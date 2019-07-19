Колония Генуи была не только в Крыму, но и под Сызранью? В российской глубинке нашли итальянскую закладную плиту

Сенсационное продолжение получила история о загадочном камне, найденном в селе Шигоны во время рытья траншеи. Ранее краевед Игорь Махтев сообщил «Комсомолке», что это не погребальный обелиск, как предполагалось ранее, а закладной камень. А сегодня магистр истории, преподаватель истории и мировой художественной культуры Игорь Афонасенко шокировал нас подробным переводом надписи на камне и возможным происхождением находки.

Родом из Италии?

Оказалось, что эта плита - наследие Древнего Рима. Как уверяет историк, такие плиты закладывали в итальянских городах и колониях Древнего Рима, а после его распада, продолжили в средневековой Италии, – в Генуэзской и Венецианской республиках. Все подобны плиты оформляли по единому стандарту: герб республики, герб дожа – правителя республики, консула конкретного города и других должностных лиц.

- Я подтверждаю, что это генуэзская закладная плита середины 15 века, здесь по очереди изображены гербы генуэзского аристократического рода Кабелла, консула Калочеро де Гизольфи и рода Фиески, - заявил корреспондентам «Комсомолки» Игорь Афонасенко. - Калочеро де Гизольфи был консулом Каффы с 12 января 1467 по 11 января 1468 г. Одним из масариев в его администрации был Иоанн Ренсус де Кабелла (литеры "I" "C" по бокам герба). Вероятно, на разбитой части должен быть герб второго масария - Джентилле де Камилла. Внизу герб Франческо (Франциско) де Фиески - вероятный заказчик строительства. Он жил в Каффе с 1461 и до 1475 гг.

На подобной каменной плите помещалось определенное количество гербов с сопутствующей надписью, где указывалось, почему она установлена, а также назывались дата и имя должностного лица, в период управления которого происходили памятные события, или донатора.

Еще одна плита из Крыма

Причем здесь водопровод?

Кроме происхождения Игорю Афонасенко удалось перевести надпись на камне.

Этот водопровод в работу ....

Калочио Гизольфи консула ...

и усердием сюда от самого (или вплоть до) ... Франциск де Фиеско повелел соорудить в форме квадрата красивые камни ... 1467 года.

- По надписям плиты делятся на закладные и строительные: в первом случае в тексте присутствует устойчивая формулировка: «заложено, начато строительство»; во втором случае в надписи употребляется выражение factum fuit или иной глагол, характеризующий совершенное, законченное действие, например, hedificata, errecta — «установлена, возведена». Но это разделение условное, зачастую нельзя отнести плиту к какому-либо из этих видов из-за полной или частичной утраты надписи, - уточнил Игорь Афонасенко.

Если в тексте надписи на такой плите называлось имя консула, и были высечены правительственные гербы (тамга, крест, герб дожа), такая плита считалась официальной, или консульской. Если присутствуют только родовые гербы частного лица, причастного к строительству объекта – это донаторская плита. На строительных плитах также помещали вотивные сюжеты (Христа Спасителя, св. Агнца, Мадонны, святых), иногда в комбинации с гербами.

Количество геральдических щитов, помещенных на плите, зависело от многих обстоятельств, особенно от места и времени установки плиты.

- Для Каффы, главного генуэзского форпоста Крыма, наиболее полная комбинация состояла из пяти геральдических символов. Во-первых, из тамги золотоордынских ханов. Во-вторых, из символов метрополии - Генуи в виде прямоугольного креста и/или фигуры св. Георгия-змееборца (после перехода крымских факторий под власть Банка св. Георгия в 1453 г.). Третьим символом был родовой герб генуэзского дожа. Четвертым — являлся фамильный герб консула и, наконец, в этом же ряду помещали гербы двух массариев-казначеев, - разъясняет историк.

На плитах из Солдайи и Чембало помещали генуэзский крест, родовую символику дожа и консульский герб. В том случае, когда должности консула, кастеллана и массария совмещались одним и тем же лицом на закладных плитах высекали лишь три герба: Генуи, дожа и консула.

- Отсутствие инсигний дожа равно как и присутствие на их месте символики рода Висконти означало, что данная плита установлена в тяжелый период утраты Генуей независимости и существования под властью чужеземцев, – делится Игорь Махтев.

А вот такая плита хранится в музее в Крыму - найдите разницу

Откуда это в Самарской области?

Находка оказалась действительно уникальной. Выяснилось, что до этого на территории бывшего Советского Союза и современной России только в Крыму находили подобные плиты.

- По крайне мере, так считалось ранее. Соответственно такие плиты находили на территории Крыма. В частности, в Феодосии есть целый музей, где хранится много подобных плит. То, что такая плита найдена в центральной России, в Самарской области - это действительно сенсация! Такого раньше не было никогда, за всю историю так далеко от Крыма такие плиты не находили никогда, - уверенно заявляет историк.

Есть несколько версий того, как плита оказалась настолько далеко от родины.

- Или мы что-то не знаем, о том насколько было распространено Венецианское и Генуэзское влияние и возможно колонии этих двух итальянских республик находились далеко за пределами Крыма в глубине России. Или эта плита попала в Самарскую область иным способом. Возможно, через какого-то хана Золотой орды, который в качестве трофея вывез ее из Крыма, после завоевания, - рассуждает Игорь Махтев. - Либо она попала сюда после присоединения Крыма к России при Екатерине II. Плиту могли вывезти из Крыма российские генералы или чиновники в качестве военного трофея или сувенира в свою коллекцию.

Кстати, в соседнем с Шигонами селе Усолье была усадьба графа Владимира Григорьевича Орлова - знаменитого коллекционера и первого президента Академии наук. А к нему в коллекцию плита могла попасть после взятия Феодосии (Каффы) в 1771 году. Хотя, возможно, что плита попала туда намного ранее - как часть балласта судна.

«Плиту нужно срочно изъять и передать в музей!»

- Сомнений нет, на фотографиях, которые опубликованы, четко видно сходство с плитами, которые хранятся в музее в Феодосии, в музеи Керчи. Они практически аналогичны, различаются только дата и подпись, - взволнованно рассказывает историк. - Если действительно удастся обнаружить эту плиту, а это необходимо сделать, потому что это, без преувеличения, национальное достояние, это культурное наследие, эту плиту необходимо передать в музей.

Историки переживают, что сейчас плита может попасть в руки частных коллекционеров, и она исчезнет.

- Это очень редкая находка. Я сомневаюсь, что на территории России и их тем более Самарской области такая плита когда-нибудь еще будет найдена. Стоимость этой находки несколько миллионов рублей. Это же 15 век.