Несмываемая краска для денег и бронежилет почти в 8 кг: как работают современные инкассаторы

Каждый день на дороги Самары и других городов Поволжья выезжают около 400 броневиков. Задача каждого экипажа - доставить ценности и деньги клиентам Сбербанка, заправить наличкой банкоматы. В день каждая из таких машин преодолевает от 200 до 500 км. Людей, которым предстоит работать с деньгами, подбирают как космонавтов. Во-первых, должна быть на высоте физическая подготовка, во-вторых, каждому нужно пройти проверку психологических качеств личности, а также проверить совместимость и психическую устойчивость в стрессовых ситуациях. Мы узнали подробнее, как работает современный инкассатор и кого точно примут на такую работу.

Каждое утро – медосмотр

Худенького и неспортивного паренька в инкассаторы точно не возьмут. От специалистов здесь требуется физическая выносливость. Только представьте, баул с кассетами для банкоматов - 40-50 кг, спецконтейнер - до 10 кг, еще бронежилет в 7,5 кило, который нельзя снимать в течение дня ни на минуту, и оружие. Среди других требований к будущему профи – стрессоустойчивость, умение нестандартно мыслить, принимать правильное решение в критической ситуации, обладать множеством технических знаний, чтобы работать с 60 типами дорогостоящих устройств, ну и конечно уметь хорошо стрелять и владеть боевыми искусствами. Последнему легко могут научить: спортивный зал и инструкторы есть прямо в помещении центра.

Дмитрий Лукин: "Современный бронежилет довольно легкий, всего 7,5 килограммов".

- В начале рабочего дня каждый сотрудник проходит медосмотр. Специалисты проверяют его психоэмоциональное состояние, физическую готовность к работе. Затем предвыездной инструктаж, получение имущества, необходимого на маршруте – индивидуального видеорегистратора, терминала сбора данных, радиостанции для связи с дежурными и службой мониторинга. Они работают круглосуточно, - рассказывает начальник управления инкассации Поволжского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Лукин.

Потом инкассатор забирает ценности – спецконтейнеры и баулы с кассетами для банкоматов. И отправляется в путь. Обычно рано утром или поздно вечером, чтобы сделать работу максимально незаметной для обычных граждан.

Инструктаж перед выходом на маршрут.

Воровать нет смысла

Передвигаются инкассаторы на специальных бронеавтомобилях. Сегодня они даже бывают одноместные. Такое авто используется всего три года, но успело хорошо себя зарекомендовать. Кстати, при работе инкассаторы используют специальные банковские контейнеры с ключом. У них многоуровневая система защиты. Даже если грабители сумели ворваться в авто (что практически нереально), воспользоваться ценностями они не сумеют. Если попытаться вскрыть контейнер, то сработает ловушка с краской. Химический состав на молекулярном уровне проникает в бумагу и не смывается уже ничем. Такие купюры не примет ни один банк мира. Выжидать, пока контейнер выйдет из строя тоже нет имеет смысла. Спустя определенное время ловушка сработает автоматически и уничтожит содержимое.

Банк и его клиенты не потеряют ничего. Утраченные купюры, согласно международному договору, будут списаны, все утраты компенсированы. Ограбление в этом случае просто не имеет смысла.

- Помимо этого машины оснащены сигнализацией и находятся под круглосуточным наблюдением службой мониторинга банка: мы видим, где находится броневик, контролируем его параметры на маршруте, можем дистанционно заглушить двигатель, заблокировать двери и вызвать спецслужбы на подмогу в случае ЧП, - объясняет Дмитрий Лукин. Вот до чего дошел прогресс: все как в кино и даже круче.

А еще каждый автомобиль оснащен видеокамерами. Чаще всего их восемь плюс индивидуальный видеорегистратор. Все полученные данные сохраняются на жестком диске. Каждый момент трудового дня инкассатора фиксируется камерой и микрофоном. Это помогает, в случае необходимости, разобраться в деталях спорной ситуации.

Кассеты для банкомата. Вес баула - 40-50 килограммов.

СПРАВКА КП

Служба инкассации Поволжского банка является одной из крупнейших в России - около двух тысяч сотрудников на территории семи субъектов РФ: Самарской, Саратовской, Волгоградской, Оренбургской, Астраханской, Пензенской и Ульяновской областях. Головной кассово-инкассаторский центр (а всего их 41) находится в Самаре. В инкассаторском центре Самары 230 сотрудников, 150 из них – инкассаторы Сбербанка. За год они перевозят несколько триллионов рублей.

МНЕНИЕ

Старший инкассатор Алексей Мочалкин:

- Я пришел в инкассацию в 1999 году. Всегда хотел тут работать, хотя не каждый выдержит. 12-часовый или суточный рабочий день, плюс большая ответственность. Нужно не только быть все время на чеку, но и уметь заранее, на шаг или два вперед просчитывать все нестандартные ситуации. В моей работе, к счастью, за более чем 20 лет ЧП не было.

Фото Андрея КРОЧКИНА.