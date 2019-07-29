«Волга одна, песни разные»: в Самаре пройдет открытый песенный фестиваль

Совсем недавно наш город был частью большого футбольного праздника. Чемпионат мира по футболу увлек даже равнодушных к спорту горожан. Мы общались с гостями из-за рубежа, танцевали и пели на почти бразильских карнавалах – в общем, развлекались, как могли. Но самое главное: мы неожиданно осознали, что наша малая родина, как и мы сами, интересная, красивая, яркая. И это породило немало идей. Организаторы фестиваля «Волга одна, песни разные» нашли еще один способ подарить горожанам праздник.

Песня найдется для каждого

4 и 5 сентября на летней сцене в Струковском саду будут выступать таланты со всей России. Фестиваль состоится в преддверии Дня города и станет первым в череде мероприятий. Послушать творческие коллективы и сольных исполнителей сможет каждый житель города бесплатно.

- Мы надеемся, что наш открытый песенный фестиваль народов Поволжья станет одним из наиболее значимых и ожидаемых событий культурной и творческой жизни губернской столицы, - говорит директор фестиваля Антон Михайлов.

Каждый посетитель парка сможет отдать свой голос за понравившегося исполнителя и тот получит приз зрительских симпатий.

- Днем – конкурсная программа, вечером – гала-концерт, - продолжает Антон Михайлов. – Фестиваль призван сплотить артистов Поволжья. И это только для начала. Потому что мы планируем развивать наш фестиваль. Надеемся, он станет традиционным, а география его будет расширяться год от года.

Помогут раскрыться

По словам организаторов, фестиваль задуман как площадка для творческого общения начинающих и уже состоявшихся музыкантов из разных городов.

- Мы очень хотим, чтобы Самара подтвердила статус культурной столицы Поволжья, - говорит президент фестиваля Аркадий Соловейчик. – Чтобы наши артисты могли абсолютно бесплатно, что немаловажно, показать свое творчество, выступить на одной сцене с исполнителями из других городов и регионов.

Возможность заявить о себе, получить признание публики – это то, о чем мечтают и начинающие и уже состоявшиеся артисты. Но сделать это не так просто. Хорошая песня, аранжировка, запись в студии, эфиры на радио и телевидении, поездки на фестивали – все требует финансовых вложений. Выход на центральные каналы есть не у всех. А талантливых людей в Самаре немало. В основном им приходится довольствоваться интернет-аудиторией. Но ведь для артиста так важен контакт с публикой, ее отзывчивость, ее любовь. Кто знает об этом лучше, чем художественный организатор фестиваля, народная артистка Самарской области, руководитель собственной школы вокала Юлия Денисова?

- Россия всегда была поющей страной. И мы очень надеемся, что наша сцена будет интересна и профессионалам, и тем людям, которые очень хотят выразить себя, но по каким-то причинам боятся, - улыбается Юлия. – Поэтому наша школа – соорганизатор фестиваля. Мы поможем людям раскрыться!

Юлия Денисова и Аркадий Соловейчик помогают будущим звездочкам раскрыться уже много лет, параллельно создавая Самаре имидж поющего региона.

- Наш фестиваль – не просто конкурс, это, по большому счету, образовательная платформа, - объясняет Юлия Денисова. – В планах и проведение мастер-классов, и конкурсы, и интерактивы со зрителями. Мы ждем не только вокалистов, мы приглашаем к диалогу и участию поэтов, художников, ярких творческих личностей. И нам нужна поддержка от властей, чтобы культурная столица Поволжья была интересна и туристам, и нашему зрителю. На фестивале «Золотой кенар», например, который мы организовывали ранее, люди подходили ко мне после концерта и удивленно спрашивали: «Это что, наши артисты?». Да, наши! И нам есть чем еще удивить вас.

Только самое «вкусное»

Подать заявку на участие можно на официальном сайте фестиваля. Желающих принять участие много. Еще до старта отборочного этапа поступило более 20 заявок, сейчас их количество исчисляется сотнями. Организаторы уверяют – на летней сцене Струковского сада будет только самое «вкусное». Номинаций три – «Народная песня», «Авторская песня» и «Патриотическая песня». Возраст артистов – от 14 лет (но это только пока, в будущем детям планируется уделить особенное внимание) до бесконечности. Впечатляет и состав жюри: народный артист РФ Марк Левянт, экс-музыкант ВИА «Синяя птица» Юрий Банковский, заслуженный артист Ингушетии Михаил Морозов, доцент СГИК Алла Чванова, народная артистка Самарской области Юлия Денисова и заслуженная артистка РФ Людмила Дюдяева.

- Надеюсь, все – и зрители, и участники фестиваля, получат большое удовольствие и смогут еще раз прочувствовать, в каком краю мы живем – песенном, творческом. Это тот самый патриотизм, о котором мы так часто говорим, та самая любовь к своей малой родине, подводит итог Аркадий Соловейчик. Организаторы приглашают всех, кто любит музыку и творчество на фестиваль.

Новости и подробную информацию о фестивале можно получить здесь:

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