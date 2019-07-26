2019-07-26T16:06:58+03:00
Общество

К сентябрю поедем: на Фрунзенском мосту залили бетоном последний участок

После этого будут заниматься гидроизоляцией проезжей части, укладывать асфальт и устраивать дорожную одежду
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Фрунзенский мост должны открыть для движения уже в сентябре-октябре 2019 годаФрунзенский мост должны открыть для движения уже в сентябре-октябре 2019 годаФото: Евгения ВАСИНА
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В Самаре завершается строительство Фрунзенского моста. Поздно вечером 25 июля рабочие начали заливать бетоном последнюю захватку проезжей части пролетного строения.

Мы стали свидетелями исторического момента, — уверяет главный инженер группы управления строительством проекта «Фрунзенский мост» АО «Стройтрансгаз» Алексей Атылин. — На эту часть мы заказали порядка 245 кубометров бетона. Его зальют в течение 12 часов, работать будем без перерывов.

Это был последний незаконченный участок мостового перехода Фото: Евгения ВАСИНА

Это был последний незаконченный участок мостового переходаФото: Евгения ВАСИНА

Бетон заливают под наблюдением лаборатории и геодезической службы. Выполнение регламента тщательно контролируют. Наверху установлены специализированные машины, в которые подается бетонная смесь с площадки внизу. Под давлением по специальным трубам бетон подается на площадку, где уложена арматура. Во время процесса бетонирования труба отстегивается одна от другой. Бетон, кстати, самарского производства.

Работы проводят под строгим наблюдением: обычный человек так простор бетон не аальет Фото: Евгения ВАСИНА

Работы проводят под строгим наблюдением: обычный человек так простор бетон не аальетФото: Евгения ВАСИНА

Основные работы на Фрунзенском мосту закончены. После этого будут заниматься гидроизоляцией проезжей части, укладывать асфальт и устраивать дорожную одежду, — объясняет Атылин. Всего на мосту 13 захваток. В них 4500 кубов бетона. Останется устроить только бетонные консоли с устройством тротуаров.

Бетон подавали в течение 12 часов без перерывов Фото: Евгения ВАСИНА

Бетон подавали в течение 12 часов без перерывовФото: Евгения ВАСИНА

Бетон решили заливать ближе к ночи. Это сделано для того, чтобы соблюсти температурный режим и обеспечить сжатое состояние арматуры. Бетон в жару класть нельзя, иначе он будет разрушаться. Людям работать ночью намного проще, чем под палящим солнцем. Бетонное покрытие «встанет» раньше, чем через 28 суток.

Бетон укладывали по особой технологии, ночью, чтобы он не пошел волнами Фото: Евгения ВАСИНА

Бетон укладывали по особой технологии, ночью, чтобы он не пошел волнамиФото: Евгения ВАСИНА

Все работы выполняются по графику. Уже в сентябре-октябре долгожданный Фрунзенский мост должны открыть. Движение откроется по дороге от улиц Фрунзе до Шоссейной. Чтобы точно успеть к сентябрю, больше полутысяч рабочих трудятся в две смены.

По словам Алексея Атылина, запас прочности моста запроектирован в два раза больше ожидаемого. Фрунзенский мост выдержит 40 тысяч автомобилей в сутки.

На стройке Фрунзенского моста работает 550 человек Фото: Евгения ВАСИНА

На стройке Фрунзенского моста работает 550 человекФото: Евгения ВАСИНА

Уже 1 августа для движения откроют улицу Шоссейную. А точнее, съезд №1 — праллельную ей дорогу.

— Это временная схема, которая облегчит движение. Спасибо за понимание всем жителям Куйбышевского района и прилегающих территорий, — поблагодарил самарцев главный инженер проекта «Мосты и тоннели» Евгений Румянцев. — Улица Шоссейная, по сути будет дублером.

Теперь осталось сделать гидроизоляцию и уложить асфальт Фото: Евгения ВАСИНА

Теперь осталось сделать гидроизоляцию и уложить асфальтФото: Евгения ВАСИНА

Временной схема движения перестанет быть с запуском основного хода. Это будет тоже в сентябре- октябре, когда откроют движение по мосту. Уже 1 сентября самарцам вернут троллейбус №6.

На правом берегу реки Самары развязку закончат к концу октября Фото: Евгения ВАСИНА

На правом берегу реки Самары развязку закончат к концу октябряФото: Евгения ВАСИНА

На правом берегу реки Самары сейчас переустраивают коммуникации. Работы ведутся на улице Фрунзе и прилегающих к ней Крупской, Хлебной площади, Куйбышева, Чапаевской, Молодгвардейской. Полностью развязка заработает к концу октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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