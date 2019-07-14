Крылья Советов – ЦСКА 14 июля 2019: прямая трансляция матча 1 тура РПЛ

Как и в прошлом году первый тур чемпионата России по футболу свел между собой «Крылья Советов» и ЦСКА. И снова на «Самара Арене». Тогда матч завершился нулевой ничьей.

Команды встречались и в последнем туре РПЛ прошлого сезона. Тогда результат был совсем другой – 6:0 ЦСКА дома разгромил «Крылья».

В это межсезонье «армейцы» почти не изменились. Клуб сумел сохранить Влащича и потерял Бекао, но такая потеря не фатальна. На место бразильца взяли хорвата Звонимира Шарлию.

У «Крыльев» потери серьезнее. Там и Самедов, и Джано, и Шишкин, и Шейдаев. Приобрести пока удалось 6 игроков. Среди них выделяется Дмитрий Комбаров, сменивший «Спартак» на «КС». Остался в клубе и Артем Тимофеев, которого арендуют у красно-белых.

Статистика личных встреч

Клубы встречались 48 раз. «Крылья» побеждали только 10 раз, 27 матчей оставались за ЦСКА. Еще 11 игр завершились вничью. При этом дома самарцы обыгрывали «армейцев» чуть чаще, чем на выезде – 6 к 4.

Последний раз «Крылья» побеждали ЦСКА в 2015 году. Тогда в Москве самарцы забили два безответных мяча. Эту победу фанаты волжан ждали с 2007 года.

Прямая трансляция матча Крылья Советов – ЦСКА 14 июля 2019

Встреча пройдет в воскресенье, 14 июля. Начнется она в 17:30 по самарскому времени (16:30 по московскому). Игру покажут на телеканале «Матч. Премьер». Также смотрите трансляцию на сайте kp.ru.