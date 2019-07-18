"Они спасались на крышах и деревьях": школьники из затопленных иркутских сел приехали в самарские лагеря

"Пусть родители вздохнут спокойно"

Мальчишке из Иркутской области Юре Корнееву - почти восемь лет, послезавтра - день рождения. Праздник он будет отмечать здесь, в Самаре, в тысячах километрах от дома и мамы. Да и дома у семьи Юры в Нижнеудинском районе не осталось. От страшного наводнения пострадало село, где жили Корнеевы. Жилье придется строить заново. А Юре пришлось отправиться в путешествие - впервые в жизни, раньше он дальше Иркутска и не ездил никуда.

- Мама осталась там, она работает сейчас. А потом тоже поедет отдыхать с маленьким братиком, только поближе в санаторий. Нам очень повезло - дома не осталось, но половину вещей мы спасли и сами вовремя к бабушке уехали. У нас собака есть, кот и кошка. Все живы. В поезде я познакомился с мальчиком, у него кот пропал, и одежды не осталось, а сами они с мамой на крыше сидели, - серьезно вздыхает парень. - А мы будем строить дом на том же месте, маме сейчас не до меня конечно, она лес пилит, но у нас все будет хорошо!

Школьники ехали в поезде три дняФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Детям помогут собраться в школу

Юра Корнеев - один из 94 ребят, которые приехали в Самару по приглашению местных властей. Здесь школьников разместят в детском оздоровительном лагере, им обещают образовательные программы, психологическую помощь и экскурсии по городу и природным красотам. Юра, например, мечтает посмотреть памятники. Братья Максим и Миша из Тулуна - увидеть Волгу.

- Мы хотим, чтобы ребята смогли отдохнуть. Пока думаем, что заезд продлится 21 день, но, может быть, время пребывания здесь продлится. Все будет зависеть от того, будет ли им куда возвращаться, - делится министр социального развития Самарской области Марина Антимонова.

Ребят встретили с плюшками, а в лагере их ждет и образовательная, и развлекательная программыФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Она рассказывает: в лагере детей ждут и вещи первой необходимости, ведь у многих из них не осталось буквально ничего! Также самарцы планируют собрать гостей в школу - так что домой ребята вернутся не только отдохнувшие, но и с подарками.

- Сейчас у ребят два желания: поспать в нормальных кроватях и поесть. Все-таки три дня в поезде, это очень сложно. Но для них это настоящий подарок, такая поездка, возможность снять стресс, отвлечься. Они без жилья остались, увидели весь этот ужас. Многие спасались на деревьях сидели, на ветках, пока их МЧС не сняли, - говорит учительница школы №3 Тулуна Ольга Тарнакова. Она сама живет на горе, но многие из ее учеников, близких знакомых остались без жилья. Среди приехавших ребят есть те, кто видел, как их дома смывало потоками воды. Правда, вспоминать это они не хотят.

- Видно, что все ребята очень уставшие, измученные. Но они, конечно, не так реагируют как взрослые, они все равно это вспоминают, как приключение какое-то. Но мы готовы оказать психологическую помощь всем, кому это нужно. Главное, чтобы ребята поняли, что их поддержат, - делится своими впечатлениями от общения с ребятами Мария Антимонова.

Напомним, что наводнение в Иркутской области стало настоящим бедствием. Его эпицентром стал небольшой гордок Тулун - здесь разбушевавшаяся река просто смывала дома. Без крова остались сотни человек, им оказали государственную поддержку. Со всей России им присылали гуманитарную помощь, а власти вручили семьям сертификаты на строительство нового жилья.

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