"Отдай круче, держи крепче!": самарские яхтсмены отметили день Военно-морского флота парусной регатой

- У каждой веревки свое название, каждый член экипажа выполняет свою задачу. Главное — слаженность действий, быстрая реакция, - капитан "Мечты" Сергей Степанов крепит флаг "Комсомольской правды" на корме и говорит неизвестными мне словами. Я пытаюсь повторить, путаюсь, все смеются. Что ж. Выберу себе место посуше. Идем на старт. Виды вокруг такие, что сделать сотни фотографий для инстаграм мы просто обязаны. Самара с воды невероятно красивая. Вон "Паниковский", вон купол храма блестит. Люди с пляжа завистливо машут нам вслед. На борту нас шестеро. Но работают по факту трое — профессиональные яхтсмены, мастера спорта: Сергей Степанов, Дмитрий Балашов, Антон Харламов. Я и фотограф — просто гости, а вот Олеся Дмитриевна — тоже спортсмен.

Паруса по всей Волге - чудное зрелище. Фото Мария Елуферьева

- Вчера взяла первое место в гонке в своем классе! - гордо рассказывает Дмитрий. Олеся увлеченно рассказывает, как пришла в парусный спорт год назад вслед за папой, как тренируется и почему командные соревнования интереснее. На повороте яхту сильно кренит. В лицо летят брызги.

- А бывает и так, что на соревнованиях лодка ложится. Тогда спортсмен должен сам ее поставить, очерпаться и продолжить гонку, - со знанием дела говорит Олеся. Дмитрий отправляет дочь следить за "глубинами" и "скоростями". "Есть, папа!" - звонко отзывается Олеся и исчезает в каюте. Гонка начинается.

С Волги открываются чудесные виды. Фото: Мария Елуферьева

Семь узлов - "полет" нормальный

С судейского судна показывают "морковку" - яркую штуковину. Это означает, что старт откладывается. 12 лодок выстроились, но буи уносит ветром. Ветер сильный. "Хороший, заводистый" - радуются яхтсмены. Веревки с мудреным названиями натянуты, "Мечта" рвется в бой.

- Минута, 30 секунд, старт! - Олеся Дмитриевна отсчитывает время. Рывок. "Хорошо пошли! Держи крепче!" - командует капитан.

Наша яхта вырывается вперед. Фотограф спешит поймать в кадр паруса других лодок. Но снимать много не пришлось. Капитан кричит, что скоро поворот. А это значит, что и от нас экипажу будет польза. У нас задача - "откренять". Перебираться с борта на борт, чтобы яхта шла ровнее на поворотах. Перебираться нужно быстро, не то получишь по голове балкой. И смотри, не запутайся в веревках. У каждой свое название, у каждой своя функция.

Наш капитан Сергей Степанов. Фото: Мария Елуферьева

- Профессиональные яхтсмены делают вот так! - Антон показывает, что ноги лучше свесить с борта, корпус наклонить. Всем весом нужно "откренять" борт. Мы стараемся. В прозрачных "глубинах" Волги вижу край киля — немного страшно! Мотор в гонке включать запрещено, идем только на парусах. Вода по борту бурлит. - 5 узлов! - довольно отсчитывает капитан. - 6, 7 узлов! В переводе на сухопутный язык это значит почти 15 километров в час. Паруса соперников остались далеко позади.

- Нам повезло. Мы сразу поймали ветер, а они сейчас там борются, перекрывают друг другу потоки. Им сложнее, но и интереснее, - объясняет Сергей Степанов. По правилам гонки яхты не могут подрезать друг друга. Есть и штрафные санкции: заденешь на повороте буй - повтори обход. Мы выполняем обход без заминок. Напротив причала поляны им Фрунзе поворачиваем на финиш.

- Сейчас развернем геннакер. Идти будем ровнее, прохлады не будет. Готовьтесь к солнцепеку - предупредил капитан. Меня зовут помогать разворачивать большой красный гоночный парус. Яхту качает, я пытаюсь удержать равновесие и вожусь с шуршащей тканью. Гордая до невозможности - пригодилась же! Геннакер взмывает над "Мечтой", фотограф ползет в каюту за фотоаппаратом.

Мы идем на финиш. Можно сделать еще сотню снимков для инстаграм!

Владимир Антонов заслуженный яхтсмен, ветеран парусного спорта Самары. Образец для всех. Фото: Мария Елуферьева

Волга — наше море

— На "Мечте" я не ходил дальше Сызрани. На другом судне ходил. В Тольятти в регатах участвовали, да. Но туда идти надо в ночь. Десять часов на моторе, утомительно. А тут регата в родной акватории. Грех не погонять, - рассказывает капитан. - Недавно была семейная регата от Мастрюковских озер. Я брал на борт жену и детей — старшую и среднюю дочь.

Парусный спорт не может не вовлечь всю семью. Кто из домочадцев откажется от прогулки под парусом, купания в теплом затоне Волги? А взойдешь на борт — найдется задача. Вот почему в Самаре десятки династий яхтсменов.

- У моей жены дед был моряком. Четыре года отслужил в ВМФ, а потом война. Еще на четыре года в моря. Когда вернулся домой - год молчал. Столько ужасов пережил, - вспоминает о празднике Сергей Степанов.

Портрет Василия Максимовича Ершова на борту "Мечты". Каждый год Степановы идут с ним в Бессмертном полку, в регате в честь дня ВМФ.

Ветер — удача, команда — успех

На понтоне яхт-клуба "Волга" - все 12 команд. Паруса свернуты. Наступил самый приятный момент - награждение.

- Дистанция регаты - 16 морских миль. Погода отличная - ветер, солнце. Второй год подряд мы устраиваем гонки в честь дня Военно Морского флота. Это праздничное соревнование, но дух соперничества у яхтсменов в крови. Все зависит от умений спортсменов поймать ветер. И, конечно, это встреча друзей, - отметил Президент ОО «Федерация Парусного спорта г.Самары» Владимир Каткасов.

- В этом году мы пригласили на гонки журналистов. Несколько яхт шли под флагами самарских СМИ. И видите, это принесло им удачу, - говорит один из организаторов регаты Александр Компаниец.

Участников регаты разделили на несколько групп по характеристикам лодок. Команда яхты "Мечта" заняла первое место в первой группе, к финишу пришла первой в абсолютном зачете. Достойно выступили и другие команды - призеры в своих группах.

"КП"-Самара" вручила сувениры экипажу "Мечты" и книги из коллекции "КП" в библиотеку яхт-клуба "Волга" Фото: Мария Елуферьева

Затон Мечты

- Так сложилось, что в основном крупные соревнования проходят в Тольятти. Там работает хороший профессиональный клуб "Дружба". А в нашем городе достойной базы для международных гонок нет. Сейчас мы начали большую работу в этом направлении. Конечно, не через год. Но через пять лет точно мы сможем встречать спортсменов, - поделился планами директор яхт-клуба "Волга" Михаил Басков.

В этом году члены клуба переместились чуть правее базы заводы имени Масленникова. На берегу Грязного затона сами расчистили территорию, вывезли несколько барж мусора. Затон Грязный они мечтают переименовать в "Светлый" или "Затон Мечты". Ведь историческое название никак не вяжется с его настоящим состоянием. А планы у руководства клуба исторически благородные: еще при Фон Вокано в Самаре действовал достойный яхт-клуб. Но в 90-е годы все развалилось.

- Волга и паруса - визитная карточка региона. Значит, надо больше людей вовлекать в парусный спорт. Мы проводим бесплатные тренировки для детей, готовы знакомить с парусным спортом гостей города и всегда рады новым членам нашего клуба, - пригласил всех к сотрудничеству Михаил Баскин.

Подробная информация - на сайте федерации парусного спорта Самары и яхт-клуба Волга.

Как прошла регата в честь дня ВМФ в Тольятти на Жигулевском море - в фоторепортаже Якова Князева.