«Деньги клиентов быстро начинаешь считать своими»: работница турагентства рассказала, как отпускников кидают на деньги

В прошлом году в Самаре около десятка человек остались без отпуска: три миллиона рублей, которые жаждущие отдыха горожане заплатили за желанную поездку на Бали и Гоа, в Египет, Грецию. Люди отдавали по 20-200 тыс. рублей в качестве доплаты, первого взноса, залога. А когда подходил день Икс - на руки не получали ничего. Самое интересное, что продолжалась история не один месяц: пока дамочка обманывала других отпускников, те, кто уже стал жертвой мошенничества, ждали, когда им вернут деньги и не обращались в полицию. На правах анонимности экс-сотрудница этого агентства рассказала, почему такой обман стал возможен и можно ли вообще уберечься от обмана, приобретая путевку.

«Десять тысяч – и ты турагентство»

Я уволилась из турагентства, о котором идет речь, еще до того, как начались суды. Это меня спасло - когда все посыпалось, я уже была в другой компании и мое имя со скандалом не связывали. В нашем бизнесе все вообще строится на честном имени и контакте с клиентами: нужна база туристов, которым понравилось, как ты свозила их отдыхать. А стать агентством вообще проще простого, это же не туроператоры, у которых огромные требования к «страховочным деньгам». Уставной капитал в 10 тыс. рублей, регистрация ИП – и делай, что хочешь. Сложнее стать официальным представителем какого-то агентства, но многим этого и не нужно. Главное – зовущее название. Включаешь что-то про горящие туры – и тебя находят по поиску в соцсетях, в интернете. Это агентство также сотрудничало с крупными сайтами-агрегаторами, где наша директор находила клиентов. Все люди хотят купить путевку дешевле. Наши клиенты – это те, кто покупался на дополнительную скидку и приходил к нам. Офис в новом доме, рядом с хорошей транспортной развязкой. Часы, красивая мебель, конфеты у стойки: главная задача, чтобы клиент расслабился, понял, что он в надежных руках.

Для хозяйки это уже было третье агентство. В двух она работала под своей девичьей фамилией, потом поменяла паспорт. В интернете негативных отзывов было достаточно, поэтому у нас была задача писать в тех же темах отзывы позитивные. Мол, все хорошо, слетали волшебно, а все плохое – это происки конкурентов. И на это попадались. Я бы в первую очередь верила тем, кто пишет негатив: это же легко проверить, можно связаться с этим пользователем. Обиженные люди рассказывают свои истории охотно, так что проверить информацию проще простого.

Добрались до курорта? И это уже хорошо

«Чужие деньги просто жгут карман»

Дело попало в суд в прошлом году. Обманы и махинации с деньгами продолжались года четыре точно. Работает это как финансовая пирамида: клиент приходит, ему описывают тур, «продают» прекрасный отель, очаровывают и обещают скидку. Обычно - «тур по этой прекрасной цене только сегодня и только для вас». Цель – запудрить мозги, чтобы клиент не особенно внимательно изучал договор. А там – всякие прописные истины о возможности замены отеля, изменении времени вылета и так далее. Нужно это для того, чтобы иметь возможность для маневра. Вы приходите за туром в марте, путевка – на август. Вносите предоплату или платите все деньги, получаете липовое подтверждение о бронировании через пару-тройку дней. На самом деле никто не бронирует вам место у туроператора, как вы рассчитывали: в нужно отеле и на нужные даты. Полученные деньги отправляются в банк, где на них все это время будут капать проценты, или вкладываются в какие-то предприятия. У нашей хозяйки был другой бизнес по продаже тканей и одежды. Все деньги крутились там. Потом, когда подходило время, тур все же бронировали. В лучшем случае – в тот же отель и на те же даты, как и договаривались. Приемлемый вариант: замена отеля и сдвинутые даты «как будто по вине туроператора. Поэтому нет ничего удивительного, что часть клиентов оставалась довольна и приходили второй, третий раз. Но чаще всего отели брали более дешевые, путевку приобретали по горящей цене, разницу хозяйка клала в карман.

Еще одна хитрость: обязательно продать в пакете страховку на случай невыдачи визы. При этом документы мы просто не отправляли в посольство, а клиентам сообщали об отказе и предлагали тур в безвизовом направлении. Большинство соглашались, а у нас на руках оставались 10-20 тыс. рублей, как будто бы «невозвратная сумма страховки».

Я сейчас продолжаю работать в турбизнесе и вижу, что это частое явление: чужие деньги жгут карман. Дело в том, что некую сумму клиент отдает за воздух. И есть большой соблазн что-то провернуть с ними. Это человеческий фактор: в целом компания может быть респектабельной, думать о своих клиентах, а какой-то оператор окажется нечист на руку. В маленьких же турагентствах из двух человек это еще проще: за тобой же никто не следит практически. Некоторые компании вообще заключают договор на информационную услугу, а не на продажу тура. И никто внимательно бумаги не читает, если хорошей ценой поманили.

Выбираешь отпуск - а его ещё может и не быть

«Вместо отдыха для других – красота для себя»

В турагентстве, где я работала, кульминацией стал момент, когда у хозяйки какие-то проблемы с мужем случились и заодно неприятности со вторым бизнесом. Я ушла, когда к нам клиенты начали чаще приходить и закатывать скандалы. То есть если она раньше одни долги закрывала деньгами новых клиентов, то теперь вливаний стало меньше, и начался трэш. Причем погибать женщина решила с музыкой и просто набрала у всех клиентов, кто уже с ней ездил, денег на новые туры и просто не стала заказывать ничего. Потом говорила, что операторы банкротятся, что у нее проблемы, обещала вернуть деньги. Меня удивило, что клиенты пошли в суд далеко не сразу. И это дало ей возможность набрать под три миллиона рублей. Сейчас она стала гораздо лучше выглядеть – прическу сделала, пластику. Уверена, что на те деньги. Пока суд еще будет идти, пока решение какое-то принято – сейчас можно отсидеться под подпиской о невыезде.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как не позволить обмануть себя, покупая отпуск:

- Прочитайте в интернет отзывы не только на тот сайт, где вы нашли предложение, но и на само агентство и на менеджера, который с вами работает. Если негатива слишком много – напишите лично авторам разных отзывов, так вы поймете, что происходит.

- Внимательно читайте договор. В нем должны быть зафиксированы условия путешествия, случаи, в которых может происходить замена. Турагентство отвечает, если вам не выдали документы, обманули в категории отеля, навязали страховку или же требуют не ту цену, по которой продавали тур.

-Внешность имеет значение. В турагентстве должен быть городской телефон, если вам выдается чек, а не квитанция, подписанная от руки – это плюс.

- Хорошо, если у агентства есть договор с несколькими туроператорами, они проверяют своих партнеров.

- Постоянные скидки – это странно. Агентство не может работать себе в убыток, и если предлагаемые цены сильно ниже тех, что на сайте у туроператора – не ведитесь.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Проблема не в горящих турах»

Елена МАРТЫНЕНКО, директор туристической компании «Профцентр»:

- Часто, когда говорят об обмане туристов, приводят в пример горящие туры. Но здесь все на самом деле прозрачно. Это скидка от туроператора для того, чтобы обеспечить себе равномерное распределение заказов. Например, есть чартер, который заполнен не полностью, и можно продать места дешевле, есть блок бронирования в отеле, который можно отдать со скидкой. Турагентства просто предлагают большему количеству пользователей этот вариант от оператора. И, естественно, это подходит тем, кто готов рисковать: отель может быть хуже, чем вы думаете, чартер перенесут и так далее. Это осознанные риски. А вот про эту историю я уверена, что это человеческий фактор, жалко, что такие нечестные на руки люди создают впечатление обо всей отрасли в целом.