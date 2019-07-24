Приложил и оплатил: в самарских трамваях тестируют валидаторы

В самарских трамваях появился умный чешский прибор. Уже сегодня в городе приступили к тестированию валидаторов. Устройство для безналичной оплаты проезда считывает любые карты: банковские, социальные и даже телефоны с системой бесконтактной оплаты.

- Просто приложите карту, подержите пару минут и заберите билет, - показывает, как работает новая система, кондуктор Елена Немцева.

Юрий Тапилин и сам попробовал оплатить проезд по-новомуФото: Евгения ВАСИНА

Валидаторы установили на одном из самых популярных и протяженных трамвайных маршрутов.

- С августа бескондукторная система будет работать на всех трамваях 5-го маршрута, в тестовую эксплуатации мы запустили ее уже сейчас, - рассказал заместитель руководителя департамент транспорта Юрий Тапилин. - С начала года мы говорили, что будем пробовать разные виды безналичной оплаты проезда. Был эксперимент, когда водитель принимал платежи, затем на троллейбусном маршруте №6 пробовали турникеты, пришло время валидаторов. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Мы рассчитываем, что именно система валидаторов покажет себя наиболее удобной и эффективной.

Из Чехии с любовью

В департаменте транспорта считают, что валидаторы облегчат жизнь всем. Пассажирам больше не придется ждать, когда подойдет кондуктор или нервно искать кошелек, пока этот самый кондуктор “висит” у вас над душой и торопит. Оплатить проезд можно самостоятельно при входе. И предприятию “плюс” - при удобном варианте безналичного расчета люди будут меньше платить наличкой, а значит, не придется решать вопросы по ее инкассации и пересчету.

Михаил Ефремов признался, что "минусов" новой системы пока на нашелФото: Евгения ВАСИНА

- Валидаторами будут оборудованы 8 поездов. Это все современные, новые вагоны. Производитель оборудования - Чехия, стоимость одного валидатора - 92 тысячи рублей, на 8 поездов закупили 76 валидаторов, вся потраченная сумма составила 6 миллионов 950 тысяч рублей, - подробнее рассказал директор трамвайно-троллейбусного управления Михаил Ефремов. - Лично мне система понравилась. Валидатор стоит на каждой двери, не мешает зайти, выйти, как это было с турникетами. Пока минусов не нашел. Это я говорю как гражданин; как должностное лицо, думаю, что будут одни плюсы для кондуктора. В час пик в трамваях много народу, кондуктору тяжело ходить по вагону, а с этой системой каждый может оплатить проезд самостоятельно и лишь предъявить кондуктору билет.

Работу потерять не боимся!

Сокращать кондукторов пока никто не планирует. Они также будут присутствовать в вагонах и принимать оплату наличными, а также подсказывать как пользоваться новым оборудованием.

На билете больше информацииФото: Евгения ВАСИНА

Елена Немцева работает кондуктор уже больше пяти лет. Помнит, как со страхом первое время кондукторы и пассажиры смотрели на терминалы и как теперь с ними стало удобно.

- Страха потерять работу нет! Дело нам всегда найдется. Система простая, мы с ней разобрались быстро. Думаю, работать будет чуть легче. У нас остается лишь оплата наличкой и контролирующая функция. Зайцем теперь проехать будет еще сложнее, на билете из валидатора стоит время, дата, маршрут и даже указан способ оплаты. Так что по школьной карте студентам ездить не получиться, - улыбается Елена. - Люди у нас неплохие, по началу, конечно, будут вопросы, сумятица, но, думаю, пассажиры быстро привыкнут.

Так выглядит валидаторФото: Евгения ВАСИНА

А вы уже попробовали с помощью валидатора оплатить проезд? Пишите свои впечатления и замечания в комментариях.