Шедевр Соболева не помог: "Крылья Советов" дома уступили тульскому "Арсеналу"

"Крылья Советов" и "Арсенал" завершили матч 2-го тура РПЛ. Игра прошла на стадионе "Самара Арена" и получилась весьма напряженной.

В начале встречи гости захватили инициативу. Уже в первые 10 минут "пушкари" отметились тремя дальними ударами, двое из которых угодили в створ. Сергей Рыжиков оказался на месте.

На 16 минуте счет мог открыть новичок "Арсенала" Тудорие. После подачи углового он опасно пробил головой, мяч прошел рядом со штангой. На 21 минуте "канониры" открыли счет. Кирилл Комбаров отдал пас с правого фланга, а бывший игрок "КС" точно выстрелил. Рыжиков оказался бессилен. 0-1!

Буквально спустя минуту "Арсенал" снова отличился. На 23 они провели разящую контратаку и Кангва разобрался с голкипером после точного паса Ткачева. 0-2! Атака снова прошла с правой бровки.

Первую половину матча "Крылья" практически не ходили в атаку, значительно расстроив свою публику. На 28 минуте мог записать свое имя на табло Дмитрий Комбаров, но пробил со штрафного выше ворот. Дальше инициативу снова перехватил "Арсенал". Правда, с точностью ударов у них были проблемы.

На 42-й минуте "Крылья" провели неожиданную атаку, и Соболев забил шедевральный гол - ножницами замкнул навес Кабутова, 1-2! На 45-й минуте Александр мог сравнять счет, но мимо пробил головой после навеса Комбарова. Первый тайм так и завершился вничью.

После перерыва у "КС" на поле вышел Максим Канунников, который заменил Зиньковского, проведшего не лучший матч. Самарцы старались идти вперед, но "Арсенал" выглядел острее и на 51 минуте после розыгрыша углового забил. Тудорие откликнулся на скидку головой от Беляева. 1-3!

На 55 минуте "Крылья" снова сократили счет. После розыгрыша штрафного мяч сначала угодил в штангу, а потом отскочил к Бурлаку и тот с метра отправил его в сетку. 2-3!

После этого игра успокоилась. "Арсенал" снова несколько раз наносил опасные удары с дальних дистанций. Рыжиков справлялся. "Крылья" шли в атаку, но не могли довести дело до удара.

Во втором тайме судья раздавал много желтых карточек, игроки боролись иногда чересчур разъяренно. На 80-й минуте Кабутов опасно пробил со штрафного, но вратарь отбил. Угловой получился опасным, но снова голкипер гостей проявил себя во всей красе. Хозяева до последнего пытались вырвать ничью, но мяч отказывался лететь в ворота, да и выйти на ударную позицию получилось не всегда.

Самарцы снова не выиграли у "Арсенала". Игра завершилась со счетом 2-3. Сергея Ткачева признали лучшим игроком встречи. У "КС" в копилке осталось три очка, у подопечных Черевченко - четыре.