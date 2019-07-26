Календарь матчей ФК Акрон Тольятти в ПФЛ на сезон 2019/2020: расписание игр, матчи, время, с кем играют

В этом сезоне ПФЛ в группе «Урал-Приволжье» снова сыграют две команды из Самарской области. Однако обе они – из Тольятти. С лета 2019 года на профессиональном уровне дебютировал частный клуб «Акрон». Команда стартовала бодро и в чемпионате (2 победы), и в Кубке России (обыграла в городском дерби «Ладу-Тольятти» и вышла в 1/128 финала).

Полный календарь на сезон ПФЛ выложила уже после старта чемпионата. По понятным причинам, есть расписание только первого этапа. Второй этап пройдет в мае – команды разделятся на две группы согласно занятым местам и сыграют друг с другом пять матчей.

Завершится первый этап для «Акрона» домашней игрой с димитровградской «Ладой» 29 апреля.

Из-за проблем со стадионом в Тольятти «Акрон» пока играет домашние матчи в Жигулевске на стадионе «Кристалл». Однако в клубе уверяют, что решат эту проблему. Может быть, даже в этом году.

Тем не менее, с конца августа по середину сентября «Акрон» ждет затяжная выездная серия – 4 матча. Во втором круге напротив, клуб сыграет серию из 4 матчей дома.

Тольяттинское дерби в рамках группы «Урал-Приволжье» ПФЛ запланировано на 8 августа (матч пройдет в Жигулевске) и 13 октября (в Тольятти).

Паузу ПФЛ сделает после 3 ноября – домашнего матча «Акрона» с ульяновской «Волгой». Продлится перерыв до 7 апреля, в этот день тольяттинцы примут «Зенит-Ижевск».

Встречи с вылетевшей из ФНЛ «Тюменью» запланированы на 16 августа на выезде и 20 октября в Жигулевске или Тольятти.

Календарь ФК Акрон на сезон 2019/2020 в чемпионате России по футболу ПФЛ

16 июля (1 тур): «Лада» Димитровград — «Акрон»

24 июля (2 тур): «Акрон» — «Звезда» Пермь*

1 августа (3 тур): «Уфа-2» — «Акрон»

8 августа (4 тур): «Акрон» — «Лада-Тольятти»

16 августа (5 тур): «Тюмень» — «Акрон»

23 августа (6 тур): «Акрон» — «КАМАЗ» Набережные Челны

30 августа (7 тур): «Волга» Ульяновск — «Акрон»

5 сентября (8 тур): «Зенит-Ижевск» — «Акрон»

11 сентября (9 тур): «Челябинск» — «Акрон»

15 сентября (10 тур): «Носта» Новотроицк — «Акрон»

21 сентября (11 тур): «Акрон» — «Урал-2» Екатеринбург

29 сентября (12 тур): «Звезда» Пермь — «Акрон»

6 октября (13 тур): «Акрон» — «Уфа-2»

13 октября (14 тур): «Лада-Тольятти» — «Акрон»

20 октября (15 тур): «Акрон» — «Тюмень»

26 октября (16 тур): «КАМАЗ» Набережные Челны — «Акрон»

3 ноября (17 тур): «Акрон» — «Волга» Ульяновск

7 апреля (18 тур): «Акрон» — «Зенит-Ижевск»

14 апреля (19 тур): «Акрон» — «Челябинск»

19 апреля (20 тур): «Акрон» — «Носта» Новотроицк

25 апреля (21 тур): «Урал-2» Екатеринбург — «Акрон»

29 апреля (22 тур): «Акрон» — «Лада» Димитровград

*жирным выделены домашние матчи.