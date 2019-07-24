Самарский палаточный лагерь для кадетов закрыли сразу после страшного пожара в Хабаровске

После трагедии в Хабаровском крае в Самаре закрыли детский лагерь Самарского казачьего кадетского корпуса. Администрация лагеря уверена: это делали необоснованно.

— Уже 11 лет мы организуем на территории Христорождественского храма палаточный лагерь. Но это военно-полевые сборы для наших кадетов, — рассказывает директор Самарского казачьего кадетского корпуса Александр Рябов. — У нас было 20 детей плюс командиры. Всего 24 человека. Все согласования получились. Дети заехали 22 июля числа. 2 дня прожили. Потом в Хабаровском крае случилась трагедия. И через 20 минут после информации об этом приехали сначала из регионального МЧС, потом из Роспотребнадзора, потом лесники. На следущий день приехала делегация с заместителем главы администрации Красноярского района. Потребовали закрыть лагерь. Якобы у нас противопожарная безопасность не соответствует.

Лагерь прошёл все проверки по пожарной безопасностиФото: из личного архива

— Ну понятно, если хоть один пункт не исполню, а придраться можно к любой березе, то штраф для юрлица сто тысяч. Ну нет у меня ста тысяч. Теперь приходится обзванивать всех родителей, чтобы забрали детей до 19:00. После этого приедут из РОВД Красноярского района по этому факту, — рассказывает руководитель корпуса.

В лагере стоят обычные четырехместные туристические палатки. Нет ни обогревателей, ни электричества. Открытого огня в лагере тоже нет, все готовится в полевой кухне, которая находится в 50 метрах от палаток. Лагерь, по словам руководства, полностью огорожен.

Открытого огня в лагере, по словам руководства, нигде не былоФото: из личного архива

— 23 июля в ходе проведения рейдового осмотра территории Красноярского района, подверженной угрозе возникновения лесного пожара, было выявлено расположение палаточного лагеря по адресу: п.г.т. Волжский, ул. М. Горького, 6А, — прокомментировали в ГУ МЧС России по Самарской области. — В ходе выезда было установлено, что отсутствует ряд документов по организации деятельности лагеря.

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