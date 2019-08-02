Зарекомендуй себя сам! Каких сотрудников ждут на Сызранском НПЗ

Где еще вербовать сотрудников, как не на форуме прогрессивной молодежи? Сызранские нефтепереработчики не упустили возможности и организовали на седьмом молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга 2.0» свою площадку, создав небольшой ажиотаж: кому же не любопытно узнать о блестящих возможностях, а может, будущем деле всей жизни? Ребят интересовало все: какие специальности требуются заводу, трудно ли попасть на престижное предприятие. А попадешь - чего ждать дальше: есть ли перспективы роста, развития, возможности заниматься наукой, какие социальные гарантии предоставляются? Молодые нефтепереработчики честно отвечали: если есть образование и, главное, стремление - сложностей не будет. Приходи и честно работай!

Возможности без границ

На площадке «Карьера будущего» не скрывают: вакансии для энергичных, инициативных ребят здесь найдутся всегда. По словам оператора товарного битумного производства Сызранского НПЗ Вячеслава Борисова, завод активно развивается. А потому, если ты овладел профессией слесаря по ремонту, оператора технологических установок, машиниста или лаборанта - смело отправляй резюме, пока тебя не опередили иногородние коллеги. В поиске перспективных кадров сызранские нефтепереработчики не взирают на расстояния, посещая с рекрутинговыми мероприятиями лучшие высшие учебные заведения: Уфимский, Самарский, Казанский, Московский государственные университеты. В этом году к списку присоединится и Сызранский филиал СамГТУ, где открылась профильная кафедра.

Сергей Нейзер трудится на заводе третий год. Приехал после окончания вуза из Самары, но быстро влился в коллектив - адаптационные курсы помогли.

- Курсы мне очень помогли освоиться, - отмечает электрослесарь цеха эксплуатации электрооборудования Сызранского НПЗ Сергей Нейзер. - Ведь я приехал из другого города, никого не знал. А дальше - повышение квалификации, получение дополнительных навыков. Чем больше ты знаешь и умеешь, тем больше возможностей для карьерного роста открывается. Развитие на рабочем месте - обязательное условие на нашем заводе.

- Я устроился на Сызранский нефтеперерабатывающий завод около года назад. Сейчас мне уже доверяют исполнять обязанности старшего оператора, когда руководство в отпуске. А в данный момент стажируюсь на должности механика установки, - рассказал свою историю оператор товарный Вячеслав Борисов. - Поскольку пришел после института, был зачислен в ряды молодых специалистов. Это дает ряд привилегий, помогающих как в карьерном, так и в личностном росте.

Чтобы молодежь быстрее вливалась в коллектив, завод проводит для нее различные тренинги, ежегодные слеты молодых специалистов. Именно так отдельные специалисты превращаются в команду профессионалов.

Работа с комфортом

Конечно, участников форума «iВолга» интересовала не только потенциальная возможность роста, но и реалии материальные: размер заработной платы и условия работы. Молодые специалисты завода не разочаровали соискателей.

- Зарплата достойная. Все зависит от разряда и установки, на которой работаешь. Дальше все зависит только от тебя. Если себя зарекомендуешь, рост гарантирован, - уверен Вячеслав Борисов.

Гарантирована и социальная поддержка. Молодым специалистам из других городов и регионов предоставляется общежитие, расположенное поблизости от завода. А если живешь далековато, подвезет корпоративный автобус, который доставляет работников на предприятие и обратно. На предприятии понимают: главный капитал завода - коллектив, а потому регулярно, по вторникам и четвергам, для сотрудников устраиваются так называемые «Дни здоровья». Это значит, что заводчане два вечерних часа в эти дни могут провести в физкультурно-оздоровительном комплексе. Предъявляешь пропуск - и к твоим услугам бассейн, спортзал, любой уголок спортивного объекта.

- А еще у нас очень дружный коллектив, - улыбается Сергей Нейзер. - Все праздники отмечаем вместе, советом молодых специалистов. Ездили в Хвалынск кататься на сноубордах, например.

Работники НПЗ отмечают, что двери завода открыты для ребят с профильным образованием, готовых и дальше учиться, развиваться, ставить задачи и решать их. Место найдется для всех активных и трудолюбивых!