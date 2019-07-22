Сборная России победила на чемпионате мира по спидвею в Тольятти

Сборная России – двукратный чемпион мира по спидвею. Статус сильнейших на планете наша команда подтвердила на прошедшем в Тольятти первенстве мира на гаревой дорожке - Black Monster FIM Speedway of Nations 2019.

Второе место на ЧМ досталось Польше. Третье - Австралии.Фото: Яков КНЯЗЕВ

Кроме призеров в первенстве планеты принимали участие команды из Германии, Великобритании, Швеции и Дании.Фото: Яков КНЯЗЕВ

Чемпионат мира по спидвею на гаревой дорожке – турнир совсем молодой. Его проводят всего второй раз. В прошлом году первенство планеты принял польский Вроцлав. Не трудно догадаться, что победу в нем праздновала Россия. Так что наша команда абсолютный лидер в спидвее.

В этом году сборная России привезла в Тольятти все тот же, ставший уже «золотым» состав – Эмиль Сайфутдинов, Артем Лагута и Глеб Чугунов. В итоге Сайфутдинов принес больше всех очков – 17, Лагута – 4, а юниор Чугунов – 1.

Британский спортсмен на ЧМ в Тольятти.Фото: Яков КНЯЗЕВ

За титулом в Тольятти приехали 7 сборных, которые пробились в финал. Кроме России своих гонщиков выставили Дания, Швеция, Великобритания, Германия, Польша и Австралия. Австралийцы, кстати, после первого дня вырвались в лидеры с 23 очками. Россияне оказались в роли догоняющих, отстав от Джейсона Дойла, Макса Фрике и Хаймона Лидси на 1 очко. В затылок двум лидерам дышала Польша – Мацей Яновский, Максим Драбик и Бартош Змарзлик набрали на троих 21 очко.

Борьба была жаркой.Фото: Яков КНЯЗЕВ

Наших в Тольятти поддерживал полный стадион.Фото: Яков КНЯЗЕВ

Впрочем, добраться до Гранд-финала лидеры зачета австралийцы не смогли – россияне не пустили. Заезд России и Австралии завершился вничью 3:3, но наша команда опередила спортсменов с зеленого континента по набранным очкам. В финале россиян ждала Польша.

В финале наша команда билась с Польшей.Фото: Яков КНЯЗЕВ

Россия могла оформить чемпионство и раньше, но в первом заезде польский пилот упал и судьи решили, что нужно провести еще один заезд. В нем прямо со старта лидерство захватили Сайфутдинов и Лагута и до самого финиша первые две строчки не отпускали.

Первенство планеты принял спортивно-технический комплекс имени Анатолия Степанова в Тольятти.Фото: Яков КНЯЗЕВ

- Это было нелегко, - подвел итоги президент федерации мотоциклетного спорта России Александр Джеус. - По итогам первого дня соревнований команды Австралии, России и Польши шли с отставанием всего в одно очко, но сегодня ситуация переломилась. Наши Эмиль Сайфутдинов, Глеб Чугунов и Артем Лагута вышли победителями. Поздравляю ребят! Благодарю организаторов чемпионата за безупречную работу.

Наши парни - триумфаторы чемпионата мира по спидвею.Фото: Яков КНЯЗЕВ

В первый день Россия набрала 22 очка, а во второй вырвала победу.Фото: Яков КНЯЗЕВ

Россия – сильнейшая в спидвее в мире.Фото: Яков КНЯЗЕВ

Таким образом, чемпионом мира по спидвею в Тольятти стала Россия. Второе место досталось Польше, третье – Австралии.