Кто-то хорошо проводит время, кто-то готовится к ядерной войне: в Самарской области прошел исторический фестиваль

Рыцари в сверкающих латах, лязг мечей и алебард – турбаза около села Павловка в Самарской области на три дня переместилась во времени на несколько веков назад и на несколько километров западнее в пространстве. Там прошел фестиваль исторической реконструкции XV века «Энколпион». Он проходит уже в четвертый раз и в этом году собрал около 100 участников из 12 регионов России и 2 000 зрителей.

В фестивале приняли участие около 100 человек. Зрителей - около 2 000.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Реконструкторы прожили более 2 суток по всем канонам средневековья.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Реконструктор Ангелина приехала в Самарскую глубинку из Москвы. В обычной жизни она верстальщик, в одежде предпочитает стиль, который называют street goth или street ninja. Но на эти три дня она стала прачкой из средневековой Европы.

- На этом фестивале каждый берет на себя какую-то функцию, профессию, чтобы все были при деле и чтобы зрителям было интересно. Я взяла роль прачки. У меня дома как раз были сваренное вручную мыло, щелок и всякие такие штучки для стирки, - объясняет свой выбор девушка. - До этого я была на кухне, красила ткань, немножко ткала. Другие функции я уже перебрала, это что-то новенькое.

Москвичка Ангелина примерила на себя роль средневековой прачки.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Костюм девушка готовила 2,5 месяца, 1,5 из которых ушли на поиски информации и материалов. Стоил костюм недешево – около 30 тысяч рублей. Но, как призналась Ангелина, можно сделать похожий наряд дешевле.

Зрителям было на что посмотреть.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Свое увлечение реконструкцией Ангелина объясняет просто – кто-то прыгает с парашютом, кто-то катается на водных лыжах, а девушка получает новые впечатления, когда проживает жизнь средневековой прачки или кухарки.

- Некоторые едут сюда, чтобы почувствовать себя суровым пехотинцем или прекрасной дамой. А для меня важны больше ощущения, запахи, вкусы, - улыбается Ангелина.

Специально для фестиваля добровольцы со всей России соорудили 5-метровую оборонительную башню, 60 метров укреплений и т.д.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центром лагеря стала локация «Русь», сформированная вокруг шатрового православного храма.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

При этом в лагере живут и те, для кого реконструкция – не просто развлечение.

- Многие мои знакомые предполагают, что навыки, которые они приобретают здесь – ковка, строительство, добывание себе еды, пригодятся им в жизни, - рассказывает Ангелина. - Переедут ли они в деревню или начнется ядерная война - так или иначе эти знания нужно сохранить.

Однако для большинства подобные фестивали – это все-таки способ хорошо провести время. Среди них и 24-летний тольяттинец Александр Васильев. Молодой человек в обычной жизни кузнец, увлекается смешанными единоборствами и фехтованием, а на фестивальной поляне он - итальянский рыцарь.

24-летний тольяттинец Александр Васильев в обычной жизни кузнец.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Часть доспехов я изготовил сам, часть купил, - рассказывает Александр. – Весь мой комплект стоит 180 000 рублей. Шлем и кольчужные рукавицы я делал сам.

За плечами молодого человека около 10 турниров и фестивалей. По его словам, хорошие доспехи обойдутся любителю реконструкции в серьезную сумму – от 180 000 до 500 000 рублей. А вот если кто-то надумает изображать из себя полноправного рыцаря и задастся целью обзавестись конем и латами для него, потратить придется в разы больше.

«Энколпион» прошел в Сергиевском районе региона.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В таком обмундировании можно проходить весь день. Только надо беречь колени, - предупреждает Александр. – В Средние века, правда, доспехи надевали только перед боем. Целыми днями в кольчугах, как показывают в фильмах, не разгуливали.

Специально для фестиваля добровольцы со всей России соорудили 5-метровую оборонительную башню, 60 метров укреплений, 100 метров декоративных ограждений, оборудовали кузни и литейную мастерскую, поставили шатры.

Фестиваль собрал участников со всей страны.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центром лагеря стала локация «Русь», сформированная вокруг шатрового православного храма.

За стенами лагеря прошли мастер-классы, семинары, исторические эксперименты.

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