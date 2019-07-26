“Это в Paint рисовали?”: почему жителей не устроили проекты реконструкции Парка Молодежный

На Безымянке тоже люди живут

Парк “Молодежный” в Промышленном районе - один из самых больших и зеленых парков Самары. Еще лет шесть назад он выглядел не слишком благоприятно: практически никаких дорожек, непроходимые заросли. Местные жители предпочитали вечером здесь не гулять, так как освещения здесь тоже не было. Потом парк преобразился: здесь выстригли лишнюю поросль, сделали сквозные тропинки, очистили центральную зону, где раньше было озеро, поставили аккуратные фонари. Сейчас здесь гуляют допоздна и даже с детьми - большая победа для не самого благополучного района города. Но этого мало: жители мечтают, что парк здесь, на Безымянке, станет не хуже, чем любой из центральных. Но для этого нужны финансовые вложения. Надежда появилась, когда заявка вошла в число победителей проекта “Комфортная городская среда”. Но теперь необходимо, чтобы большинство жителей проголосовали за дизайн-проект благоустройства парка. Именно его и обсуждали на днях на собрании активных граждан, которое, правда, решили провести в 18.00. То, что большинство заинтересованных жителей в это время только с работы выходят, никого не остановило.

На обсуждении проекта парка жители негативно высказались по поводу предложений дизайнеровФото: Антон ЧЕРЕПОК

«Я бы такое сам нарисовал!»

- Я видел этот проект еще в 2017 году. Мы уже тогда его раскритиковали, но нам снова это же предложили. Просто площадку для выгула собак убрали, - возмущался в эфире радио активист района Борис Городецкий. - А еще на плане не оказалось сцены - ее обещали нарисовать позже. На месте футбольного поля зачем-то появились цветники!

А житель района на собрании –обсуждении 22 июля и вовсе заявил: «Я за 15 минут такой проект в простой программе нарисую!».

По сути, весь проект оказался рисунком с дорожками и образцами урн, лавочек и арт-объектов, скачанных из интернета. На вопрос жителей, не придется ли ради этих многочисленных круглых цветников вырубать деревья, чиновники на собрании заверили, что не всегда работы ведутся по существующему проекту, так что лишней вырубки не будет.

Замруководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Алексей Старостин прокомментировал эти и другие претензии горожан.

- Проект создавали архитекторы с учетом всех современных тенденций, но для того и было обсуждение, чтобы внести необходимые изменения, - подчеркнул представитель Старостин. - Люди просили не менять направление дорожек, мы это учтем. Спортивные площадки добавим, существующие детские площадки сохраним. В проекте будет и ограждение по периметру. Обсуждение показало, что нужно поменять концепцию дизайн-проекта, значит это нужно сделать.

Овраг завалили мусоромФото: Влада Луконина

Что касается покрытия в парке, то власти уверяют также, что дорожки заасфальтируют, а не покроют тротуарной плиткой. Особенно важно это обещание запомнить велосипедистам, любителям роликов и мамам с детьми.

Прозвучало в эфире и экспертное мнение руководителя клуба «ВелоСамара» Романа Еремкина, который рекомендовал не тратить сил на разметку выделенных велодорожек в парке, а поставить знаки на входах о том, что все дорожки в парке - с совмещенным движением велосипедистов и пешеходов. Учтут ли это в проекте пока не ясно.

Водоем или скейт-парк?

Жителей района взволновал тот факт, что в проекте обозначена территория высохшего озера, но восстанавливать его на собрании 22 июля не обещали.

- Засорили овраг с родниками, застроили район многоэтажками, которые погубили озеро и уже десять лет не слышите нас! – возмутился в радиопрограмме Борис Городецкий.

Вода ушла из озера по вине застройщиков, это подтверждают и экологи. Так, председатель Центрального совета «Самарской Зеленой Лиги» Сергей Симак в эфире программы назвал восстановление озера в парке достойной целью для городских властей:

Сейчас в парке на месте озера - ямаФото: Влада Луконина

- Озеро питалось грунтовыми и талыми водами. Фундаменты домов просто «отсекли» подземные источники. Это же произошло и на Воронежских озерах, где после застройки района исчезли два озера из пяти, - отметил Симак.

Алексей Старостин поспешил успокоить людей: озеро в проекте обозначено.

- Еще в 2014 году мы провели гидрологические изыскания. Вернуть естественные источники невозможно, поэтому необходимо провести бурение скважины. Был и вариант обустроить на месте бывшего озера скейт-парк и спортивную площадку. Но если жители против, решение примут в учетом всех мнений, - заверил Старостин.

Правда точные сроки восстановления озера он не назвал. Будет ли это сделано во время благоустройства в 2020 году, пока неясно.

Именно из-за этой многоэтажки, как считают жители, исчезло озероФото: Евгений КОТМЫШЕВ

ВАЖНО!

Ремонт нужно заслужить

Увидеть обновленный дизайн-проект парка вживую жители не смогут: его опубликуют на сайте горадминистрации сразу после заседания общественной комиссии 30 июля.

С 31 июля по 4 августа пройдет онлайн- голосование. Все 20 проектов благоустройства парков и скверов по итогам голосования попадут в «рейтинг».

Тот парк, который наберет наибольшее количество голосов, получит деньги на ремонт в первую очередь. Остальные - в порядке очереди.

- Мы учли тот момент, что возрастные жители не имеют доступа в интернет. Для них мы организуем специальные площадки для голосования в районных администрациях. Можно будет прийти и выразить свое мнение. Чем активнее жители района - тем скорее благоустроят их парки и скверы, - отметил Старостин.

СПРАВКА КП

Парк “Молодежный” появился в 1976 году. Его открыли к 50-летнему юбилею Комсомола - собственно, и назвав его “Парк им. 50-летия ВЛКСМ”. Примечательно, что территорию действительно приводили в порядок комсомольцы и рабочие предприятий, так что парк стал для них по-настоящему родным. В 1994 году городские власти переименовали парк в “Молодежный”.

Сложно подсчитать, сколько было битв за землю парка - его гектары сулили под коммерческую недвижимость во времена мэрства Георгия Лиманского, в 2013 на территории “Молодежного” губернатор Николай Меркушкин построить Дворец единоборств с гостиницей и паркингом на 1000 машиномест.