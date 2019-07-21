Локомотив – Тамбов 21 июля 2019: прямая трансляция матча 2 тура РПЛ

Обладатель Суперкубка России 2019 «Локомотив» во втором туре чемпионата страны принимает на своем поле дебютанта РПЛ «Тамбов». В первом туре «железнодорожники» на «РЖД Арене» упустили победу в матче с «Рубином». «Тамбов» же уступил чемпиону страны «Зениту» в Санкт-Петербурге 1:2. Первый в истории гол тамбовчан в высшем российском дивизионе забил 20-летний нигерийский форвард Олабиран Муйива.

«Тамбов» - довольно молодой клуб. Ему всего 6 лет. За три года тамбовчане пробились в ФНЛ, еще через три года команда вышла в РПЛ. Сейчас «волков» тренирует Александр Григорян, который известен по работе в «СКА-Хабаровске», «Тосно», «Анжи» и других клубах, а также по ярким цитатам в интервью и на пресс-конференциях.

Статистика личных встреч

Команды еще не встречались. Это будет первый матч между московским «Локомотивом» и «Тамбовом».

Прямая трансляция матча Локомотив – Тамбов 21 июля 2019

Встреча пройдет в воскресенье, 21 июля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Игра начнется в 16:30 по московскому времени. Ее покажет телеканал «Матч. Премьер». Трансляцию игры также смотрите на сайте kp.ru.