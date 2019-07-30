Пожар на Волгина в Самаре 30 июля: огонь угрожает жилому кварталу, Южный мост перекрыт
Клубы дыма видно даже с проспекта Ленина - жителей Самары вечером 30 июля напугал страшный пожар на ул. Волгина, в районе Южного моста. Как рассказали сотрудники МЧС, здесь горят два жилых дома, пожар распространился на площади 1800 кв.м. На вызов отправились 96 человек и 31 пожарная машина.
Пожарные вовсю работают на месте
- Точно горят два дома, про третий непонятно. Возможно, это надворные постройки. Пожарные эвакуацию не проводили, из соседних домов люди вышли сами, - рассказали в МЧС.
По данным сотрудников, угрозы распространения огня уже нет. В загоревшихся домах были люди, они покинули здание сами. По информации соседей, в одном из загоревшихся домов находилось частное общежитие. Пожарные продолжают свою работу, "КП-Самара" будет следить за событиями в режиме онлайн.
UPD. Из-за пожара перекрыта полоса Южного моста и большая пробка образовалась по Авроре.
Крупный пожар у Южного моста в Самаре 30.07.2019.
Пожар на Волгина в Самаре 30 июля 2019 .
ИСТОЧНИК KP.RU