«Мужик должен за все платить»: ты сильная и независимая или любительница халявы?

Екатерина Калашникова - автор блога в инстаграме, самарская журналистка. С "КП- Самара" она поделилась своими мыслями об отношениях.

У нас как-то с подругой зашёл спор из-за денежной темы. Она узнала, что я оплачивала половину или часть трат в некоторых поездках за границу. «Как так?- возмутилась подруга. - Поездки и развлечения должен оплачивать только мужик!». В моей картине мира это не трагедия и не ужас, а норма. Алексей обеспечивал в нашей семье самые крупные траты - квартиры, машина, ремонт и т.д. Но я вполне могла сама купить билет, потому что я взрослый человек, который всегда зарабатывал выше среднего. А в первые месяцы отношений Алексей меня вообще никуда не водил, потому что недавно закончил универ, у него не было денег .

В России принято, что мужчина всегда платит и одаривает женщину, иначе он не мужик. Даже мои коллеги и друзья мужчины, с которыми не было никакого амура, старались заплатить за кофе или такси из приличия. А если не заплатишь за даму в начале отношений - все, уйдёт.

Правило, что нормальный мужик должен платить за развлечения - это эхо эпохи братков, когда богатому быдлу, способному покупать цацки доставались самые красивые женщины. Во времена наших бабушек понятия «платить за женщину» не было.

Советская молодёжь обжималась на лавочках. Парни максимум покупали ромашки и лимонад в аппарате. А дальше была семья и все общее. В провинциальных клубах куча девиц, которые ждут, чтобы их покормили и набухали на халяву. И вообще приличный мужчина должен «водить кушать», ведь ты сама не можешь купить себе тарелку салата. Вот вы сейчас опять приведёте в качестве анти-примера Европу. Только там адекватные женщины не проводят время с неинтересными мужиками за бухло и еду.

Нет, я не говорю, что за женщинами не стоить ухаживать. Но мое мнение, что если отношений как таковых нет, то дама и сама может оплатить кофе. Тоже самое в семье - дееспособная женщина ведь сама может купить себе сумку Chanel или тур в Турцию, если оно ей так горит. И я уверена, что женщины, которые не орут «Ты мне должен», и могут заработать сами, пользуются большим уважением у мужчин. А вы как считаете - должен ли мужик платить за развлечения? Пошли бы на второе свидание, если мужик не заплатил бы в кафе?

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