам и играм! Интересные ролики о фильмах и их съёмках! Подпишись на канал http://bit.ly/Subscribe_ivideos Новости,промо,трейлеры,даты выходов фильмов и сериалов только у нас: http://vk.com/iVideos Telegram: http://t-do.ru/ivideosnews Facebook: http://fb.com/ivideosnews Дата выхода в РФ - 18 июля 2019 Оригинальное название: The Lion King Страна: США Дистрибьютор: Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing CIS Режиссер: Джон Фавро Жанр: мюзикл, драма, приключения, семейный В главных ролях: Сет Роген, Дональд Гловер, Элфри Вудард, Чиветель Эджиофор, Билли Айкнер, Джеймс Эрл Джонс Трейлеры к фильмам: https://goo.gl/EXV9vM Трейлеры к мультфильмам: https://goo.gl/Xn4Q13 Игровые трейлеры: https://goo.gl/HPACDp Видео о съёмках фильмов: https://goo.gl/wc5MTh #КорольЛев #iVideosTrailers #Трейлеры2018 #Фильмы2018 #Фильмы #iVideos #Movie #Trailer #Трейлер #Онлайн #Смотреть
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