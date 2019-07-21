Водителя случайно нашли в 100 метрах от машины без руки: в Самарской области очевидцы спасли мужчину после ДТП

В Самарской области проезжавшие мимо водители спасли мужчину, который пострадал в аварии. Серьезное ДТП произошло на трассе Самара – Богатое, на 33 километре. В районе пяти часов утра по неизвестным причинам водитель «Лады Гранты» съехал с дороги в кювет. Столкновение с деревьями вдоль трассы было таким страшным, что мужчине оторвало руку. Однако он сумел выбраться из машины и отправиться искать помощь.

Съехавший с трассы автомобиль заметил проезжавший мимо водитель.

- Я остановился спросить, нужна ли помощь. В машине никого не было. Около автомобиля лежала оторванная рука, - вспоминает самарец Дмитрий Ерошенков.

У «Гранты» остановились еще несколько машин. Проезжавшие мимо водители начали искать пострадавшего. Спустя некоторое время окровавленного мужчину случайно нашли в 100 метрах от своего автомобиля. К счастью, он был еще жив. Оказалось, что мужчина ждал помощь несколько часов…

Проезжавшие мимо дальнобойщики принесли из машины медикаменты. Пострадавшему оказали первую помощь. Вызвали «скорую» и ГИБДД. Все время, пока экстренные службы ехали к месту ДТП, мужчины ждали медиков рядом с пострадавшим.

- Спасибо дальнобойщикам за медикаменты, и тем, кто остановился помочь. Ребята, всегда останавливайтесь, вдруг кому-то нужна помощь, - отмечает Дмитрий.

Документы пострадавшего передали инспекторам ГИБДД. Самого мужчину доставили в больницу в Кинель. Пострадавший потерял очень много крови и впал в кому. Сейчас за его жизнь борются врачи.