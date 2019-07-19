2019-07-19T16:17:32+03:00
Общество

Колония Генуи была не только в Крыму, но и под Сызранью? В российской глубинке нашли итальянскую закладную плиту

Историки считают, что находка такой плиты в центральной России - это действительно сенсация, ведь так далеко от Крыма такие плиты не обнаруживали никогда
Евгения ВАСИНА
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Вот такую плиту нашли при раскопках под СызраньюВот такую плиту нашли при раскопках под Сызранью
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Сенсационное продолжение получила история о загадочном камне, найденном в селе Шигоны во время рытья траншеи. Ранее краевед Игорь Махтев сообщил «Комсомолке», что это не погребальный обелиск, как предполагалось ранее, а закладной камень. А сегодня магистр истории, преподаватель истории и мировой художественной культуры Игорь Афонасенко шокировал нас подробным переводом надписи на камне и возможным происхождением находки.

Родом из Италии?

Оказалось, что эта плита - наследие Древнего Рима. Как уверяет историк, такие плиты закладывали в итальянских городах и колониях Древнего Рима, а после его распада, продолжили в средневековой Италии, – в Генуэзской и Венецианской республиках. Все подобны плиты оформляли по единому стандарту: герб республики, герб дожа – правителя республики, консула конкретного города и других должностных лиц.

- Я подтверждаю, что это генуэзская закладная плита середины 15 века, здесь по очереди изображены гербы генуэзского аристократического рода Кабелла, консула Калочеро де Гизольфи и рода Фиески, - заявил корреспондентам «Комсомолки» Игорь Афонасенко. - Калочеро де Гизольфи был консулом Каффы с 12 января 1467 по 11 января 1468 г. Одним из масариев в его администрации был Иоанн Ренсус де Кабелла (литеры "I" "C" по бокам герба). Вероятно, на разбитой части должен быть герб второго масария - Джентилле де Камилла. Внизу герб Франческо (Франциско) де Фиески - вероятный заказчик строительства. Он жил в Каффе с 1461 и до 1475 гг.

На подобной каменной плите помещалось определенное количество гербов с сопутствующей надписью, где указывалось, почему она установлена, а также назывались дата и имя должностного лица, в период управления которого происходили памятные события, или донатора.

Еще одна плита из Крыма

Еще одна плита из Крыма

Причем здесь водопровод?

Кроме происхождения Игорю Афонасенко удалось перевести надпись на камне.

Этот водопровод в работу ....

Калочио Гизольфи консула ...

и усердием сюда от самого (или вплоть до) ... Франциск де Фиеско повелел соорудить в форме квадрата красивые камни ... 1467 года.

- По надписям плиты делятся на закладные и строительные: в первом случае в тексте присутствует устойчивая формулировка: «заложено, начато строительство»; во втором случае в надписи употребляется выражение factum fuit или иной глагол, характеризующий совершенное, законченное действие, например, hedificata, errecta — «установлена, возведена». Но это разделение условное, зачастую нельзя отнести плиту к какому-либо из этих видов из-за полной или частичной утраты надписи, - уточнил Игорь Афонасенко.

Если в тексте надписи на такой плите называлось имя консула, и были высечены правительственные гербы (тамга, крест, герб дожа), такая плита считалась официальной, или консульской. Если присутствуют только родовые гербы частного лица, причастного к строительству объекта – это донаторская плита. На строительных плитах также помещали вотивные сюжеты (Христа Спасителя, св. Агнца, Мадонны, святых), иногда в комбинации с гербами.

Количество геральдических щитов, помещенных на плите, зависело от многих обстоятельств, особенно от места и времени установки плиты.

- Для Каффы, главного генуэзского форпоста Крыма, наиболее полная комбинация состояла из пяти геральдических символов. Во-первых, из тамги золотоордынских ханов. Во-вторых, из символов метрополии - Генуи в виде прямоугольного креста и/или фигуры св. Георгия-змееборца (после перехода крымских факторий под власть Банка св. Георгия в 1453 г.). Третьим символом был родовой герб генуэзского дожа. Четвертым — являлся фамильный герб консула и, наконец, в этом же ряду помещали гербы двух массариев-казначеев, - разъясняет историк.

На плитах из Солдайи и Чембало помещали генуэзский крест, родовую символику дожа и консульский герб. В том случае, когда должности консула, кастеллана и массария совмещались одним и тем же лицом на закладных плитах высекали лишь три герба: Генуи, дожа и консула.

- Отсутствие инсигний дожа равно как и присутствие на их месте символики рода Висконти означало, что данная плита установлена в тяжелый период утраты Генуей независимости и существования под властью чужеземцев, – делится Игорь Махтев.

А вот такая плита хранится в музее в Крыму - найдите разницу

А вот такая плита хранится в музее в Крыму - найдите разницу

Откуда это в Самарской области?

Находка оказалась действительно уникальной. Выяснилось, что до этого на территории бывшего Советского Союза и современной России только в Крыму находили подобные плиты.

- По крайне мере, так считалось ранее. Соответственно такие плиты находили на территории Крыма. В частности, в Феодосии есть целый музей, где хранится много подобных плит. То, что такая плита найдена в центральной России, в Самарской области - это действительно сенсация! Такого раньше не было никогда, за всю историю так далеко от Крыма такие плиты не находили никогда, - уверенно заявляет историк.

Есть несколько версий того, как плита оказалась настолько далеко от родины.

- Или мы что-то не знаем, о том насколько было распространено Венецианское и Генуэзское влияние и возможно колонии этих двух итальянских республик находились далеко за пределами Крыма в глубине России. Или эта плита попала в Самарскую область иным способом. Возможно, через какого-то хана Золотой орды, который в качестве трофея вывез ее из Крыма, после завоевания, - рассуждает Игорь Махтев. - Либо она попала сюда после присоединения Крыма к России при Екатерине II. Плиту могли вывезти из Крыма российские генералы или чиновники в качестве военного трофея или сувенира в свою коллекцию.

Кстати, в соседнем с Шигонами селе Усолье была усадьба графа Владимира Григорьевича Орлова - знаменитого коллекционера и первого президента Академии наук. А к нему в коллекцию плита могла попасть после взятия Феодосии (Каффы) в 1771 году. Хотя, возможно, что плита попала туда намного ранее - как часть балласта судна.

«Плиту нужно срочно изъять и передать в музей!»

- Сомнений нет, на фотографиях, которые опубликованы, четко видно сходство с плитами, которые хранятся в музее в Феодосии, в музеи Керчи. Они практически аналогичны, различаются только дата и подпись, - взволнованно рассказывает историк. - Если действительно удастся обнаружить эту плиту, а это необходимо сделать, потому что это, без преувеличения, национальное достояние, это культурное наследие, эту плиту необходимо передать в музей.

Историки переживают, что сейчас плита может попасть в руки частных коллекционеров, и она исчезнет.

- Это очень редкая находка. Я сомневаюсь, что на территории России и их тем более Самарской области такая плита когда-нибудь еще будет найдена. Стоимость этой находки несколько миллионов рублей. Это же 15 век.

ИСТОЧНИК KP.RU

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