“Врачи говорили, что мы умрем”: мать троих детей борется за жизнь тяжело больной дочери

Во вторник, 16 июля целеустремленной Машеньке из Сызрани исполнилось четыре года. Вот только вместо цветных шариков и подарков малышку ждут медицинские процедуры. Девочка очень торопилась появиться на свет, но такая спешка сказалась на здоровье малышки. Синдром ДЦП, спастическая диплегия, органическое поражение головного мозга - такой диагноз поставили врачи, когда Маше исполнился год.

Во вторник, 16 июля целеустремленной Машеньке из Сызрани исполнилось четыре года. Вот только вместо цветных шариков и подарков малышку ждут медицинские процедуры. Девочка очень торопилась появиться на свет, но такая спешка сказалась на здоровье малышки. Синдром ДЦП, спастическая диплегия, органическое поражение головного мозга - такой диагноз поставили врачи, когда Маши исполнился год.

“Я ехала умирать”

Для Натальи Потемкиной это была третья беременность. В семье уже росли две дочки. Сначала все шло в штатном режиме, и вдруг случился сбой. Маша родилась на 31 неделе беременности. Наталью экстренно доставили в больницу. Под угрозой была не только жизнь младенца, но и мамы.

- Мне сразу сказали: “Ребенка мы не спасем, да и вас, наверное, тоже”. У меня было сильное внутреннее кровотечение. Я ехала умирать. Думала, что все...- признается Наталья.

Для Натальи Потемкиной это была третья беременность

К счастью, врачи смогли спасти и маму, и малышку. Женщине сразу сказали, что ребенок очень слаб, и признались: после подобных проблем редко кто выживает. А Маша выжила. На пятые сутки малышку на реанимобили увезли из Сызрани в Тольятти. Там Машенька почти месяц пробыла в реанимации, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких.

- Говорят, чем дольше такие дети находятся в реанимации, тем сильнее последствия. День, два - это уже знак, а Машенька 27 дней боролась за жизнь, а мы молились за нее всей семьей, - вспоминает жуткие дни Наталья.

Постоянная борьба

С тех пор жизнь всей семьи изменилась. Началось скитание по больницам, медицинским и реабилитационным центрам. Каждые 2-3 месяца приходится ложиться в палату. От всего этого Машенька начала бояться врачей. Перед любой процедурой маме приходится долго уговаривать и успокаивать дочку.

- Вот и сейчас мы в больнице. Проходим очередной курс реабилитации. Сюда подарки не принесешь. Врачи строгие. День рождения будем праздновать, когда вернемся домой, - вздыхает Наталья

Все бесплатные курсы реабилитации, что предлагает государство, Маша уже прошла. Семья ездила и в Самару, и в Тольятти.

- Для нас они были не очень эффективными. Врачи говорят все потому, что наш случай непростой. А вот в Екатеринбурге нам помогли. Только эта реабилитация была платной. Тогда я впервые открыла сбор. Благодаря людям мы смогли поехать в центр “Здоровое детство”. Там Машенька научилась ползать, сидеть и жевать, - делится радостями мама.

Наталья точно знает, что Машенька - ребенок перспективный, интеллект у нее сохранен, и силы бороться за счастливое будущее есть.

- Маша разговаривает. У нее хорошая память. Она четко рассказывает стихи, поет песни, а вот самостоятельной речи пока нет. Вопросов “почему и как” от Маши пока не дождешься, но это лишь пока, - заявляет Наталья.

С тех пор жизнь всей семьи изменилась

“Открывать сбор страшно”

Неврологи посоветовались семье отправить Машу в Санкт-Петербург и пройти курс реабилитации в НИИ им. Бехтерева.

- Сейчас нам необходима стимуляция работы мозга. Мозг подает неправильные сигналы из-за этого у Машеньки повышенный тонус мышц на ногах. Курс реабилитации должен помочь справиться с этим, и мы пойдем! - Уверена Наталья. Мама верит, что уже к школе Маша ничем не будет отличаться от своих сверстников.

В НИИ им. Бехтерева Машеньку уже ждут, вот только у семьи нет денег на поездку. Снова пришлось обратиться к людям.

- Ночью 11 июля я открыла сбор средств, - вздыхает Наталья. - Это так страшно. Боюсь быть навязчивой, боюсь надоесть. Сейчас столько сборов вокруг. С одной стороны, страшно вызывать на себя негатив, а с другой стороны, выбора нет. У нас есть успехи и нам нужна эта реабилитация. Машеньку там ждут в октябре.

Для поездки необходимо собрать 129 716 рублей. В тематической группе мама расписала, на что пойдет каждый рубль. За первые дни удалось собрать более 45 тысяч. Семья верит, что до октября необходимые средства удастся собрать.

Как помочь:

Деньги можно перевести на карту Сбербанка 5336 6901 5906 1540

Карту Почта Банка 2200 7704 2326 5968

Или на телефон 89023228866