2019-08-02T17:07:24+03:00
Общество

«Мужик должен за все платить»: ты сильная и независимая или любительница халявы?

Экс-журналистка «КП»-Самара», автор блога в Инстаграм – о правах на кошельки и счета [подробности]
Екатерина КАЛАШНИКОВА
Поделиться:
Екатерина Калашникова рассуждает, почему женщины хотят быть независимыми, но ждут от мужчин внимания и денегЕкатерина Калашникова рассуждает, почему женщины хотят быть независимыми, но ждут от мужчин внимания и денег
Изменить размер текста:

Екатерина Калашникова - автор блога в инстаграме, самарская журналистка. С "КП- Самара" она поделилась своими мыслями об отношениях.

У нас как-то с подругой зашёл спор из-за денежной темы. Она узнала, что я оплачивала половину или часть трат в некоторых поездках за границу. «Как так?- возмутилась подруга. - Поездки и развлечения должен оплачивать только мужик!». В моей картине мира это не трагедия и не ужас, а норма. Алексей обеспечивал в нашей семье самые крупные траты - квартиры, машина, ремонт и т.д. Но я вполне могла сама купить билет, потому что я взрослый человек, который всегда зарабатывал выше среднего. А в первые месяцы отношений Алексей меня вообще никуда не водил, потому что недавно закончил универ, у него не было денег .

В России принято, что мужчина всегда платит и одаривает женщину, иначе он не мужик. Даже мои коллеги и друзья мужчины, с которыми не было никакого амура, старались заплатить за кофе или такси из приличия. А если не заплатишь за даму в начале отношений - все, уйдёт.

Правило, что нормальный мужик должен платить за развлечения - это эхо эпохи братков, когда богатому быдлу, способному покупать цацки доставались самые красивые женщины. Во времена наших бабушек понятия «платить за женщину» не было.

Советская молодёжь обжималась на лавочках. Парни максимум покупали ромашки и лимонад в аппарате. А дальше была семья и все общее. В провинциальных клубах куча девиц, которые ждут, чтобы их покормили и набухали на халяву. И вообще приличный мужчина должен «водить кушать», ведь ты сама не можешь купить себе тарелку салата. Вот вы сейчас опять приведёте в качестве анти-примера Европу. Только там адекватные женщины не проводят время с неинтересными мужиками за бухло и еду.

Нет, я не говорю, что за женщинами не стоить ухаживать. Но мое мнение, что если отношений как таковых нет, то дама и сама может оплатить кофе. Тоже самое в семье - дееспособная женщина ведь сама может купить себе сумку Chanel или тур в Турцию, если оно ей так горит. И я уверена, что женщины, которые не орут «Ты мне должен», и могут заработать сами, пользуются большим уважением у мужчин. А вы как считаете - должен ли мужик платить за развлечения? Пошли бы на второе свидание, если мужик не заплатил бы в кафе?

ЧИТАЙТЕ МАТЕРИАЛЫ ЕКАТЕРИНЫ НИЗАМОВОЙ:

Молодой преподаватель самарского вуза оказался маньяком-убийцей?

У 26-летнего доцента Михаила Тарабардина в мешке из-под муки обнаружили топор со следами крови (подробности)

Самарчанка, покинувшая секту отшельников: «Мы ели рыбьи кишки, а батюшка деликатесы!»

История самарских паломников, затерявшихся в тайге, прогремела на всю страну. «КП» встретилась с девушкой, которой удалось выйдти из секты (подробности)

Учительница химии содержала бордель

После разоблачения она спокойно продолжила работу в школе (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Андрей ЧИБИС, врио губернатора Мурманской области: Потенциал развития северных территорий России гигантский
Мурманск - негласная столица Арктики. Активное развитие добывающих и других бизнес-проектов в районах исторического пролегания Северного морского пути придаст импульс экономическому становлению региона
Новости 24
Банду торговцев «спайсом» будут судить в Самарской области
На жилье для детей-сирот в Самарской области направят 371 млн рублей
Молодежка «Крыльев Советов» пропустила гол и проиграла «Локомотиву»
Куйбышевский район Самары хотят возглавить безработный и чиновник минЖКХ
Соболева не отдадим! Самарский губернатор готов защищать самарского нападающего от любых трансферных предложений
В выходные на самарской набережной выступят «Тушь», капоэристы и барабанщики
В Самаре 3 августа перекроют движение по дублеру Московского шоссе
В Самарской области полицейские помогли автомобилистке, которая потеряла сознание за рулем
Появились патентные изображения электромобиля, который в декабре начнут производить в Тольятти
Самарский молочный завод станет самым современным в мире
Грабитель вскрыл квартиру 24-летнего нижегородского депутата-поэта, но унес только швейцарские часы
Погода на выходные 3-4 августа в Самаре: жара возвращаться пока не собирается
В Самарской области в июле приставы нашли среди отдыхающих на воде 54 должника
Это что, намек? Тольяттинцев шокировала реклама надгробных памятников под окнами больницы
В самарской школе № 46, где обвалился потолок, обновили кровлю
В Самаре адвоката, заказавшего за 2 миллиона убийство своей бывшей, отправили в СИЗО
В Отрадном ВАЗ занесло на «встречку» под колеса грузовика: пострадала пассажирка легковушки
Более 2,2 тысяч игр стали доступны самарцам на «Игровом Маркете» от «Ростелеком»
В Самаре в День физкультурника устроят забег с фонариками на лбу и концерт
Чтобы успеть к сроку: в Самаре детский сад на Ташкентской будут строить круглосуточно
В Тольятти главный инженер, по вине которого опрокинулся батут с детьми, может избежать уголовного наказания
В Самаре из-за ремонта проспекта Кирова транспорт пустят в объезд
Геннадия Котельникова назначили на пост президента самарского медуниверситета
В Самаре улицу Куйбышева сделают пешеходной ради фестиваля цветов
В Самаре свидетельства о рождении ребенка начали выдавать при выписке из роддома