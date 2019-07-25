«Это опасно?»: жителей Самары взволновала белесая дымка над Волгой
Волгу напротив Самары укутала белесая дымка. Ближе к вечеру в четверг, 25 июля, горожане заметили странное явление над рекой – туман спрятал весь правый берег. Многие предположили, что это смог от пожара.
- Все как в тумане. Была на набережной у Некрасовского спуска, там противоположный берег почти не видно. Очень странное явление. Может быть, лес где-то горит? – строит догадки самарчанка Алина.
Сайлент Хилл Самара, конечно, не напоминает, но шороху туман над Волгой наделал.Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА
Странную дымку над рекой заметили в разных районах Самары.
- С Вертолетки тоже видно. Прямо как у Deep Purple, Smoke on the Water. Лодочки словно тонут в тумане. Пожара нигде не видно. А туман какой-то странный.
Версию с пожаром отвергли и в региональном ГУ МЧС. По данным управления, сообщений о возгорании не поступало.
Многие самарцы забили тревогу – а не опасен ли этот туман? Мол, может быть, в воду что добавили и такая реакция пошла?
- Рыба же умирает. Мало ли что там такое, кто что в воду слил! Страшно конечно. Видимо, купальный сезон в этом году закончен, - паникует самарчанка Марина.
Специалисты разводят руками - нужно быть на месте, чтобы делать какие-то выводы о природе тумана.Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА
Причину странного тумана над Волгой не могут назвать пока и специалисты. Как сообщила корреспонденту «КП-Самара» начальник Самарского Гидрометцентра Людмила Анурова, чтобы делать какие-то выводы, нужно, чтобы на место выехали специалисты, которые бы взяли пробы воды и осмотрели все. Однако случиться это, если случится, не раньше завтрашнего дня. На вопрос, могут ли быть у этой дымки естественные причины, начальник Гидрометцентра ответить затруднилась.
Впрочем, многих горожан непонятный туман над Волгой не напугал. Они продолжили приятно проводить время на пляжах после трудового дня.
Странная белесая дымка над Волгой в Самаре 25 июля 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU