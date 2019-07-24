«Все очень печально»: собаки под Самарой погибли от огнестрельных и ножевых ранений

В Самарской области активно обсуждают дикую расправу над животными на тропинке у футбольного поля в поселке Мирный. Там, утром в понедельник, 22 июля, местная жительница наткнулась на трупы двух собак. Кто-то изуродовал несчастных и надругался над ними. Подробности можно найти на samara.kp.ru.

Погибших неравнодушные люди сначала хотели похоронить, но сейчас решили повременить с этим. Они отправили истерзанных четырехлапых на экспертизу, откликнувшись на множественные советы пользователей социальных сетей, где историю бурно обсуждают.

Мертвых псов отвезли в «Самарскую областную ветеринарную лабораторию» на машине добровольцев, которые не остались безучастными к этой жуткой истории и откликнулись. Точных результатов специалисты пока не дают, но некоторая информация уже есть.

— Готов предварительный результат вскрытия. Все очень печально, — рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» активист Светлана Антонова. — Огнестрельные ранения и проникновение инородного предмета, предположительно ножа, в районе половых органов. Именно поэтому было сделано предположение об изнасиловании.

Также у дворняг зафиксировали многочисленные переломы ребер и тазовой кости, гематому на челюсти.

— Все эти травмы нанесены животному при жизни. Смерть насильственная, от рук человека, — продолжает наша собеседница.

Кто поиздевался над безобидными собаками, которых многие жители Мирного знали и любили, неизвестно. Результаты экспертизы планируется передать в полицию вместе с коллективным обращением граждан. Всех, кто знает что-либо об убийстве этих псов, просят обратиться по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Сегодня собаки, завтра наши дети!»: под Самарой ищут изверга, который растерзал одного пса и изнасиловал другого

Мертвых животных обнаружили рядом с футбольным полем накануне утром, жители готовят коллективное обращение в полицию (подробности)