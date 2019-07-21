2019-07-21T19:16:46+03:00
Спорт

«Локомотив» одержал волевую победу над «Тамбовом» 2:1

Обзор матча 2 тура Российской премьер-лиги Локомотив – Тамбов 21 июля 2019
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Локомотив» набрал первые 3 очка в этом сезоне РПЛ. Фото: ФК «Локомотив» (Москва)«Локомотив» набрал первые 3 очка в этом сезоне РПЛ. Фото: ФК «Локомотив» (Москва)
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«Локомотив» одержал первую победу в этом сезоне РПЛ. Во втором туре «железнодорожники» обыграли «Тамбов» 2:1. Однако эта победа досталась команде Юрия Семина очень тяжело. Представляем вашему вниманию обзор матча 2 тура РПЛ «Локомотив» - «Тамбов» 21 июля 2019.

Начало встречи получилось для «железнодорожников» обескураживающим. Уже на шестой минуте Аппаев обокрал зазевавшегося Чорлуку – опытного защитника и вице-чемпиона мира – и выдал изумительную передачу на Михаила Костюкова. Последний в касание переправил мяч в ворота Гильерме.

«Локомотив» бросился отыгрываться, но удалось это сделать подопечным Семина только на 31 минуте. Гол получился на загляденье. «Железнодорожники» прорвались по левому флангу, Мацей Рыбусь отдал передачу верхом на Эдера. Португалец в касание пробил по воротам «Тамбова» и угодил прямо в дальний верхний угол. Кажется, ни один матч в этом туре РПЛ не обойдется без гола-красавца.

Гости еще не успели оправиться от первого пропущенного мяча, как пропустили второй. Антон Миранчук, который в итоге стал лучшим игроком матча, разобрался с защитой «Тамбова» и отдал филигранную передачу на Владислава Игнатьева. Последний вышел на рандеву с голкипером тамбовчан Гиорги Шелией и переиграл его.

Победу «железнодорожникам» принес точный удар Игнатьева. Фото: ФК «Локомотив» (Москва)

Победу «железнодорожникам» принес точный удар Игнатьева. Фото: ФК «Локомотив» (Москва)

Ну а дальше «Тамбов» преподнес еще один сюрприз. Команда Александра Григоряна весь второй тайм ни в чем не уступала «Локомотиву», а были моменты, когда казалось, что фавориты встречи вовсе не хозяева. Очень уж уверенно себя чувствовали гости. Только забить «Тамбову» так и не удалось. «Локомотив» грамотно отоборонялся и без нервов довел встречу до победы.

2:1 – «Локомотив» набирает первые три очка, а «Тамбов» проигрывает вторую игру подряд с одинаковым счетом.

В следующем туре «железнодорожники» встретятся с ЦСКА на выезде, а «Тамбов» сыграет со «Спартаком». «Волкам» сейчас не позавидуешь – в дебютном сезоне в РПЛ им достался очень сложный календарь – «Зенит», «Локомотив», следом – «Спартак», «Арсенал», «Оренбург» и «Краснодар». Однако мальчиками для битья, судя по двум прошедшим встречам, команда Григоряна точно не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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