«Это опасно?»: жителей Самары взволновала белесая дымка над Волгой

Волгу напротив Самары укутала белесая дымка. Ближе к вечеру в четверг, 25 июля, горожане заметили странное явление над рекой – туман спрятал весь правый берег. Многие предположили, что это смог от пожара.

- Все как в тумане. Была на набережной у Некрасовского спуска, там противоположный берег почти не видно. Очень странное явление. Может быть, лес где-то горит? – строит догадки самарчанка Алина.

Сайлент Хилл Самара, конечно, не напоминает, но шороху туман над Волгой наделал.Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Странную дымку над рекой заметили в разных районах Самары.

- С Вертолетки тоже видно. Прямо как у Deep Purple, Smoke on the Water. Лодочки словно тонут в тумане. Пожара нигде не видно. А туман какой-то странный.

Версию с пожаром отвергли и в региональном ГУ МЧС. По данным управления, сообщений о возгорании не поступало.

Многие самарцы забили тревогу – а не опасен ли этот туман? Мол, может быть, в воду что добавили и такая реакция пошла?

- Рыба же умирает. Мало ли что там такое, кто что в воду слил! Страшно конечно. Видимо, купальный сезон в этом году закончен, - паникует самарчанка Марина.

Специалисты разводят руками - нужно быть на месте, чтобы делать какие-то выводы о природе тумана.Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Причину странного тумана над Волгой не могут назвать пока и специалисты. Как сообщила корреспонденту «КП-Самара» начальник Самарского Гидрометцентра Людмила Анурова, чтобы делать какие-то выводы, нужно, чтобы на место выехали специалисты, которые бы взяли пробы воды и осмотрели все. Однако случиться это, если случится, не раньше завтрашнего дня. На вопрос, могут ли быть у этой дымки естественные причины, начальник Гидрометцентра ответить затруднилась.

Впрочем, многих горожан непонятный туман над Волгой не напугал. Они продолжили приятно проводить время на пляжах после трудового дня.