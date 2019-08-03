Все решила финальная атака: "Локомотив" на последних секундах вырвал победу у "Крыльев Советов"

"Локомотив" в выездном матче 4-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" числился в фаворитах. И статус этот москвичи на поле "Самара Арены" стали оправдывать с первой минуты.

В первые минут 20 хозяева практически не выходили со своей половины поля, а гости постоянно владели мячом и атаковали. Хороший шанс был у Смолова, когда он после паса Антона Миранчука вышел чуть ли не один на один с Рыжиковым. Сергей спас, а вот на 15 минуте не смог, и в их дуэли победителем вышел уже Федор. Он точно пробил головой в угол после навеса Рыбуса.

"Крылья" создали несколько опасных моментов во второй половине тайма. Канунников опасно выходил с левого фланга к воротам, Кабутов - с правого. Но сначала Чорлука, а потом Гилерме - справились. Бил головой со штрафного новичок волжан Никита Чернов - мяч полетел чуть мимо.

К концу первой сорокапятиминутки "Локо" мог сделать счет разгромным. Смолов пробил в угол, отбил Сергей Рыжиков. Голкипер также здорово себя проявил после удара Игнатьева, а когда Крыховяк головой отправлял мяч в пустые ворота, его с ленточки успел выбить Карпов.

До перерыва ситуация не изменилась. 0-1.

Вторые 45 минут начались с шанса у Алесксея Миранчука. Но он, проведя отличную комбинацию с братом и Смоловым, оказался неточен.

"Крылья" тоже не отсиживались в обороне и шли в атаку. Сначала Канунников со своей левой бровки прорвался в штрафную и пробил выше. На 55 минуте отличная возможность забить была у Чернова. Он пробил головой после подачи Комбарова со стандарта и только реакция Гилерме спасла гостей от гола.

Самарцы не сдавались и продолжали атаковать. Игру усилил Зиньковский, вышедший вместо Анюкова. Он опасно бил с левой ноги в девятку, но Гилерме снова сыграл шикарно.

Потом счет увеличить мог Антон Миранчук, но пробил со штрафного чуть мимо. Казалось, что все закончится 0-1, но на 88 минуте Соболев с лету замкнул подачу Антона Зиньковского с правого фланга и вышел в лидеры бомбардирской гонки, записав на свой счет четвертый гол в турнире. 1-1!

На последних секундах "КС" неудачно провели атаку, а в ответной Жемалетдинов пробил по воротам, Рыжиков отбил, но на добивании Карпов уступил борьбу Крыховяку и поляк головой отправил мяч в сетку. 1-2! "Локомотив" набирает три очка и приближается к лидерам, "Крылья Советов" остаются внизу таблицы.