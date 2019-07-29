Бойтесь плюющихся верблюдов, скорпионов и тарантулов : как журналист "КП" автостопом проехал через казахскую пустыню

Журналист "КП" отправился автостопом на Каспийское море, с палатками пересек казахскую пустыню и рассказывает, что взять с собой в дорогу и чего точно не стоит бояться в пути.

"И все поили лимонадом"

После прошлогоднего путешествия автостопом на Черное море, мы решили пойти дальше и отправиться не просто в курортный российский город, а в другую страну, при этом пересечь пустыню и искупаться в Каспийском море, на пляжах Актау. Автостопом разумеется.

Нас было трое - на троих 12 тысяч рублей, волшебным образом превратившиеся в 72 тысячи тенге. Вообще путешествовать автостопом втроем не самая лучшая идея, особенно если вы с рюкзаками, но мы рискнули.

Из Самары выехали в полдень, самоуверенно планировали добраться к вечеру до Атырау (780 км). Разумеется у нас ничего не получилось, первую машину ловили пару часов, в итоге приняли решение разделиться и встретиться на границе. Я поехал один, а они вдвоем. Первый кто остановился - офицер в отставке, ветеран двух войн. Добросил до Большой Глушицы. Друзья уже были там, время четыре дня. Пообедали небольшим запасом консервов и сразу поймали новую машину. А точнее две. Ребята из Караганды перегоняли машины из Армении в Казахстан, как они сказали это очень выгодно, так как в Армении машины стоят намного дешевле. До границы ехали с большим комфортом, парни поинтересовались у нас есть ли права - надо было еще одну машину перегнать, к несчастью прав у нас не оказалось и на границе пришлось с ними распрощаться.

Правда, в Казахстане больше распространен велотуризм

Как оказалось пересекать ее пешком запрещено, пришлось срочно искать доброго человека, готового посадить трех путешественников к себе в машину. Этим добрым человеком оказался молодой дагестанец, с ним мы успешно прошли паспортный контроль и въехали на территорию Казахстана. Правда сразу после пересечения границы нам пришлось выйти - машина была перегружена, солнце уже садилось, мы пошли пешком мимо бесконечного ряда фур. Дальнобойщики приветливо махали из окон и выносили нам лимонады и воду, к моменту когда мы застопили машину у нас было уже литров 10 разнообразных напитков.

Консервы из конины и березовый сок

Следующим остановился седан - "Лексус", водитель спросил сколько дадим за то, что он подвезет нас до Уральска, мы смущенно заявили, что денег нет. Он помотал головой, но все же посадил нас в машину. Высадил возле поста ГАИ, в пяти километрах от Уральска. На улице царила тьма, мы уставшие и голодные решили лечь спать, подошли к гаишникам и попросили их последить за нашей палаткой, пока мы спим. Те с радостью согласились, расспросили откуда едем и куда. С утра они сами остановили машину и попросили водителя довезти нас до Уральска. Город производит смешанные впечатления, с одной стороны он очень похож на любой другой советский городок, но все вокруг написано на Казахском языке, а в супермаркетах продаются консервы из конины и березовый сок. Не настоящий - лимонад, причем странно что он очень популярен в Казахстане и его совсем нет у нас.

Завтрак вышел очень недорогим, за 200 рублей мы взяли три порции макарон с сосиской. В Казахстане вообще все гораздо дешевле, кроме разве что свинины.

Пришло время снова выдвигаться на трассу, выехав за город на автобусе мы остановились на остановке возле кладбища, тут и подняли руку. Все спрашивали деньги, в Казахстане про автостоп вообще мало кто слышал, в этом плане Россия проще.

Наконец нам остановилась пустая машина. Водитель сказал, что едет прямо в Атырау и знает, что такое автостоп. Счастливые мы поспешили усесться в автомобиль. Нашего спасителя звали Бибет - он нефтяник, работает в Атырау. По пути мы успели заехать искупаться на речку Урал, Бибет накормил нас вкуснейшим пловом в одной из придорожных кафешек, потом мы все дружно поспали в степи. И наконец доехали до города. Очень интересно наблюдать как меняется природа, становится все меньше зелени, а на смену стадам овец приходят корабли пустыни - верблюды.

Утренние верблюды и пески пустыни

Бибет отвез нас прямо в центр города. Атырау богатый казахский город - тут добывают нефть. Из местных достопримечательностей можно выделить самый большой пешеходный мост, разделяющий Европу и Азию, а также ретро-парк по которому мы и погуляли ночью.

Потом вызвали такси и уехали за город на трассу до Бейнеу. Ночью, кстати, даже в пустыне весьма прохладно, не забывайте теплые вещи. Мы с Владом улеглись спать прямо в у трассы, без палатки. А Вова продолжил стопить. Через 10 минут он нас разбудил, семейная пара возвращалась после встречи выпускников домой, в поселок Кульсары и согласилась нас взять.

По пути стали появляться соляные топи. Это такие болота, состоящие из соли, воды и грязи в которых нередко вязнет техника и домашний скот. Водитель оказался полицейским и сказал, что нам очень повезло что не пришлось останавливаться в Махакате и Доссоре, мол это очень криминальные поселки.

В Кульсарах поднялся сильный ветер, мы легли спать. Без палатки, просто в пустыне. Да, тут уже началась настоящая пустыне. Утром нас разбудили кричащие верблюды, проходящие от нас на расстояние вытянутой руки. Ни разу не видел их в таком количестве и так близко, спустя пару часов и еще одну добрую семейную пару, взявшую нас до Бейнеу на новеньком "Ларгусе" с оборудованным спальным место (его к счастью занял я), мы уже пробовали шурпу и верблюжье молоко.

Каспийские раки и бесплатные пирожки

А затем нас подобрали прямо до Актау, когда мы сидели в 40 градусов жары под палящим солнцем. Водитель работал таксистом, но решил подвезти бесплатно - не бросать же в пустыне, как он выразился. Вид из окна часов пять оставался однообразным, пока мы не въехали в горную местность - где находится одна из местных святынь. А затем мы пересекли точку 116 метров ниже уровня моря - как нам сказали, раньше везде здесь был океан.

Наконец-то 2000 км остались позади, на горизонте замаячило море и мы въехали в Актау, где нас уже ждал пляж, солнце и лазурная вода.

А еще нас встретили одногрупницы, коренные жители Актау и провели небольшую экскурсию по набережной выдолбленной прямо в скалах. Палатку мы разбили на берегу. Пляж возле Яхт-клуба стал нашим домом на ближайшие пару дней.

На самом деле Каспий мало чем отличается от черного моря... по крайней мере с точки зрения туриста. Такой же чистый, соленый, бескрайний, даже довольно теплый - купались мы с удовольствием. А также ловили небольших змеек и раков. Да, в Каспии именно раки, а не крабы. Правда они немного отличаются от своих речных собратьев. Вова очень сильно обгорел в первый же день, нам даже пришлось отвезти его на такси в больницу (кстати цена такси в Актау фиксирована - 300 тенге, что равняется 50 рублям) там нас приняли, а охранники даже сфотографировались на память. Оставшиеся дни Вова страдал и ходил в кофте. Запомните, никогда не валяйтесь весь день голыми на пляже в пустыне.

Четыре дня пролетело очень быстро, мы купались, прыгали в воду с причалов, гуляли по небольшому городку и познакомились со всеми местными обитателями. К концу нашего пребывания мы подружились даже с бездомными собаками, а тетя Эля из кафе рядом подкармливала бесплатными пирожками. Правда есть один минус, море в Актау очень мелкое и приходится довольно долго заходить, чтобы добраться до глубоких мест. А еще иногда не очень приятно пахнет - но это мелочи.

Уезжать совершенно не хотелось, но куда деваться. Выехали мы ночью, машина остановилась сразу, спать легли снова возле трассы. Проснувшись я обнаружил у себя на шее скорпиона, к счастью он не укусил, стряхнул его и мы отправились дальше под палящим солнцем. В таком жарком и сухом климате даже не потеешь, или пот моментально испаряется. Пить хочется всегда и напиться невозможно. Жар идет как от солнца, так и от земли. Пройти километр становится нереально сложной задачей, любой источник тени на вес золота, а перспектива остаться без воды реально пугает, изредка нас подбирали машины на небольшое расстояние, но в основном мы весь день шли. Под вечер остановилась старая буханка и это самая комфортная машина из всех что я видел! Там действительно можно лечь и вытянуть ноги, в ней мы и уснули изнуренные солнцем. Через пару часов нас высадили, легли спать в пустыне. Ну а утром дух приключений снова улыбнулся нам! Нас подобрал дальнобойщик Абай, возвращавшийся домой в Уральск. С ним мы проехали тысячу километров, он нас кормил, мы смотрели в фуре фильмы и разные передачи, а ночью были практически дома. Последние 200 км до Самары проехали на автобусе.

Что мне понравилось в Казахстане

1. Еда. Как любителю мяса, Казахстан для меня просто гастрономический рай! Мясо тут главный ингредиент абсолютно каждого блюда, и куски даются огромные, сочные, вкусные, и главное стоит это удовольствие 100 рублей за порцию! Всем советую попробовать в Казахстане куырдак, мясо по казахски и шурпу.

2. Напитки. Уж не знаю почему, но даже один и тот же лимонад в Казахстане намного вкуснее, чем в России. Может быть добавляют больше сахара?

3. Местные жители в основном очень добрые и отзывчивые. От голода в Казахстане не умрешь.

4. Цены. Бензин, газ, сигареты, еда, алкоголь, такси все в 2 раза дешевле!

5. Природа. Бескрайние степи и пустыни выглядят очень красиво.

6. Распределение бюджетных средств. В каждом городе Казахстана очень красивые и современные больницы и школы. Видно, что государство заботится о народе.

Что мне не понравилось в Казахстане

1. Привычка водителей бибикать по поводу и без. Они сигналят всегда, в России привыкаешь что если тебе сигналят, то сейчас собьют. Тут же могут просто так поздороваться.

2. Очень пустынные участки трассы. При такой большой территории, в Казахстане всего 17 миллионов населения, и трафик на трассе может быть одна машина в час.

3. Картой МИР можно воспользоваться только в банке « ВТБ Казахстан»

4. За городом очень, ОЧЕНЬ жарко, будьте к этому готовы и всегда имейте при себе запас воды.

5. Немного однообразные пейзажи за окном.

К "стопу" нужно хорошо подготовиться

Что меня крайне удивило в Казахстане

1. Несмотря на советское прошлое, многие казахи не знают русский и говорят только на казахском.

2. В многоэтажках Актау платные лифты. Оплата производится специальной карточкой

3. Вареного и жареного лука в супах и вторых блюдах нет. Мясо везде посыпают сырым луком.

4. Верблюжье молоко весьма популярно, но пьют его в виде кефира.

5. В Казахстане культ своих звезд, если певец хоть чуть-чуть популярен в России или на западе, его крутят во всех рекламных роликах на ТВ.

6. В Казахстане совершенно не распространен автостоп, зато повсеместно развит велотуризм. У человека с рюкзаком все спрашивают где его велик.

7. Самая распространенная фраза-паразит «базара нету»

8. Верблюдов в пустыне ну очень много, к концу пути они стали для нас обычным зрелищем.

9. Напитки хранят не в холодильниках, а в морозилках. Покупают со льдом.

10. Кладбища разбросаны вдоль “шелкового пути” по всей степи, напоминают небольшие города.

Советы тем, кто готовится пересечь казахскую пустыню.

1. Не дразните верблюдов, они плюются, мы видели.

2. Всегда имейте запас воды. Она быстро кончается.

3. Берите теплую одежду, ночью холодно и ветер.

4. Спать лучше в палатке, пустыня кишит скорпионами, тарантулами и прочими существами.

5. Без головного убора солнечный удар наступит очень быстро.

6. Нужна прочная обувь, все растения пустыни колючи.

7. Гигиеническая помада спасет губы от обветривания. В пустыне очень сухо и очень ветрено.

8. Обязательно берите пенку, земля жесткая.

9. Не лезьте на большие белые участки - это соляные топи, оставите там обувь.

10. Передвигаться лучше с 7 до 12 и с 16 до 22. Все равно далеко не пройдете под солнцем.