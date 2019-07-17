Загадочный камень с письменами, найденный в Шигонах, может оказаться рекламой мастерской

В Шигонах копали траншею в центре площади и наткнулись на загадочный камень. О находке в своем блоге рассказал сам нашедший.

- Ездил на выходные в Шигоны - село на реке Усе Самарской области. Нашли такой затейливый камушек. Осталось только одно фото, так как артефакт забрал местный священнослужитель. Кто может подсказать, что это такое? Надпись, похоже, латинская, да и гербы больше похоже на западные по исполнению. Но где Шигоны и где западные страны? - Обратился к читателям автор.

Любители истории предположили, что это может быть надгробный камень знатного шляхтича или латыша. Однако с этой теорией не согласился краевед Игорь Махтев.

- Очень похоже, что это закладной камень какого-то сооружения. Гербы реальные, но к польским шляхетским и литовским они, по всей видимости, отношения не имеют. Как утверждает один известный геральдический художник и член герсовета: «это реальные гербы, скорее всего средневековые, но в них использованы настолько распространенные элементы (пояса, перевязи и т.п.). Чтобы что-то понять будет проще, если прочитать надпись. Что бы прочитать надпись, нужен специалист по латинской эпиграфике. Возможно это «реклама» камнерезной мастерской некого Франциска. Последняя строка, по-видимому, переводится как «первый квадрат камнем украшен».

Краевед возмутился, что те, кто нашёл этот камень, не остановили работы и не пригласили на место археологов.

- Не дело таскать такие артефакты по церковным подворьям. Его обязательно нужно показывать специалистам, - считает краевед.