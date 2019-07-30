2019-07-30T19:44:44+03:00
Происшествия

Пожар на Волгина в Самаре 30 июля: огонь угрожает жилому кварталу, Южный мост перекрыт

Из-за страшного пожара на Волгина в Самаре дымом и гарью охвачены жилые кварталы, люди боятся за свои дома, а автомобилисты встали в большой пробке
Михаил ГОРЮНОВ
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Дома просто объяты пламенемДома просто объяты пламенем
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Клубы дыма видно даже с проспекта Ленина - жителей Самары вечером 30 июля напугал страшный пожар на ул. Волгина, в районе Южного моста. Как рассказали сотрудники МЧС, здесь горят два жилых дома, пожар распространился на площади 1800 кв.м. На вызов отправились 96 человек и 31 пожарная машина.

Пожарные вовсю работают на месте

Пожарные вовсю работают на месте

- Точно горят два дома, про третий непонятно. Возможно, это надворные постройки. Пожарные эвакуацию не проводили, из соседних домов люди вышли сами, - рассказали в МЧС.

По данным сотрудников, угрозы распространения огня уже нет. В загоревшихся домах были люди, они покинули здание сами. По информации соседей, в одном из загоревшихся домов находилось частное общежитие. Пожарные продолжают свою работу, "КП-Самара" будет следить за событиями в режиме онлайн.

UPD. Из-за пожара перекрыта полоса Южного моста и большая пробка образовалась по Авроре.

Крупный пожар у Южного моста в Самаре 30.07.2019.

Пожар на Волгина в Самаре 30 июля 2019 .

ИСТОЧНИК KP.RU

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