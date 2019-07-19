Локомотив – Тамбов 21 июля 2019: прогноз на матч 2 тура РПЛ

Прогноз на матч 2 тура РПЛ Локомотив – Тамбов 21 июля 2019 – 2:0.

После первого тура «Локомотив» и «Тамбов» расположились в нижней части турнирной таблицы. И если вторые не особо рассчитывали зацепиться за очки в матче с чемпионом страны «Зенитом», то «железнодорожники» ничьей с «Рубином» вряд ли довольны. Матч с новичком РПЛ «Тамбовом» - отличная возможность поправить свои дела и добыть первую победу. Тем более игра пройдет в Черкизово при своих болельщиках.

А вот «Тамбову» не позавидуешь. Команде всего 6 лет, она впервые в своей истории играет в элитном дивизионе и прямо на старте сезона собрала почти всех колоссов РПЛ. После «Зенита» и «Локомотива» команде небезызвестного Александра Григоряна предстоит сразиться со «Спартаком» и тульским «Арсеналом», а после матча с «Оренбургом» встретиться с «Краснодаром». Хотя бой «Зениту» в первом туре тамбовчане дали приличный. Во многом в этом виноват сам питерский клуб, но факт остается фактом – «волки» чуть-чуть не дотянули до ничьи.

Что касается состава, то тут все понятно. «Локомотив» на две головы сильнее «Тамбова». В межсезонье «железнодорожники» неплохо поработали и в матче за Суперкубок с «Зенитом» показали, что они в этом сезоне будут бороться за чемпионство. Из ощутимых потерь «Локомотива» - только молодой полузащитник Хвича Кварацхелия, который перешел в «Рубин». Он, кстати, и лишил красно-зеленых победы в матче с казанцами.

У «Тамбова» же ситуация типичная почти для всех команд, которые переходят из ФНЛ в РПЛ – масштабное обновление состава. Тренера «волки» поменяли еще в конце прошлого сезона, а летом закупились пачкой футболистов, которые должны помочь команде остаться в элитном российском дивизионе. Правда, в отличие от другого новичка РПЛ «Сочи», покупки «Тамбова» выглядят более чем скромно.

Вряд ли после рубки с «Зенитом» тамбовчане смогут все 90 минут бодаться с «Локомотивом». Скорее всего, «железнодорожники» в какой-то момент сломают «Тамбов», забьют пару-тройку мячей и начнут спокойно катать мяч.

Игра на «РЖД Арене» начнется в 16:30 по московскому времени 21 июля.