Чудо от Акинфеева и красивый гол от Влашича: ЦСКА победил "Оренбург" в домашней игре

Завершился матч ЦСКА-Оренбург 20 июля 2019 года в Москве. Армейцы обыграли гостей со счетом 2:1. Во втором матче РПЛ ЦСКА решили доказать, что их ошибка в первом туре была лишь случайностью. Игра запомнилась яркими голами, появлением у армейцев новой связки Влашич-Чалов-Сигурдссон и спорящими игроками ЦСКА, которые зачем-то зарабатывали себе таким образом "горчичники".

Первый тайм начался со стопроцентного доминирования хозяев. Практически мяч "Оренбургу" московские игроки не отдавали. Атаки следовали одна за одной, и на 30 минуте Влашич красиво прорвался к воротам и отправил мяч в сетку. Что ж, Никола, которого так ждали на поле, фанатов порадовал.

Второй гол ЦСКА получился шикарным. Чалов получил пас от Влашича, который отдал его пяткой. Затем отправил передачу на Сигурдссона и тот уже направил мяч в сетку ворот, вратарь просто даже не успевал дотянуться до него.

Но в первом тайме Оренбург все-таки сумел забить - опять команда продемонстрировала, что у нее есть проблема в обороне. Это было заметно в игре с "Крыльями" в Самаре, и это как раз и "привезло" гол в ворота хозяев. Здесь игроки "Оренбурга" образовали некую "кучу малу" у ворот, несколько забросов в сторону ворот и в итоге Маляров все-таки доделывает задуманное. Акинфеев просто ничего не мог поделать, мяч вылетел из толпы и не было понятно, чего ожидать.

25 минут второго тайма прошли достаточно спокойно. Чтобы ни сказали игрокам тренеры в раздевалке, рисунок игры особенно не поменялся. ЦСКА большую часть времени владел мячом, а вот игроки Оренбурга получили две желтые карточки: на 53 минуте Шахов кинулся под ноги Влашичу, а на 72 минуте заварил конфликт Тимур Аюпов, он подкатился под Марио Фернандеса и заставил его совершить прыжок с переворотом. Армейцы просили для соперника "Красную", спорить прибежал даже Акинфеев - за что тоже получил "горчичник".

На 79 минуте в "Оренбурге" на поле вышел новичок - Джоэль Фамийе, он только что пришел в команду из Бреста и для игрока это был дебют в РПЛ.

На 80 минуте опять конфликт затеяли "армейцы", оспаривая у судьи "горчичник" Терехову. В итоге две желтые карточки: игроку "Оренбурга" за нарушение, Сигурдссону за споры.

На 93 минуте "Оренбург" мог сравнять счет, но Акинфеев спас ворота своей команды от удара Деспотовича. Счет 2:1. ЦСКА забирает свои очки, но команде точно нужно разобраться с защитой. А "Оренбург" пока остается внизу таблицы.

Следующую игру армейцы сыграют также дома с "Локомотивом" 28 июля. "Оренбургу" предстоит встретиться с "Зенитом" дома. Но пока неизвестно, на каком стадионе будет играть команда, возможно, ей предстоит отправиться в Самару.

Статистика матча ЦСКА-Оренбург 20 июля

Счет: 2:1 (2:1)

30" Никола Влашич, 38" Арнор Сигурдссон, 40" Никита Маляров

Составы:

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Васин, Магнуссон, Обляков, Быстрович, Ахметов, Сигурдсон (85" Бийол), Чалов

Оренбург: Деспотович, Алвеш (83" Чуканов), Аюпов (74" Афонин), Машкич, Маляров (79" Фамейе), Терехов, Козлов, Сиваков, Шахов, Малых,, Довбня

Желтые карточки:

53" Виталий Шахов (Оренбург) 71" Тимур Аюпов (Оренбург) 72" Игорь Акинфеев (ЦСКА) 80" Сергей Терехов 80" Арнор Сигурдссон 87" Ильзат Ахметов (ЦСКА)