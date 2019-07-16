2019-07-16T10:35:00+03:00
Спорт

Начал с акробатики, закончил борьбой: в Самаре встретили первого за 20 лет чемпиона юношеского Первенства Европы по греко-римской борьбе Максима Скуратова

Спортсмен самарского филиала ЦСКА привез «золото» из Италии
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ЦСКА/СамараФото: ЦСКА/Самара
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В Самаре встретили первого за 20 лет чемпиона юношеского Первенства Европы по греко-римской борьбе. Долгожданную для региона медаль принес Максим Скуратов. Скромный, можно даже сказать стеснительный, Максим не производит впечатления чемпиона Европы, пусть даже и среди юниоров. Нн говорит тихо, мягко. Звездной болезни в нем и в помине нет. Даже ее зачатков. Таким, наверное, и должен быть настоящий чемпион.

Первенство Старого света проходило в итальянской Фаенце. Всего сборная России завоевала там семь медалей, три из которых – золотые. Максим Скуратов принес награду высшей пробы в копилку команды в весовой категории 60 кг.

На пути к финалу самарский спортсмен выбил из сетки азербайджанца Али Алиева, болгарина Рафаэля Рашида и белоруса Артема Клицунова. В финале Максим Скуратов схлестнулся с турком Мертом Ильбарсом. Поединок стал настоящей жемчужиной турнира. Максим вынес соперника со счетом 11/0, а когда самарец совершил заключительный бросок, весь зал вскочил на ноги и начал аплодировать.

- Этот бросок я отрабатывал на тренировках. На Первенстве Европы представилась возможность применить его. Получилось красиво, - заметил Максим. - Настраивал себя только на первое место, впрочем, всегда настраиваю себя только на победу. Ну и тренеры убеждали, что не надо сильно волноваться, поддержали меня. Сказали: «выходи спокойно и всё, как на обычных соревнованиях».

Фото: ЦСКА/Самара

Фото: ЦСКА/Самара

Чемпион Европы не сразу попал в борьбу. В 4 года родители привели Максима в секцию акробатики, однако спустя несколько лет парень занялся греко-римской борьбой. Сейчас Скуратов тренируется в самарском филиале ЦСКА.

- Тренировки из года в год, два раза в день шесть дней в неделю, наращивание оборотов, детальный разбор схваток, постановка задач и их решения для достижения цели - так, шаг за шагом, и добрались до Европы, - рассказывает тренер чемпиона Александр Кропотов. -

Максим природно нестандартный, при этом и морально сильный, и технически обучаемый, а такой баланс, безусловно, дает воля и талант, помноженный на трудолюбие.

Второй тренер Максима Скуратова Рустам Гилязов отметил, что его подопечный добрался до пьедестала во многом благодаря тому, что анализирует свои действия.

- Максим всегда делает работу над ошибками и безукоризненно выполняет рекомендации тренера, да и вообще, практически всегда последним уходит из зала. Это и дает свои плоды, - сказал Гилязов.

Фото: ЦСКА/Самара

Фото: ЦСКА/Самара

Роль тренеров в победе отметил врио начальника самарского филиала ЦСКА Роман Мазонин. Он также поблагодарил Максима за яркое выступление.

- Казалось бы простая и рутинная работа тренеров нашей спортшколы и спортсмена привела к такому серьезному результату. Максим Скуратов уже вошел в историю греко-римского спорта региона и семьи ЦСКА. Ты молод и у тебя в карманах весь мир. Желаю тебе не просто повышать свой уровень и продолжать побеждать, но и со временем перейти на тренерскую работу и воспитывать новых звезд армейского и российского спорта, - добавил руководитель филиала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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