"Я не мог в это поверить!" Юные самарцы покорят Третьяковку и станут звездами телешоу

Самара едет в столицу

Юные самарские таланты отличились в пятом сезоне всероссийского проекта "Поколение М". Уже осенью в Третьяковской галерее можно будет увидеть сразу две картины художников из глубинки. 12-летняя София Малышева и 17-летний Сергей Калягин еще год назад о таком успехе даже и не мечтали: просто решили поделиться с большим количеством интернет-зрителей своими работами. Теперь же их творения будут выставлены в рамках специальной экспозиции в стенах знаменитой Третьяковки. Сергей поделился с жюри, состоящим из экспертов Третьяковки, прекрасными видами летней самарской природы, а воспитанница творческой студии "Фантазия" София выполнила свой "Домик Клодта" в технике аппликации.

София удивила жюри прекрасными видами Самары

- Мы выложили сразу несколько работ, от всех воспитанников студии. О конкурсе я вообще узнала случайно, в интернете прочитала, что есть такая возможность для ребят попасть в Третьяковку. Конечно, мы о победе даже не думали. София сейчас в лагере детском, но я уверена, что для нее это предмет гордости. Все-таки попасть на выставку в Третьяковскую галерею - это отличный шанс. У нас все теперь хотят участвовать. Хорошо, что такие возможности у детей даже из глубинки появляются, - рассказывает учительница юной художницы Оксана Степанова.

"Такая выставка - больше чем мечта"

Проект "Поколение М" вот уже более пяти лет реализует компания МТС. Это благотворительная программа, в которой участвуют многие известные музыканты, художники, дизайнеры. Каждый год ребята со всей страны получают возможность представить свое творчество на суд людей, уже много добившихся в своем направлении и получить ценные уроки, мастер-классы. Именно за этим пришел на проект Сергей Калягин - выпускник архитектурно-технического лицея.

Сергей отправлял несколько работ, но победил вот этот натюрморт

- Я хочу продвигаться в своей сфере. Творчеством занимаюсь, сколько себя помню. Постоянно что-то рисовал, в разных техниках, несколько раз проводил персональную выставку графики. Многократно был в президентском центре для одаренных детей ОЦ "Сириус". Я понимаю, что если хочу двигаться дальше, то должен участвовать как можно в большем количестве конкурсов. Когда подавал заявку, я даже не думал о том, что смогу занять призовое место. Когда узнал, не мог поверить даже - это очень почетно выставляться в больших музеях и таких крупных известных на весь мир галереях, - рассказал Сергей журналисту "КП-Самара". Он признается, что случайно увидел новость о конкурсе, был впечатлен тем, какой глобальный подарок обещают - выставку в Третьяковке и решил попытать удачу. К тому же в новости было написано, что проект отчисляет деньги на благотворительность - и это действительно так, средства перечисляются фонду-партнеру за лайки и выложенные работы.

И если для Софии победа и выставка в Третьяковке - это пока просто стимул для дальнейшего творчества и, конечно же, повод гордиться перед одноклассниками, Сергей рассчитывает на бонусы в учебе и дальнейшей карьере.

- Я выиграл олимпиаду Санкт-петербургского госуниверситета дизайна и промышленных технологий, могу пройти туда без вступительных испытаний. Но мне самому больше нравится Москва, поэтому еще планирую поступать в РУДН, - делится планами парень. И в реализации их точно поможет победа в «Поколении М» - настоящий творческий трамплин.

Никита Такташев примет участие в съемках телешоу

" Снимаю то, что мне интересно"

Еще один свежий победитель проекта "Поколение М" - Никита Такташев. Благодаря ему страна узнала - лучшие молодые блогеры живут в Тольятти.

- Я отправлял три абсолютно разных видеоролика : интервью, в котором я соответственно брал интервью у своего знакомого, который занимается современной музыкой в роли автора и исполнителя песен; научно-познавательный видеоролик о том, насколько современный человек привык к мобильному телефону и на что готов пойти, чтобы остаться с ним; но победу в конкурсе мне принес видеоролик о видеомонтаже - тут есть и информативная, познавательная часть, и советы, и "лирические отступления", и короткие сюжетные зарисовки. Другими словами - я снимаю о том, что мне интересно, в чем я разбираюсь и о том, что я могу интересно показать, - признается Никита.

Молодой человек узнал о проекте несколько лет назад. Он побывал на спектакле «Поколение М» в Воронеже в конце 2016 года я стал интересоваться идеей взаимодействия благотворительности и творчества.

КАК МОНТИРОВАТЬ НА СЛАБОМ ПК? / СОВЕТЫ, СЕКРЕТЫ И ЛАЙФХАКИ ДЛЯ МОНТАЖА. В этом видео я поделюсь своим опытом в создании видео на слабом ПК и расскажу о некоторых правилах, которые нужно соблюдать чтобы жизнь вашего компа стала чуть легче.

- Примерно с тех пор я стал выкладывать свои работы на сайт конкурса Поколение М, - делится тольяттинский гений.

Теперь Никита отправится на теле-шоу и получит возможность посмотреть на съемки крупных проектов изнутри. Может быть, в результате у него появятся новые идеи и проекты, которые сделают его еще более знаменитым. Пока что парень не загадывает вперед: говорит, что сначала нужно научиться распоряжаться временем.

- Я не могу сказать, что у меня есть какая-то конкретная мечта. Я хочу заниматься любимым делом, чтобы работа приносила удовольствие, ну и хорошая финансовая часть не помешала бы. Сейчас ни у кого я не стремлюсь что-то скопировать или взять какие-то фишки. Я пытаюсь проанализировать то, как человек идет к профессионализму со всех сторон в разные промежутки времени и то, как каждый проходит этот путь, - философствует он.

Ирина Пироженкова и Женева Шубина заняли третье и второе места в своих номинациях

"Хочу сниматься в кино в Париже"

А вот 14-летняя модель, актриса и спортсменка Ирина Пироженкова, занявшая третье место в номинации DANCE, точно знает, чего хочет. Она занимается вокалом, танцами, плаванием, но больше всего любит посещать театральную студию, где преподают ведущие актеры самарских театров.

- Моя мечта - сняться в роли главной героини фильма в Париже, - признается девушка. - А еще очень хочу попасть на Танцы ТНТ. Надеюсь у меня все получится!

В конкурсе Ирина участвует уже не в первый раз и уже занимала призовые места в других номинациях В этом году опять увидела сообщение о конкурсе и решила снова записать видеоролик.

Пироженкова Ирина Танец Джаз Фанк Sweet but Psycho Ava Max.

- В этом году участников прибавилось в 2-3 раза, было нереально сложно выиграть и мне было безумно приятно увидеть себя в тройке победителей. Что радует в проекте Поколение М, так это то, что тут всё честно, нет никаких денег и блата. Талантливые дети со всей России присылают работы на сайт и в мае выбирают 3 победителей по каждому направлению, - говорит Ирина. И верит: в следующем году ее ждет первое место!

Создала коллекцию с Игорем Гуляевым

Гениальные самарские ребята уже не в первый раз становятся победителями всероссийского проекта "Поколение М". И эта победа дает им неплохие возможности в дальнейшей жизни. В 2017 году на вершину славы взлетела юный дизайнер Анастасия Ситдикова. Ее эскизы платья для Полины Гагариной высоко оценили члены жюри, несмотря на то, что сначала Настя сильно стеснялась и переживала. В итоге девушка представила свою коллекцию, которую создала вместе с дизайнером Игорем Гуляевым, на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Сейчас девушка учится в Санкт-Петербурге и продолжает заниматься любимым делом. В прошлом ноябре она выпустила коллекцию эксклюзивных футболок с ручной росписью и вышивкой.

- В 2017 году мне посчастливилось оказаться в числе победителей и попасть в команду к наставнику Игорю Гуляеву. Я участвовала и в конкурсе на следующий год. Ребята, желаю всем удачи, творите, выражайте себя и воплощайте свои самые крутые и смелые идеи! - поделилась впечатлениями Анастасия.

Это - вузовский проект Анастасии, фантазия на тему будущего

Если вы тоже мечтаете о всероссийской славе или о признании своих творческих заслуг, ищите подходящую номинацию в проекте "Поколение М" и становитесь лучшими. Время подготовиться и прокачать свои таланты есть – следующий творческий сезон стартует с нового учебного года, а на сайте «Поколения М» выложены десятки бесплатных видеоуроков по разным творческим дисциплинам для всех желающих. Кстати, за выложенные работы, отданные голоса на портале, а также за «лайки» и «репосты» в социальных сетях пользователи получают баллы и таким образом пополняют общий благотворительный счет, который в режиме реального времени обновляется на главной странице сайта проекта. В конце года МТС переводит баллы в реальные деньги и направляет их на лечение детей. За три года в рамках «Поколения М» собрано более 17 миллионов рублей, которые направлены на операции 49 детям.