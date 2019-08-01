2019-08-01T19:47:48+03:00
Спорт

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев стал лучшим игроком июля в РПЛ, обогнав Дзюбу

22-летний нападающий самарцев забил самый красивый гол месяца, Миодраг Божович считает, что форварду будет полезно в будущем уйти в топ-клуб
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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22-летний Александр Соболев стал настоящим открытием старта сезона РПЛ.22-летний Александр Соболев стал настоящим открытием старта сезона РПЛ.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев стал лучшим игроком Российской премьер-лиги в июле. 22-летнего форварда волжан на первое место единогласно поставили болельщики, эксперты РПЛ и эксперты телеканала «Матч. Премьер». Об этом сообщает официальный паблик Российской премьер-лиги Вконтакте.

В этой гонке Соболев опередил нападающего сборной России и «Зенита» Артема Дзюбу, вратаря «Рубина» Юрия Дюпина, игроков «Ростова» Эдора Шомуродова и Алексея Ионова. При этом в голосовании болельщиков Соболев обошел Дзюбу всего на 9 десятых балла. Любопытно, что молодому нападающему дали прозвище «сибирский Дзюба», к которому Александр относится не очень хорошо.

Новость о присуждении Соболеву звания лучшего игрока июля в РПЛ корреспонденту «КП-Самара» прокомментировал главный тренер «КС» Миодраг Божович.

- Хочу поздравить Александра. Думаю, что он заслужил это. Он забил два шедевра. Кроме этого, он хорошо сыграл в матче с «Уфой». Не забил, но играл на команду. Я надеюсь, что он продолжит в том же духе, - сказал Миодраг Божович.

Кроме того, черногорский специалист выразил уверенность, что Александр Соболев продолжит прибавлять и окажется в одном из топ-клубов РПЛ.

- Дай бог, чтобы его кто-то забрал, потому что всегда надо стремиться к лучшему, - отметил Божович.

Лучший гол РПЛ в июле забил именно Соболев. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Лучший гол РПЛ в июле забил именно Соболев.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Нападающий «Крыльев Советов» стал настоящим открытием старта сезона Премьер-лиги. За три тура он отдал голевую передачу, забил три гола и возглавил гонку бомбардиров. Один из мячей, который Соболев положил в ворота тульского «Арсенала» во втором туре чемпионата страны, признали лучшим в июле. Молодой нападающий забил его в падении через себя. При этом в голосовании болельщиков победил гол Арнора Сигурдссона, а эксперты «Матч. Премьер» выбрали мяч Магомеда-Шапи Сулейманова, но решающее слово осталось за экспертами РПЛ, которые отдали первое место Соболеву.

Роскошный гол Соболева ударом через себя в ворота "Арсенала".

ИСТОЧНИК KP.RU

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