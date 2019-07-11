Акуна Матата! Приключения Симбы выходят на новый уровень

18 июля в прокат в кинотеатрах Самары выходит обновленная версия знаменитого мультфильма "Король Лев". Приключения маленького Симбы теперь отсняли в Приключения маленького Симбы теперь отсняли в 3D формате: когда будущего правителя Земель Прайда представляют обитателям территорий под ту же самую "Circle Life", как и в оригинальном мультфильме, у львенка видно каждую шерстинку - о, теперь это не движущейся рисунок, а настоящий почти живой царь природы.

Современный "Король Лев" - это шикарная возможность для семейного объединения в походе в кинотеатр. Признайтесь, кто из вас не рыдал над смертью Муфасы много лет назад? Не напевал акуна матата? Может быть, вам не раз хотелось поделиться со своими детьми теми самыми чувствами и эмоциями, но смотреть анимацию из прошлого им было не так интересно? Теперь звезды сошлись: старую историю рассказывают в новых красках, над картиной работали лучшие сценаристы, режиссеры, художники и властители спецэффектов. И, хотя фильм можно посмотреть хоть в 2D, хоть в 3D формате, есть сразу несколько причин порадоваться тому, что пару лет назад в Самаре все-таки открылся IMAX в кинотеатре КИНОМАКС в молле Аврора.

Стать частью обитателей Земель Прайда

В кинозале IMAX зритель становится полноценным героем происходящего на сцене. Во-первых, добиться такого эффекта позволяет выверенная геометрия зала в сочетании с уникальным киноэкраном. Он дает зрителям более широкую картинку, задействует периферийное зрение. Кажется, что действие происходит не где-то впереди, а вокруг вас. Поэтому минута - и вы уже вместе со стадом зебр и антилоп мчитесь за малышом львенком через пропасть и как будто даже чувствуете запах пыли, поднимающейся из-под их копыт.

Насладиться картинкой в лучшем качестве получится в кинотеатрах IMAX

Рассмотреть Симбу в мельчайших подробностях

Создатели фильма постарались, чтобы все герои выглядели макисмально реалистично. Поэтому у Симбы двигается в такт ветру шерсть, Тимон очень подвижен и каждое выражение его лица даже уловить не получается, а в глазах Шрама можно найти отражение всех его черных помыслов. Фирменная технология IMAX Digital Re-Mastering повышает качество изображения, так что вы не пропустите ни единого момента на экране и сможете заново познакомиться с любимыми с детства героями. А еще камеры IMAX имеют самое высокое разрешение в мире!

Услышать новое звучание известных песен

Мощный цифровой звук IMAX обеспечивает эффект присутствия и каллибруется с помощью лазерного выравнивания. Услышать лай шакалов - приспешников Шрама, львиное рычание, новое исполнение Акуны Мататы в цифровом качестве - дорогого стоит. А ведь в кинозале установлена специальная звуковая система, благодаря которой звук ощущается всем телом. С помощью кинотеатральной системы D-Box можно услышать все: малейший шорох, шепот, хлопанье крыльев летучей мыши. Весь замысел режиссеров откроется вам на 100%.

Оценить известные стоп-кадры в объеме

Помните момент, когда Симба подходит к краю скалы и стоит, глядя вдаль? Теперь представьте, что это не плоская, нарисованная картинка, а объемное изображение да еще и практически рядом с вами, только руку протянуть! Неужели не дрогнет сердце?

Станцевать вместе с Тимоном и Пумбой

Революционная система проекции IMAX обеспечивает эффект погружения. Через несколько минут начинаешь забывать, что это только кино, поэтому не удивляйтесь, если обнаружите себя подтанцовывающим Тимону и Пумбе.

Насладиться красотами природы

Создатели фильма постарались: дикая природа в киноленте действительно прекрасна. Бескрайние просторы, глубокие трещины и провалы, возвышающиеся скалы, деревья-зонтиками, застывшие горы, улетающие вдаль стаи птиц - все это хочется оценить в максимально высоком качестве. Единственный в Самаре зал IMAX оснащен цифровыми проекционными системами IMAX, включающими сразу два проектора со встроенной запатентованной системой настройки изображения. Поверьте, это будут незабываемые несколько часов.

ЧТО ЕЩЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ В IMAX в САМАРЕ ЭТИМ ЛЕТОМ

Прямо сейчас в IMAX Самара можно стать супергероем вместе с фильмом "Человек-паук: вдали от дома". Говорят, что после титров здесь даже две сцены. Которые ну очень сильно удивляют!

С 18 июля в прокат выходит новый фильм Дисней "Король Лев"

А с 1 августа всех любителей больших скоростей ждет новинка "Форсаж: Хоббс и шоу", в которой главному герою предстоит объединиться со своим старым врагом, опаснейшим преступником Деккардом Шоу, чтобы противостоять общему противнику.