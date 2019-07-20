2019-07-20T12:41:29+03:00
Общество

"У него было сломано все, что можно": в Самаре спасают щенка, которого нашли изгрызанным на стройке

Малышу сделали сложную операцию, теперь ему нужна реабилитация и забота
Евгения ВАСИНА
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Щенку повезло, что он попал в заботливые рукиЩенку повезло, что он попал в заботливые руки
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Искалеченного щенка нашли рядом со стройкой в одном из новых районов города. На вид ему было 2-3 месяца. Нашедшие оценили его состояние словом – «ужасное». У малыша были сломаны рёбра и в двух местах переломан позвоночник. Из-за травм задние лапы щенка безжизненно волочились. Как рассказали строители, работающие на объекте, на щенков напали собаки, одного загрызли насмерть, а выживший остался инвалидом и уже около месяца не встает на задние лапы.

- Мы стали суетиться, искать хоть какую-то ниточку, чтоб поставить его на ножки, - рассказывает волонтер Карина, - Объездили пять врачей, а скольким написали и разослали снимки рентгена – промолчу. Только два врача дали нам шанс!

У волонтеров появилась призрачная надежда вернуть щенку здоровье. Малыша назвали Гуфи. В срочном порядке ему собрали деньги на операцию и реабилитационный период. Сумма не маленькая - 20.000 рублей.

Операция только половина успеха

Врач честно сказал волонтерам: «успех операции 50 на 50. Я только во время операции пойму, будет толк или нет. Если спинной мозг не поврежден, то шанс есть».

Волонтеры очень переживали, считали минуты до конца операции.

- Операция прошла хорошо, спинной мозг оказался не тронут. После операции задние лапы проявляют активность. Улучшение началось. Но сейчас самое главное - реабилитационный период. Он продлится 2-3 месяца. В это время с щенком нужно гулять, делать массаж и держать его над водой, это пробуждает плавательный рефлекс, и пес начинает шевелить лапками, как будто плывет, - рассказывает Олеся Кулико - волонтер при стационаре для животных «ФлагманВет». - Если этого не делать, все напрасно. После операции прошло больше двух недель. Сейчас малыш проходит реабилитацию в стационаре.

Куратор, найдись!

ch__karina__ch__karina__
Из последних новостей по Гуфи! Завтра или же в субботу приедет врач, осматривает его и даёт список рекомендаций по восстановлению ребёнка! Ребёнок на данный момент и дальнейший период реабилитации будет проходить в стационаре @flagman_vet Девочки очень хорошо за ним ухаживают))) Вы так же можете навестить его ( в дни/часы приема) , да и не только его! К сожалению там полно животных которым нужна забота, внимание и помощь (( #самара163 #помощьживотным #будьтедобрее #песик #самара
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Волонтеры всюду ищут куратора на 2-3 месяца, обещают потом найти щенку новый дом.

- Он классный! Такой милый и так нуждается в заботливом человеке. Он уже встает на задние лапы. Пока только чуть-чуть. Нужно разрабатывать мышцы, за месяц пока лапы Гуфи безжизненно мотались, мышцы атрофировались, - переживает за щенка Олеся. – Он может стать обычной здоровой собакой. Ему легко будет найти дом!

Если вы готовы взять щенка Гуфи на реабилитацию, напишите сообщите об этом в стационар для Животных "ФлагманВет" или на почту evgenya.vasina@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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