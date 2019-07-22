Отзывы о "ВекРоста" - платформе №1 для сетевиков

«ВекРоста» – это большая платформа №1 для всех сетевиков сочетающая в себе: CRM-систему управления анкетами и структурой, центром обучения для всей команды, реферальной системой для сайтов с уровнями доступа, конструктором лендингов и мини-сайтов, онлайн-визиткой, реферальными формами и виджетами обратной связи, статистикой и аналитикой и это далеко еще не весь список возможностей...

Помимо инструментов автоматизации, есть и обучающие тренинги по рекрутингу и сопровождению. А отзывы о ВекРоста, самих пользователей платформы доказывают, что это эффективно и удобно.

Вот, например, отзыв Торубаровой Милены:

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Здравствуйте! Я искала подобный сервис около года. Не скажу, что поиски были активные, но задумка создания профессиональной системы появилась в голове около года назад.

Если бы не попалась реклама ВекРоста, то пришлось бы использовать несколько различных сервисов и объединять их в систему, что, безусловно, повлекло бы за собой большие денежные и временные затраты.

Здесь же цены доступные, а на некоторые функции даже смешные, интерфейс интуитивно понятный, информация логически выстроена, обучающие ролики не только обучают, но и мотивируют.

Есть даже партнерка, что тоже очень ценно!

Благодарю за столь широкий функционал платформы.

Надеюсь на плодотворное и долговременное сотрудничество.

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А вот отзыв Чистяковой Светланы Константиновны:

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Здравствуйте. Меня зовут Светлана. По образованию я юрист, а в душе предприниматель. В сетевом бизнесе развиваюсь 2–ой год. Когда, начинала, то быстро поняла, что старые методы сегодня не дают таких результатов как работа в интернете. Начала создавать свою систему.

Сегодня у меня решен вопрос, где брать людей в бизнес, как сопровождать нового партнера, как познакомить его с моим предложением, как запустить его в бизнес.

Но так было не всегда. Было много проб и ошибок, потрачено очень много денег, ресурсов, сил. Но я не сдалась, и мне, удалось осуществить все, что я задумала. Мой успех и реализация моего проекта осуществилась благодаря платформе для сетевиков ВекРоста. Ребята хочу выразить вам искреннюю благодарность за ваш профессионализм, за возможность работать и зарабатывать профессионально в интернете с помощью Ваших замечательных инструментов. Я приобрела максимальный пакет. Настройка полной системы под ключ заняла, 1 день + я поменяла, шаблоны по понятным урокам за 7 дней. Ребят за 1 неделю у меня все налажено. Я 2 года пыталась наладить такую систему и поняла, что на ВекРоста есть все, что нужно для работы.

Сегодня это идеальный вариант для МЛМ предпринимателей. Отдельно хочу поблагодарить Илью. Это профи с большой буквы. Работать с ним одно удовольствие. Илья спасибо Вам от меня и от всей моей команды. И конечно же всей команде ВекРоста большая благодарность. Желаю Вам процветания, хороших клиентов и всего самого наилучшего.

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Отзыв Кузнецова Игоря Викторовича:

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Всем здравствуйте! Меня зовут Игорь.

Я в МЛМ бизнесе третий год. Разное перепробовал, пока мне не подсказали заглянуть в магазин на ВекРоста. Я давно интересовался своим сайтом. А тут говорят есть готовые рекрутинговые сайты, да и многое другое. Заглянул я перед самым Новым годом и глаза загорелись. А тут еще скидки объемные. В общем, что нравилось, то и покупал, даже не задумываясь.

Сейчас применяю на практике, и могу теперь с уверенностью сказать, что сайт прекрасно работает. Я в полном восторге. И главное стало очень много откликов.

Хочу сказать огромное спасибо разработчикам! Вы прекрасно поработали. Я остался доволен и буду приобретать еще.

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Отзыв Елисеевой Ирины:

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В МЛМ бизнесе я уже 4 года. Как лидер, я могу позволить иметь свой сайт или лендинг, а вот новичкам или тем, кто в начале пути, это очень сложно.

Поэтому для более успешного рекрутирования у каждого партнера должен быть хоть какой то личный сайт или страница о компании, привилегиях и возможностях карьеры.

Записавшись на курс ВекРоста по сайту, очень боялась, что это будет сложно для меня. Создать самой лендинг!! Я вообще далека от создания каких бы то не было сайтов самостоятельно!

Если вы тоже ничего не понимаете в создание лендингов - вам точно сюда!!!

1. Сайт "заточен" под идеальную конверсию, которая была заранее проверена экспертами данного тренинга.

2. Уроки легкие, понятные и пошаговые для любого "чайника"

3. Все блоки, картинки и видео меняются под любую МЛМ компанию.

4. Ну а Поддержка вообще выше всех похвал. Отвечает быстро и помогает терпеливо разобраться новичкам во всех без разбору вопросах.

Один из шикарных тренингов команды ВекРоста и если вы хотите роста в компании не только себе, но и своим партнерам - этот инструмент должен быть у каждого лидера.

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Отзыв Ушанковой Севары Орифджановны:

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Всем доброго времени суток! Меня зовут Севара, я случайно в интернете наткнулась на приглашение на мастер-класс в ВекРоста. Мастер-класс был назначен на 3 июля, а у меня 3 день рождения. Зарегистрировалась, но долго думала и решила не реагировать на это предложение. Не потому что мне это не интересно, а потому что уже столько мастер-классов посетила, вебинаров, что пальцев не хватит. И везде вода-вода-вода и ничего больше.

В свой день рождения, с утра, зашла проверить электронную почту и вижу напоминание. Поставила галочку на 14 часов, решила посетить, подумала, если опять какая-нибудь фигня, простите, то просто закрою и всё. Предупредив домашних, что на три часа "уезжаю по делам", чтобы не беспокоили, уселась перед компьютером...

Вы не поверите!!! Я, практически, не заметила как пролетели три часа. Сидела и слушала, слушала и конспектировала. Это не просто мастер-класс, это бомбическая информация, которая меняет мышление, в первую очередь. А сама платформа была восхитительным подарком мне на день рождения! Я давно такое искала, я мечтала о таком, но чтобы воплотить это в реальность понадобились бы огромные деньги.

Я уже воспользовалась сайтом-визиткой, пригласила в кабинет своего партнёра. Это круто! Это солидно! Спасибо огромное команде ВекаРоста за проделанную работу, за помощь. Ребята, я с вами)

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Давайте теперь поговорим о функционале платформы №1 для сетевиков.

Возможности командного кабинета - безграничны!

Все начинается с командного кабинета, поскольку он обладает определенными возможностями:

- CRM-система, с помощью которой управляют структурой, анкетами. Она позволяет передать, отложить анкету, быстро перейти в соцсеть, мессенджер, осуществлять поиск, использовать фильтры, сортировки и др.;

- центр обучения. В качестве модераторов выступаете не только вы, но и все вышестоящие спонсоры над обучающимся. Здесь присутствует режим проверки домашек, который является многопользовательским. Но в случае чего от контроля могут быть отключены «самостоятельные ветки»;

- реферальная система. Любой сайт в интернете можно превратить в реферальный (т.е. командный), стоит сделать лишь несколько кликов и в нем еще будет статистика, уровни доступа, система памяти и многое другое;

- конструктор мини-сайтов, лендингов. Если у вас нет рекрутингового сайта то его можно сделать на простом конструкторе за пару часов. Более того там уже есть все заготовленные шаблоны позволяющие ускорить процесс;

- онлайн-визитка, которую используют в разных соцсетях. Здесь имеются все соцсети, кнопки, картины, видео, формы, блок текста, дизайн с поддержкой разрешения от мобильного до телевизора;

- реферальные виджеты с формой обратной связи. Возможность использовать его целой командой и у каждого будут свои настройки контактов и быстрой связи с посетителем сайта.

- аналитика, статистика. Здесь есть возможность проанализировать рекламу по UTM-меткам, источникам рекрутинга и посмотреть их качество. Можно построить графики по группам, а также применить поиск и быстрые фильтры;

- структурные ветки 1+1. Можно вести свои ветки и система будет контролировать кто под кем идет и выдавать подсказки, а также можно просматривать в своей структуре кто какие ветки создал и помогать им вести их;

- модуль из оффлайн в онлайн. Нужен для того, чтобы людям просто сказать номер и они по нему сразу попадут к вам на сайт.

Кроме всех вышеперечисленных возможностей платформа ВекРоста также предлагает магазин, где представлены готовые инструменты и тренинги, множество готовых сайтов.

Рекрутинговый командный сайт – зачем он нужен?

Командный сайт представляет собой инструмент, с помощью которого в структуру привлекаются новые люди, а действующие консультанты мотивируются на более активную работу при наличии у них такого сайта. При этом данный инструмент считается качественным и довольно мощным.

Рекрутинговый сайт обладает определенными преимуществами:

- экономия времени. Гораздо проще показать человеку сайт, чтобы он изучил его, чем объяснять все заново и в полном объеме;

- дупликация. Новички не всегда понимают тонкости работы, не способны правильно провести презентации. Им стоит лишь предоставить потенциальному кандидату ссылку, а затем ответить на те вопросы, которые появились. Когда посетитель попадает на сайт, он становится консультантом в перспективе;

- мотивация структуры. Можно своим людям выдавать сайт за определенную активность, например, за 150 баллов либо активационный заказ;

- авторекрутинг. Позволяет настроить рекламу, систему, с помощью которой будут привлекаться из социальных сетей люди. Также можно получать горячие заявки, при этом будет увеличиваться объем бизнеса и расширяться география;

- статистика, аналитика в полном объеме. Человек будет понимать, откуда идут регистрации, какие рекламные каналы их пересылают.

- Сайт составляется так, что там детально разбираются все тонкости и закрываются возражения. При этом делается это все пошагово.

Сайт-визитка - одна страница, много контактов.

Это то же самое, что бумажная визитка, но с большими возможностями. Сайт-визитка используется в рекламе, на физической бумажной визитке, в профилях социальных сетей, подписях к письмам.

Клиент, используя данный инструмент, может узнать контактные данные. Кроме контактов на визитке можно поместить разную информацию, касающуюся проекта либо свою продающую историю в виде текст или видео.

Сайт-визитка имеет свои возможности:

- функции предоставляются на бесплатной основе. Исключение – второй блок текста;

- адаптив под разные разрешения, платформы, начиная с небольшого телефона и заканчивая большим телевизором;

- сетевики могут оформить дизайн под себя;

- наличие множества иконок;

- статистика нажатий по ссылкам, кнопкам, иконкам;

- простой и быстрый переход, стоит сделать лишь 1 клик;

- переключение в автоматическом режиме между компьютерными платформами и мобайлом;

- поддерживаются все большие соцсети, мессенджеры.

- в первом блоке есть 2 кнопки, а во втором их количество неограниченно;

- наличие виджета для установки его на сайт;

- можно отключить кнопку рекламу «ВекРоста» абсолютно бесплатно;

- возможность подключения уже готовых страниц, обладающих формами;

- осуществляется настройка сообщения для приветствия;

- можно подключить собственный домен, но это платно;

- поддерживаются UTM-метки, и они передаются в CRM-систему, и отображаются потом в статистике;

- имеется ретранслятор UTM-меток;

- СЕО-оптимизация МЛМ визитки.

Здесь мы затронули лишь малую часть возможностей платформы ВекРоста, а более подробно про все функции с отзывами смотрите на официальном сайте vekrosta.ru.

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