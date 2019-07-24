Из автовладельцев в пешеходы: самарцы остаются без «колес» из-за коммунальных долгов

Каждый выбирает для себя

Ранним июльским утром в один из дворов на улице Силина приехал эвакуатор. Хмурый водитель грузит на спецтранспорт потрепанный Mitsubishi Lancer. Причина эвакуации не авария или неправильная парковка. Автомобиль отправляется на штраф-стоянку. Его владелец задолжал сбытовой компании более 100 тысяч рублей.

- Мы очень давно работаем с этим клиентом. Высылали ему уведомления, квитанции, приходили домой и предупреждали, что последствия такой экономии могут быть весьма неприятными. Должник платил очень хаотично, вносил небольшие суммы денег, - рассказывает ведущий специалист АО «ЭнергосбыТ Плюс» Алина Асхарова.

Тем не менее, для хозяина ситуация стала сюрпризом. Сам он в командировке. Супруга звонит, нервным голосом объясняет, что «ласточку» конфисковали за коммунальные долги. От шума просыпаются соседи, выходят на балконы и во двор, комментируют происходящее. Исполнительное производство было возбуждено в прошлом году. Тогда сумма долга составляла 26 тысяч рублей, но к середине 2019 года выросла до 71 тысячи рублей. А еще пенни. Получается, что житель Промышленного района обязан выплатить энергетикам более 100 тысяч рублей! Чтобы вернуть себе статус автовладельца, у мужчины всего пять дней. После этого машина будет выставлена на торги, а вырученные средства пойдут в счет погашения долга. Но даже в этой ситуации сбытовики готовы пойти на уступки.

- Если человек заплатит всю сумму разом, компания «ЭнергосбыТ Плюс» готова списать пенни. А это значительная сумма, более 30 тысяч рублей, - констатирует Алина Асхарова.

Но пока деньги на счет не поступили, машина побудет под арестом. Стоит ли доводить до такого финала? Каждый выбирает для себя самостоятельно. Но этот пример – другим наука.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/722000" frameborder="0"></iframe> Автомобиль самарца арестовали из-за долгов.Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Жестко, но действенно

Только в Промышленном районе – самом большом районе губернской столицы - возбуждено 786 исполнительных производств. Всего по Самаре – 1234 производства. Общая сумма просроченной задолженности – более 830 миллионов рублей. Для АО «ЭнергосбыТ Плюс» арест автомобилей - это новый способ борьбы с должниками, но приставы уже испытали эффективность жесткой меры.

- В более чем половине случаев должники оперативно находят средства, чтобы оплатить счета, когда они рискуют лишиться своего имущества, - рассказывает судебный пристав-исполнитель Промышленного района Самары Чингисхан Орцоев. – В противном случае автомобиль передается приставами на оценку. Потом – выставляется на торги в той организации, с которой у Управления федеральной службы судебных приставов по Самарской области заключен договор.

Машина изначально оценивается чуть ниже рыночной стоимости. Если после первых торгов покупатель не находится, цена падает еще на 15%. Автомобиль выставляется на вторичные торги. Если и они проходят неудачно, авто дешевеет еще на 25%. На этом этапе свою бывшую собственность может выкупить должник. Кстати, если стоимость машины больше долга, остаток суммы после продажи будет возвращен владельцу. Или, при наличии других долгов, будет передан приставам для их погашения. При этом приставы отмечают: долги за коммуналку – одни их самых распространенных наряду с непогашенными кредитами. Они составляют около 30% от числа всех возбужденных производств.

- Исполнительное производство возбуждается при сумме долга от трех тысяч рублей. Сначала приставы ищут счета, которые можно арестовать. Если они не находятся, мы прибегаем к аресту имущества, в том числе и автомобилей, - объясняет Чингисхан Орцоев.

До конца июля приставы будут работать с должниками в Промышленном районе. На очереди – Самарский и другие центральные районы губернской столицы.

И про отпуск не забудьте

На 1 января 2019 года сумма долга жителей губернии перед АО «ЭнергосбыТ Плюс» составляла 9,5 миллиардов, а в начале июля - 9 миллиардов. Собираемость по сравнению с прошлым годом выросла на 3% - с 96% до 99%. Но, несмотря на это, проблема долгов по-прежнему актуальна. Не поступают средства – не ремонтируются трубы, буксует подготовка к отопительному сезону. Поэтому сбытовая компания прилагает максимум усилий, чтобы взыскать недополученные средства.

- Мы направляем постановления на возбуждение исполнительных производств – это самое первое. Приставы могут взыскивать с должника до 50% его дохода, будь то пенсия, или заработная плата. Арест имущества – крайняя мера, - говорит Алина Ахсарова.

Кроме того, в регионе продолжается акция «В отпуск без долгов». Злостные неплательщики рискуют остаться без отдыха: АО «ЭнергосбыТ Плюс» и в этом вопросе тесно и успешно сотрудничает со службой судебных приставов. Должника за рубеж просто не выпустят. Поэтому, собираясь в жаркие страны, проверьте, все ли счета оплачены.