2019-07-14T18:49:57+03:00
Спорт

Первая сенсация РПЛ: «Крылья Советов» обыграли ЦСКА 2:0

Представляем вашему вниманию обзор матча 1 тура Российской премьер-лиги Крылья Советов – ЦСКА 14 июля 2019
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Победу волжанам принес дубль Соболева.Победу волжанам принес дубль Соболева.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Второй день чемпионата России нового сезона принес первую сенсацию. «Крылья Советов» на «Самара Арене» обыграли ЦСКА. Оборону «армейцев» почти в одиночку разорвал Александр Соболев. Для этого форварду самарцев хватило несколько минут в начале второго тайма.

Поначалу все выглядело вполне обыденно. ЦСКА давил, «Крылья» отвечали контрвыпадами. Правда, на контратаках острее смотрелись именно хозяева.

«Крылья» вообще оставили очень приятное впечатление. Нет, они не подавили «армейцев», не смяли их. Они сделали то, что от них требовалось - колко контратаковали, быстро опускались в защиту и перекрывали «армейцам» кислород. Совсем обездвижить ЦСКА в атаке не получилось, гости били по воротам, но как-то не опасно.

При этом самые яркие моменты первой половины матча – на счету «Крыльев». Здесь постарались Анюков, Паул Антон, Кабутов и Зиньковский. «Армейцы» выиграли по количеству ударов, «КС» взяли качеством. Только в голы это качество в первом тайме не вылилось.

Ближе всех к тому, чтобы открыть счет, был Паул Антон. Румын приложился по ворота

Старый конь борозды не портит - Анюков вернулся в Самару и показал скептикам, что его рано списывать со счетов. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Старый конь борозды не портит - Анюков вернулся в Самару и показал скептикам, что его рано списывать со счетов.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

м ЦСКА издалека. Акинфеев врезался головой в штангу, но тяжелейший мяч вытащил.

Неожиданностью стало и то, что в первом тайме самарцы почти полностью выключили левый фланг. А там, на секундочку, Зиньковский и Комбаров. Почти вся острота исходила с правого фланга, где на бровке дежурили Анюков и Кабутов.

Но героем встречи стали совсем не выше названные игроки. Александр Соболев просто вскрыл ЦСКА, как консервную банку, в начале второго тайма. Сначала молодой форвард получил мяч спиной к воротам, развернулся в окружении четырех защитников и вколотил мяч в угол ворот Акинфеева! Гол получился на загляденье.

Александр Соболев - лучший игрок матча. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Александр Соболев - лучший игрок матча.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Второй гол не заставил себя ждать. Вернувшийся в Самару Анюков бросил мяч из аута далеко на Соболева, тот отдал изумительную по точности передачу. Быстрая атака завершилась фолом на том Соболеве в штрафной. К 11-метровой точке подошел виновник торжества. 2:0, дубль Александра. «Самара Арена» сошла с ума от счастья.

ЦСКА ринулся отыгрываться. «Армейцы» устроили массовое наступление. Только атаки продолжали быть беззубыми. Ситуацию чуть-чуть украсил Бийол. Он бил и бил по воротам Рыжикова, но страж ворот оставил свои владения нетронутыми. «Крылья» перекрыли все поры в своей зоне. Что с этим делать, гости так и не придумали.

Самарцы отбивались спокойно, «армейцы» атаковали нервозно. Апогеем этого стала выходка Чалова. Молодой нападающий хотел поймать Рыжикова и бросился отбирать мяч у опытного вратаря, когда тот отбивал им о землю. Все это привело к стычке между Рыжиковым и Чаловым и желтой карточке форварда ЦСКА.

При этом самарцы всегда были готовы убежать в контратаку. Иногда складывалось впечатление, что волжане могут забить и третий. Но ЦСКА был бы не ЦСКА, даже такой разобранный, если бы дал щелкнуть себя по носу третий раз. На том и разошлись 2:0 – «Крылья» сенсационно побеждают. Впервые в 1 туре на своем поле с 2007 года. Еще один повод порадоваться для самарских болельщиков.

Следующий матч самарцы снова проведут дома. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Следующий матч самарцы снова проведут дома.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Следующий матч «КС» сыграют снова дома – с тульским «Арсеналом» 20 июля. ЦСКА же в тот же день примет в Москве «Оренбург».

ИСТОЧНИК KP.RU

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