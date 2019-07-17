Красный плащ и любовь к субботникам: за что еще в Самаре любят Елену Лапушкину

Вот уже почти два года у Самары - женское лицо. Елена Лапушкина стала первой представительницей прекрасного пола, которая села в кресло мэра. Хотя сидячей назвать работу градоначальницы сложно: чаще всего Елену Лапушкину можно увидеть где-то в городе. Она сама берет в руки грабли на субботниках, отправляется в самые отдаленные районы на встречи с жителями. И всегда приятно радует своими стильными образами. Сегодня Елена Лапушкина отмечает юбилей, редакция "КП-Самара" поздравляет главу города с этим событием и предлагает вспомнить, что мы знаем о женщине, которая стала официальным лицом Самары.

Глава Самары всегда готова к экспериментам

1. Елена Лапушкина - человек непубличный.

О назначении экс-главы Железнодорожного района мэром Самары стало известно в декабре 2017 года. Она стала победительницей открытого конкурса, свой выбор сделала специальная комиссия. Журналисты, бросившись на поиск интересных фактов, удивились: оказалось, что о Елене Владимировне практически ничего не известно. Личная жизнь, интересы - все покрыто мраком. Пожалуй, единственное "челоовеческое" интервью за почти два года градоначальница дала только местному изданию "Большая деревня". Во время совместной поездки в автобусе из Кошелева мэр рассказала главному редактору портала о том, что всегда ходит на каблуках, а живет в Кировском районе.

Новый плащ во время осмотра будущего транспортного хаба на Пятилетке

2. Глава города - стальная и стильная леди

В твиттере у главы города есть аккаунт, листая ленту которого можно получить эстетическое наслаждение, оценивая стильные образы Елены Лапушкиной. Мэр предпочитает аккуратные брючные костюмы, но в последнее время ее все чаще можно увидеть в аккуратных, а иногда и воздушных платьях. При этом глава города - не только стильная женщина, но и человек со стальным характером. На совещаниях и встречах она с подчиненными не миндальничает: стоит только послушать, как мэр распекает руководство управляющей компании за нечищенные от снега улицы. Честное слово, хочется самим схватиться за лопату.

Наряды у главы города всегда очень стильные

3. Всегда готова вдохновить личным примером

Зимой Елена Владимировна сама взялась чистить снег в Кировском районе. А в апреле отправилась на субботник. Конечно же, в руки глава города взяла грабли и навела порядок в сквере им. Мичурина.До этого, кстати, глава города присоединилась к волонтерам Том Сойер Феста и сама покрасила стену одного из домов в Самаре.

За проведение в Самаре ЧМ 018 глава города получила медаль

4. Проводит личные приемы даже в самых удаленных районах

Елена Лапушкина готова общаться с горожанами по поводу любых проблем. Недавно с жителями Пятой просеки она обсуждала строительство школы, с обитателями "Новой Самары" решала вопрос с вырубкой деревьев. Личный прием глава проводила и в поселку Рубежное, и в Жигулевских садах. Проблемы, которые волнуют людей, стандартные: дороги, качество уборки, ремонт инфраструктуры. Многие вопросы после таких визитов действительно решаются.

Елена Лапушкина всегда активно общается с народом

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