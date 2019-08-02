Регбийный клуб «Самара»: играет во втором дивизионе за свой счет, без поддержки властей и спонсоров и мечтает о Премьер-лиге

Совсем недавно в Москве завершился чемпионат Европы по пляжному регби, победителем которого стала сборная России. В составе нашей мужской команды выступили сразу 2 спортсмена и тренер из Самары. Это очень серьезное достижение, учитывая, в каком состоянии находится регби в столице 63 региона – у сборной Самарской области команды «Самара» почти нет поддержки от минспорта и спонсоров, хотя команда играет во втором по силе дивизионе страны.

Для футбольного города объясню – это как если бы в Самаре собрались неравнодушные люди, сколотили команду, пробились в ФНЛ и играли бы там за свой счет. Понятно, что по популярности регби – это не футбол и ФНЛ отличается от регбийной Высшей лиги очень сильно (финансово в первую очередь), но факт есть факт.

Корреспондент «КП-Самара» поговорил с тренером местной регбийной команды Максимом Саврасовым и узнал, как обстоят дела с этим видом спорта в городе и есть ли у регби будущее.

Что такое регбийный клуб «Самара»? Когда появился, в какой лиге играет?

Регбийный клуб «Самара» появился не сразу. Сначала появился любительский клуб «Русичи». Потом мы объединили парней из СШОР №1 – это спортивная школа олимпийского резерва, которые уже подросли – и решили создать общий клуб, который будет представлять наш город и назвали его «Самара».

По сути, регбийный клуб «Самара» и сборная Самарской области – это одно и то же. Название нашей команды – сборная Самарской области – РК «Самара».

Мы играем в Высшей лиге как в регби-15, так и в регби-7 (это олимпийская дисциплина). Это 2-ой по силе дивизион в России.

В прошлом году мы выиграли любительский турнир в зоне «Поволжье» и отправились в финал чемпионата России в Сочи, где заняли 3 место. Поэтому и перешли в Высшую лигу.

Результаты у нас достаточно неплохие, особенно в пляжном регби. В этом году мы выиграли Кубок страны. Только сейчас мы вернулись с чемпионата России по пляжному регби, где заняли 4 место. А после я, как второй тренер, и два моих воспитанника Амир Шамшутдинов и Ян Будников – готовились к чемпионату Европы, где успешно выступили, а сборная России заняла 1 место и стала двукратным чемпионом Европы по пляжному регби.

Также у нас есть дубль – команда «Крылья Советов».

Домашние матчи волжане проводят на стадионе «Локомотив». Фото: РК «Самара».

Я правильно понимаю, профессионалов в финансовом плане у вас в команде нет? Все игроки где-то работают, а регби для них хобби? Несмотря на то, что это второй по силе дивизион в стране.

Да, наша команда целиком и полностью состоит из любителей. Регбисты работают, учатся в институтах, колледжах и вечерами приходят тренироваться.

Мы надеемся, что это все ненадолго, потому что в той лиге, где мы играем, мы одна из немногих команд, которая без финансирования. Область нам особо ничем не помогает в плане Высшей лиги. Регби-7, пляжное регби – осуществляет поддержку, а вот регби-15 пока еще нет.

Эта лига уже считается полупрофессиональной и к ней нужно готовиться определенным образом, поэтому без какого-то финансирования долго мы не протянем.

Поиски спонсоров, я так понимаю, ни к чему не приводят? Учитывая ситуацию с регби в России в целом, реально ли найти негосударственные деньги?

Со спонсорами ситуация сложная. Что мы можем предложить? Какую-то рекламу. Но так как регби даже не показывают по телевизору – замечу, пока что не показывают, – общаться с потенциальными спонсорами тяжело. Поэтому ищем в основном таких же как мы – фанатиков, которые понимают регби, верят в этот вид спорта.

Стало немного легче, когда Леонид Львович Пак вошел в региональную федерацию регби и возглавил ее. Он руководитель отделения ФАС в нашем регионе, поэтому, я думаю, вместе мы достигнем больших результатов. Будем стараться.

«Самаре» осталось сыграть 2 матча группового этапа Высшей лиги. Фото: РК «Самара».

На ваш взгляд, почему в нашей стране этот вид спорта не так популярен? Вроде бы он силовой, зрелищный, но народ не ходит. В Англии или, скажем, во Франции и Новой Зеландии регби любят, а у нас все довольно плохо.

Люди у нас просто не знают, что есть регби. Если у нас в Самаре будет профессиональный клуб с возможностями организовывать матчи: красиво, с группой поддержки, нам нужно будет 5 лет и мы будем собирать неплохой стадион. Стадион «Локомотив» с его 3-5 тысячами мы точно заполним. Ну а дальше по популярности.

Регби – очень интересный вид спорта. И если это будет стабильно, то зрителей будет намного больше. Также будет много детей в спортивных школах.

Нужно, чтобы о нас в городе знали. Также, как знают о баскетболе – были раньше «Красные Крылья», сейчас «Самара»; о футболе – «Крылья Советов»; о хоккее – ЦСК ВВС. Также должны знать о регби. Тогда все вопросы про популярность снимутся.

Наша задача развивать этот вид спорта в регионе, и этим мы способствуем развитию регби в нашей стране.

В Самаре существовала команда ЦСК ВВС – наследники советского Алма-Атинского «СКА». Почему, по вашему мнению, регби не стали развивать в городе? Кроме футбола ничего не нужно?

ЦСК ВВС – это армейский проект, расформировали его и все. И никому не стало интересно, что будет дальше.

Команда состоит полностью из любителей – спортсмены днем работают и учатся, а вечером тренируются. Фото: РК «Самара».

Регби в Самаре развивается? Какая-то эволюция, я так понимаю, есть, раз вы перешли из любителей в полупрофессиональную лигу.

Перешли и перешли, в надежде, что нам окажут поддержку. Но этого не случилось. Поэтому сейчас будем думать, как быть. Надеемся, что на следующий сезон окажет поддержку, прежде всего, министерство спорта и спонсорская поддержка тоже появится.

Как с посещением матчей? Болельщики на трибунах есть?

Одной афишей Вконтакте мы собираем порядка 500 человек на мероприятии. Я считаю, что это неплохой уровень. А если бы у нас была возможность вывешивать баннеры, ставить объявления в газетах, с радио сотрудничать, я думаю, эта цифра была бы как минимум раз в 5 больше.

Сколько нужно денег команде по регби на сезон в Высшей лиге? И сколько команде в Премьер-лиге, если есть представление? На сколько дешевле содержать команду по регби, чем футбольный клуб? Например, бюджет команды ФНЛ – от 150-250 до 500 млн рублей. В ПФЛ (третий по силе дивизион) – 50 млн рублей.

На этот бюджет мы бы в Премьер-лиге играли и занимали места в первой пятерке. На Высшую лигу достаточно 20-40 млн рублей, и мы будем уже очень серьезной командой.

Сейчас клуб ищет спонсора. Фото: РК «Самара».

Расскажите, как проходит сейчас сезон? Много еще матчей осталось?

У нас осталось две игры группового этапа по регби-15. Но финансов на проведение этих игр нет. 4 числа сыграем домашнюю игру, а по поводу выезда в Пермь – будем уже думать.

По пляжному регби остался один турнир – самарский. Он пройдет 18 августа.

Заключительный этап Высшей лиги регби-7 должен состояться также в Самаре в конце сентября.

Идет подготовка от матча к матчу. Ближайшая цель – 4 августа, к нам приезжает команда из Йошкар-Олы.

В Тольятти есть команда по регби «Снаряд». Что это за клуб и вы как-то с ним сотрудничаете?

Да, в Тольятти есть регбийный клуб «Снаряд» - женская и мужская команды. У мужской команды довольно большая история в любительском регби. Но сейчас клуб переживает не лучшие времена. Отдельная команда выступает только в пляжном направлении, в регби-7. А парни, которые хотят развиваться и играть, выступают за нашу команду. Всех, кто хочет к нам присоединиться, мы обязательно берем – в первую или во вторую команды.

Если кто-то захочет отдать ребенка в регби или сам школьник захочет этим заниматься, куда ему пойти? Где в Самаре есть секция?

С этого года мы запускаем порядка 4-6 секций. Всю информацию мы разместим у себя в группе. Можно писать или звонить мне. Секции будут в разных районах. Точные места тренировок мы объявим ближе к сентябрю.

Взрослая команда тренируется на «Локомотиве».

«Самара» в Премьер-лиге - это когда-нибудь может произойти? И если да, то, на ваш взгляд, в какие сроки?

«Самара» - в Премьер-лиге? Это случится, когда наш вид спорта заинтересует наше правительство, заинтересует людей с деньгами. Тогда будет развиваться спортшкола, станет больше детей, а самарское регби выйдет на новый уровень.

Хотелось бы в течение 5-7 лет выйти в Премьер-лигу. Чтобы выйти туда, нужно выиграть Высшую лигу, а для этого надо получить статус профессионалов или хотя бы полупрофессионалов. Это нужно, чтобы популяризировать регби, чтобы люди звали детей, друзей, смотрели матчи, болели за нашу команду. Чтобы в Самаре знали, что есть регби, что спорт развивается, чтобы дети и взрослые осознавали, что лучше заниматься спортом, а не бродить по дворам и заниматься ерундой.

Выход в Премьер-лигу зависит от того, насколько мы оперативно сработаем и будут ли нас поддерживать власти.

Уже в это воскресенье, 4 августа, «Самара» проведет домашний матч в рамках группового этапа Высшей лиги против команды «Красный город» из Йошкар-Олы. Матч пройдет на стадионе «Локомотив» (улица Агибалова, 7) и начнется в 11:00 по местному времени. Вход свободный.