2019-07-17T11:27:02+03:00
Общество

Красный плащ и любовь к субботникам: за что еще в Самаре любят Елену Лапушкину

Сегодня день рождения отмечает глава города Елена Лапушкина
Поделиться:
Сегодня глава Самары отмечает свой юбилейСегодня глава Самары отмечает свой юбилейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Вот уже почти два года у Самары - женское лицо. Елена Лапушкина стала первой представительницей прекрасного пола, которая села в кресло мэра. Хотя сидячей назвать работу градоначальницы сложно: чаще всего Елену Лапушкину можно увидеть где-то в городе. Она сама берет в руки грабли на субботниках, отправляется в самые отдаленные районы на встречи с жителями. И всегда приятно радует своими стильными образами. Сегодня Елена Лапушкина отмечает юбилей, редакция "КП-Самара" поздравляет главу города с этим событием и предлагает вспомнить, что мы знаем о женщине, которая стала официальным лицом Самары.

Глава Самары всегда готова к экспериментам

Глава Самары всегда готова к экспериментам

1. Елена Лапушкина - человек непубличный.

О назначении экс-главы Железнодорожного района мэром Самары стало известно в декабре 2017 года. Она стала победительницей открытого конкурса, свой выбор сделала специальная комиссия. Журналисты, бросившись на поиск интересных фактов, удивились: оказалось, что о Елене Владимировне практически ничего не известно. Личная жизнь, интересы - все покрыто мраком. Пожалуй, единственное "челоовеческое" интервью за почти два года градоначальница дала только местному изданию "Большая деревня". Во время совместной поездки в автобусе из Кошелева мэр рассказала главному редактору портала о том, что всегда ходит на каблуках, а живет в Кировском районе.

Новый плащ во время осмотра будущего транспортного хаба на Пятилетке

Новый плащ во время осмотра будущего транспортного хаба на Пятилетке

2. Глава города - стальная и стильная леди

В твиттере у главы города есть аккаунт, листая ленту которого можно получить эстетическое наслаждение, оценивая стильные образы Елены Лапушкиной. Мэр предпочитает аккуратные брючные костюмы, но в последнее время ее все чаще можно увидеть в аккуратных, а иногда и воздушных платьях. При этом глава города - не только стильная женщина, но и человек со стальным характером. На совещаниях и встречах она с подчиненными не миндальничает: стоит только послушать, как мэр распекает руководство управляющей компании за нечищенные от снега улицы. Честное слово, хочется самим схватиться за лопату.

Наряды у главы города всегда очень стильные

Наряды у главы города всегда очень стильные

3. Всегда готова вдохновить личным примером

Зимой Елена Владимировна сама взялась чистить снег в Кировском районе. А в апреле отправилась на субботник. Конечно же, в руки глава города взяла грабли и навела порядок в сквере им. Мичурина.До этого, кстати, глава города присоединилась к волонтерам Том Сойер Феста и сама покрасила стену одного из домов в Самаре.

За проведение в Самаре ЧМ 018 глава города получила медаль

За проведение в Самаре ЧМ 018 глава города получила медаль

4. Проводит личные приемы даже в самых удаленных районах

Елена Лапушкина готова общаться с горожанами по поводу любых проблем. Недавно с жителями Пятой просеки она обсуждала строительство школы, с обитателями "Новой Самары" решала вопрос с вырубкой деревьев. Личный прием глава проводила и в поселку Рубежное, и в Жигулевских садах. Проблемы, которые волнуют людей, стандартные: дороги, качество уборки, ремонт инфраструктуры. Многие вопросы после таких визитов действительно решаются.

Елена Лапушкина всегда активно общается с народом

Елена Лапушкина всегда активно общается с народом

А что вы знаете о главе Самары? Делитесь в комментариях

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Тольятти приставы спасли 3-летнего мальчика от матери-наркоманки
«Нам нужна обычная вода!»: в тольяттинском приюте для животных нет водопровода и денег на оплату счетов за электричество
Чиновники рассчитали тарифы для проезда по дорогам в Самарской области
В Самарской области заключенные сделают для районной больницы пластиковые окна
В Самарской области ученые нашли редкий папоротник и болотную калужницу
Студенты Самарского машиностроительного колледжа активно участвуют в движении «Молодые профессионалы»
В Самаре из-за ремонта теплосетей могут частично перекрыть проезд через Комсомольскую площадь
«Лада-Тольятти» одержала первую победу в ПФЛ с августа прошлого года
Самарцы заметили на улицах города три БТР
В Самаре четверо парней покупали поддельные деньги в интернете и тратили их на продукты
В Тольятти сотрудница Роспотребнадзора ответит перед судом за обман предпринимателя
Мэрия Самары отклонила проект строительства высоток и ТЦ на пересечении Московского шоссе и Алма-Атинской
Тольяттинский «Акрон» одержал первую победу в ПФЛ
В Самарской области столкнулись две фуры
Футболисты «Крыльев Советов» Канунников и Якуба восстановились после травм
В Сызрани без света останутся жители 16 улиц
В Самарской области проведут экспертизу некачественного ремонта кровель
В Тольятти полицейские два дня массово искали пьяных водителей
В Новокуйбышевске женщина-почтальон отделалась судебным штрафом за кражу пенсий