"Он мог провести в больницах всю жизнь": врачи спасли жизнь подростку, у которого осталась половина почки

Шансов на успех почти не было!

В Самаре врачи сделали сложнейшую операцию по адаптации к жизни половинки почки, чтобы спасти 16-летнего подростка, который получил разрыв единственной почки во время игры. Ее не решались делать даже их федеральные коллеги, которые предлагали подождать, пока юноше не исполнится 18 лет. Шансов на удачный исход было немного, но медики решили рискнуть с одобрения мамы мальчика. И удача была на их стороне. Практически хирурги вернули своему пациенту единственную почку, которую он так неосторожно повредил в процессе игры. Теперь ребенок сможет самостоятельно ходить в туалет - жизнь с одной почкой врачи называют практически полноценной, таким пациентам необходим только самоконтроль и периодический осмотр у врача со сдачей анализов.

- Сергей поступил к нам в экстренном порядке в августе 2017 года. Подросток играл с друзьями и упал, причем ударился именно левой частью поясницы - той, где у него была единственная почка, второй у ребенка не было с детства. Половина почка получила повреждения такой силы, что перестала функционировать, - рассказывает доктор областной клинической больницы им. Середавина Сергей Терехов.

Московские врачи не взялись за это!

Тогда, два года назад врачи сразу сказали матери мальчика, что прогнозы - плохие. Удар был такой силы, что почка лишилась питания, оторвался мочеточник. Верхнюю половину почки удалось сохранить, и два года юноша жил с многочисленными трубочками в теле. Но состояние было нестабильным, часть почки стала функционировать хуже. Ребенок мог остаться вообще без почек и был бы всю жизнь привязан к аппарату диализа.

- Перед нами встал вопрос об адаптации верхней половинки к жизни. Операция сложная, длины мочеточника не хватало. Хирургическое вмешательство требовало буквально ювелирной работы и никаких гарантий успеха не было. Мы связались с федеральными коллегами - но те с неохотой восприняли запрос, сказали, что нужно ждать 18-летия, чтобы за дело взялись взрослые больницы, - продолжает рассказывать врач.

Мальчику повезло, что врачи взялись за дело

Половинка почки стала полноценной

Но самарские медики решили помочь подростку. Если бы он лишился второй почки, всю оставшуюся жизнь ему бы пришлось провести, постоянно обращаясь к очистке организма на аппарате диализа. Это дорогостоящая процедура, да и жить придется все время с оглядкой на больницы. Врачи же решили "подключить" оставшуюся половинку, превратить ее в полноценный орган.

- Операция под названием уретерокаликоанастомоз Найвирта шла три часа. И у нас все получилось - сейчас с помощью медицинских дренажных трубочек мы постоянно удаляем продукты жизнедеятельности из тела, затем это все мы из тела удалим и мальчик сможет жить нормальной жизнью, будет полностью социально адаптирован, - делится радостными результатами Сергей Терехин.

Сейчас хирурги постоянно наблюдают за состоянием юного пациента, прогресс их радует. А мама Сережи мечтает, что уже скоро он выпишется из больницы и будет радовать ее своими успехами.