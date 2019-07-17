Вместе - ярче! Новокуйбышевский НПЗ присоединился к Всероссийскому фестивалю энергосбережения и экологии #Вместе ярче-2019

ЕСТЬ ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ

Энергия и экология - ценные ресурсы, сохранение и преумножение которых сегодня является главной задачей для промышленных предприятий НК «Роснефть».

АО «Новокуйбышевский НПЗ» вместе с другими дочерними обществами нефтяной компании присоединилось к Всероссийской акции энергосбережения и поддержало фестиваль #Вместе ярче-2019. Напомним, что акция проводится при поддержке Министерства энергетики России, Минобрнауки России, Росмолодежи. Она направлена на привлечение внимания россиян к вопросам бережного отношения к энергетическим и природным ресурсам, использованию современных эффективных технологий.

У Новокуйбышевского НПЗ в этом направлении богатый опыт. 15 июля новокуйбышевские нефтепереработчики пригласили на завод учащихся из учебных заведений - партнеров НК НПЗ. Для студентов Новокуйбышевского нефтехимического техникума, СамГТУ и школьников «Роснефтькласса» - всего более 40 человек - в рамках фестиваля #Вместе ярче-2019 здесь прошел День открытых дверей. «Полезный праздник» - такое народное название получил фестиваль в регионах России. И это действительно так. Программа обширная: после знакомства с производственными площадками НК НПЗ будущие нефтяники вместе со специалистами предприятия обсудили вопросы повышения операционной эффективности и природосбережения на Молодежном всероссийском производственном совещании.

- Фестиваль, в котором НК НПЗ уже не первый год принимает участие, направлен на популяризацию вопросов энергосбережения, защиты экологии. Это то направление, которому в компании «Роснефть» уделяется значительное внимание. Нам есть чем поделиться с подрастающим поколением, чем заинтересовать. Это наша целевая аудитория: сегодня - студенты, завтра - перспективные молодые специалисты, сотрудники нашего предприятия. Во время экскурсии ребята познакомились с производственными объектами и мощностями, стали ближе к пониманию профессии нефтепереработчика, - рассказывает начальник отдела оценки и развития персонала Александр Обрезков.

СОХРАНИМ ПЛАНЕТУ

Набравшись впечатлений во время экскурсии, ребята приготовились к серьезному разговору. - Рады приветствовать на нашем предприятии молодежь, заинтересованную в реализации энергосберегающих технологий. Сохранение ресурсов играет важную роль в тематике профориентационных мероприятий, которые мы проводим в сотрудничестве с образовательными учреждениями, - обратилась к гостям заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам Елена Калманович.

Ведущий специалист отдела охраны окружающей среды Олег Казимов рассказал о масштабной экологической программе, проводимой на предприятии. В сотрудничестве с администрацией Новокуйбышевска НК НПЗ планирует установку стационарных экологических постов для непрерывного автоматизированного контроля за состоянием атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны предприятия. А еще заводчане не стесняются брать в руки лопаты и грабли: более двух тысяч человек приняли участие в экологических фестивалях и благоустройстве города.

МЫСЛИ О БУДУЩЕМ

Производственное совещание - часть кадровой работы НК НПЗ.

- В июне - июле, окончив вузы, на завод приходят молодые специалисты. Мы с нетерпением их ждем, - говорит начальник отдела повышения операционной эффективности Кирилл Зотов. - Ребята, побывавшие на Дне открытых дверей, уже знают, что такое повышение операционной эффективности и какая работа ведется на заводе, чтобы снизить потребление энергоресурсов.

О будущем на НК НПЗ задумываются многие студенты.

- Я сегодня получила диплом, сейчас думаю, куда пойти работать, - улыбается выпускница СамГТУ Валерия Лебезова. На совещании она рассказала о своем дипломном проекте. Его тема - переработка старых автомобильных шин - напрямую перекликается с экологической тематикой фестиваля #Вместе ярче. - Всегда мечтала связать свою жизнь с нефтяной отраслью, много слышала об этом заводе, а сегодня увидела его своими глазами. Здорово, что есть такой фестиваль и День открытых дверей.