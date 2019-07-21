2019-07-20T21:25:54+03:00
Спорт

Локомотив – Тамбов 21 июля 2019: прямая трансляция матча 2 тура РПЛ

Футбол, матч Локомотив – Тамбов. Прямая онлайн-трансляция игры 2 тура РПЛ, которая пройдет 21 июля в Москве. Составы команд, статистика личных встреч, где смотреть игру
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Это первая встреча в истории между «Локомотивом» и «Тамбовом». Фото: ФК «Локомотив» (Москва).Это первая встреча в истории между «Локомотивом» и «Тамбовом». Фото: ФК «Локомотив» (Москва).
Изменить размер текста:

Обладатель Суперкубка России 2019 «Локомотив» во втором туре чемпионата страны принимает на своем поле дебютанта РПЛ «Тамбов». В первом туре «железнодорожники» на «РЖД Арене» упустили победу в матче с «Рубином». «Тамбов» же уступил чемпиону страны «Зениту» в Санкт-Петербурге 1:2. Первый в истории гол тамбовчан в высшем российском дивизионе забил 20-летний нигерийский форвард Олабиран Муйива.

«Тамбов» - довольно молодой клуб. Ему всего 6 лет. За три года тамбовчане пробились в ФНЛ, еще через три года команда вышла в РПЛ. Сейчас «волков» тренирует Александр Григорян, который известен по работе в «СКА-Хабаровске», «Тосно», «Анжи» и других клубах, а также по ярким цитатам в интервью и на пресс-конференциях.

Статистика личных встреч

Команды еще не встречались. Это будет первый матч между московским «Локомотивом» и «Тамбовом».

Прямая трансляция матча Локомотив – Тамбов 21 июля 2019

Встреча пройдет в воскресенье, 21 июля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Игра начнется в 16:30 по московскому времени. Ее покажет телеканал «Матч. Премьер». Трансляцию игры также смотрите на сайте kp.ru.

Локомотив Тамбов 21 июля 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Ростов - Спартак 20 июля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Ростов - Спартак 20 июля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 20 июля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 2 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Новости 24
Через 5 лет напротив поселка Шмидта появится искусственный остров
В Самарской области стартовал финал чемпионата мира по спидвею
С Байконура успешно стартовала ракета-носитель самарского производства
Тольяттинцы подготовили очередную модификацию Lada 4х4
Супруга самарского олигарха Ксения Царицына снова дразнит своих подписчиков откровенными фото
Житель Самарской области получил штраф за удар полицейского ногой в бедро
В Самарской области представят епископа новой Тольяттинской епархии
Молодежный состав самарских «Крыльев Советов» одержал убедительную победу над «Арсеналом»
Заместитель начальника самарского управления ФСИН взят под арест на два месяца
Задержанный в Самаре замначальника УФСИН предлагал заключенным за деньги улучшить условия содержания
Юморист Дмитрий Колчин стал советником губернатора Самарской области
На проспекте Кирова в Самаре столкнулись иномарка и «четырнадцатая»
Под Самарой внук отнял у собственной бабушки все развлечения – два телевизора
Под Сызранью легковушка попала в ДТП с тремя грузовиками
Экс-вратарь «Крыльев Советов» стал лучшим футболистом финала Кубка Африки
В Кировском районе Самары 20 июля перекроют несколько дорог
Как добраться до стадиона «Самара Арена» 20 июля на матч «Крылья Советов» - «Арсенал»
В Самаре неизвестный мужчина под покровом темноты вскрыл храм
В Самарской области могут ввести единый платежный документ ЖКХ
В Тольятти фельдшеры и водители скорой помощи объявили об «итальянской забастовке»
В Октябрьском районе Самары хотят построить еще один торговый центр
Площадка молодежного форума iВолга готова для встречи гостей
Погода на выходные 20-21 июля в Самарской области: будет жарко и сухо
Экс-вратарь молодежной сборной России: «Женский футбол в Самаре душат»
В Самаре на набережной будут учить танцевать кизомбу
В Самаре молодой человек устроил дерзкое нападение на здание губернской думы
«Крылья Советов»: «Агустин Рохель улетел в Тулузу»
В Самаре определились, каким будет памятник Павлу Мочалову
Уберут только старые и опасные насаждения: в Самаре на Осипенко спилят не 100, а 19 деревьев